Tâm sự

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Thứ sáu, 08:21 15/08/2025 | Tâm sự
GĐXH - Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, tôi nhận ra vợ không còn yêu thương mình như trước nữa. Cảm nhận của tôi rất rõ ràng.

Tôi và vợ lấy nhau được 8 năm, chúng tôi đã có hai bé, một trai, một gái. Ngày trước, có những thời điểm năm 2018-2019, tôi kiếm được cả 100-150 triệu đồng một tháng, đỉnh điểm có tháng cao điểm cày cuốc thì hơn 200 triệu. 

Sau đó từ năm 2020, dịch bùng phát, dự án ít đi. Tuy nhiên, tôi và team vẫn làm tại nhà, trung bình một tháng tính ra hồi đó vẫn phải được 50-60 triệu. Đến thời điểm hiện tại, tính cạnh tranh cao, các bạn trẻ giỏi hơn, áp dụng công nghệ AI dần dần thì thu nhập của tôi chỉ quanh mức 30-40 triệu. Thực ra mức này vẫn ổn vì nhiều năm tôi làm thì đã mua được nhà, xe, cũng có chút tiết kiệm cho con rồi nhưng…

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, tôi nhận ra vợ không còn yêu thương mình như trước nữa. Cảm nhận của tôi rất rõ ràng.

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ cục cằn coi tôi như thùng rác - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Ngày trước, tôi mệt mỏi, giải trí ngồi chơi game, vợ còn gọt hoa quả, hỏi tôi uống nước gì không lấy cho. Giờ thì: "Rảnh thì đi mà bế con, trông con, dạy con học, không thì kiếm cái gì làm ra tiền đi, ngồi đó mà chơi game?".

Ngày trước, vợ hay hỏi tôi ăn gì, chứ bây giờ không cần hỏi, vợ nấu gì ăn đấy. Đôi khi còn nhờ ngược lại tôi là đi chợ xong tiện làm cơm cho con luôn, lâu lắm rồi vợ không còn hỏi nữa.

Ngày trước, tôi đưa tiền cho vợ, thi thoảng vợ vẫn mua quần áo, giày dép hay phụ kiện cho tôi đi làm. Bây giờ cũng lâu lắm rồi không thấy mua quần áo, hỏi thì bảo "Anh thiếu quần áo à mà phải mua?".

Ngày trước, quần áo bẩn, vợ chủ động "Anh để ra tí em bỏ máy giặt cho". Giờ thì "Có mỗi quần áo tắm xong không bỏ được máy giặt à? Ai phục vụ cho?".

Ngày trước, nhắn tin tình cảm "Yêu anh", "Thơm anh", "Anh ơi"... Bây giờ thì "Ê", "Alo", "Mấy giờ về", "Có về không để cơm?", nói như dân anh chị nói với đàn em, nói với con nợ vậy…

Ngày trước, làm muộn, vợ còn nói đi ngủ sớm, giữ sức khỏe. Giờ thì "Có sức khỏe không biết giữ thì thôi, thích ngủ lúc nào thì ngủ?".

Ngày trước, ngủ thì còn ôm nhau, giờ thì "Anh lùi ra, đây là chỗ của con" hoặc có ôm thì "Nóng bỏ m*, ra đi", nằm gần thì "Chật hết cả chỗ rồi"...

Thật ra tôi cũng hiểu là từ ngày vợ có con, cũng ưu tiên con hơn nhưng làm gì đến nỗi cục cằn vậy. Đợt này tôi lại kiếm ít tiền đi nữa, vợ lại càng cục, lại càng không tình cảm hơn.

Tôi viết ra có thể nhiều bạn sẽ cười tôi nhưng tôi là đàn ông, cũng là con người, mà là con người thì ai chẳng muốn sống tình cảm. Đằng này cứ hở ra là mắng, chửi, xong khó chịu, nhiều lúc nghĩ mình không khác gì cái thùng rác vậy…

B.N
