Đồng hành chắp cánh nuôi dưỡng ước mơ học sinh nghèo

Theo các báo cáo giáo dục, nguyên nhân tài chính tiếp tục là một trong những yếu tố chính dẫn đến tình trạng học sinh không thể theo học hết bậc phổ thông. Trong bối cảnh đó, các chương trình hỗ trợ giáo dục dài hạn đóng vai trò như một "điểm tựa", giúp học sinh duy trì việc học và từng bước thay đổi tương lai.

Những ước mơ không còn… dang dở

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố không có công việc ổn định, thu nhập cả nhà chỉ dao động khoảng 2 – 3 triệu đồng mỗi tháng, việc tiếp tục đến trường với em Nguyễn Thu Trang - UMUM146 (Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội) chưa bao giờ là điều dễ dàng. Em lớn lên trong sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, sống cùng bà nội và bố. Biến cố tiếp tục xảy đến khi em học lớp 11, bà nội qua đời, để lại hai bố con nương tựa lẫn nhau, hoàn cảnh càng thêm chật vật. Được sự hỗ trợ của Quỹ SeADreams từ năm 2018, em Trang có thêm động lực trên hành trình vươn tới ước mơ.

Giữa những thiếu thốn đó, Trang vẫn duy trì thành tích học tập nổi bật, nhiều năm liền là học sinh giỏi và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của lớp. Năm 2024, em đạt 28,8 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, mức điểm đủ để trúng tuyển nhiều ngành học khác nhau. Cô học trò đầy nghị lực đã lựa chọn theo học chuyên ngành Digital Marketing của Đại học Thương mại bằng hình thức xét tuyển bằng học bạ và chứng chỉ IELTS, mở ra một hướng đi mới cho tương lai.

Em Nguyễn Thu Trang giờ đã trở thành sinh viên năng động, tự tin.

"Em luôn nhớ rằng mình không đơn độc", Trang chia sẻ sau khi nhận học bổng khuyến học kéo dài 6 năm từ Quỹ SeADreams. Giọng đầy xúc động, Trang nói: "Sự đồng hành của Ngân hàng trong suốt những năm qua giúp em có thêm niềm tin để bước tiếp. Em hy vọng một ngày nào đó, mình cũng có thể giúp đỡ lại những người khác, như cách em đã được giúp đỡ".

Với Đoàn Thị Minh Thảo - UMUM03 (Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội), hành trình đến giảng đường đại học bắt đầu từ một nền tảng không mấy thuận lợi. Bố là thương binh, sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Mẹ làm công nhân cây xanh với mức lương thấp. Gia đình thuộc diện cận nghèo, thu nhập bấp bênh khiến việc học của Thảo từng đứng trước nhiều áp lực.

Đến năm 2015, Thảo dần ổn định việc học khi nhận được học bổng khuyến học từ Quỹ SeADream. Trong suốt những năm phổ thông, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, điểm trung bình lớp 12 đạt 9.0. Không chỉ học tốt, Thảo còn được bạn bè và thầy cô đánh giá là hòa đồng, tích cực. Kết quả thi tốt nghiệp giúp em trúng tuyển Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, đúng với ước mơ đã ấp ủ từ lâu.

Em Thảo trong ngày nhận học bổng khởi nghiệp từ Quỹ SeADreams

Câu chuyện của em Trần Thế Khôi - UMUM98 (Kim Chân, Bắc Ninh) lại là một hoàn cảnh khó khăn khác. Sinh ra trong gia đình làm nông, điều kiện kinh tế hạn chế, Khôi được phát hiện mắc ung thư máu vào cuối năm 2017. Những năm tháng sau đó, em vừa điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, vừa duy trì việc học.

Sau nhiều năm nhận học bổng từ Quỹ SeADreams, em Khôi đạt ước mơ trở thành sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Giữa những đợt điều trị kéo dài, Khôi vẫn giữ vững thành tích học sinh giỏi liên tục từ cấp THCS đến THPT. Em từng đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Hóa, tham gia đội tuyển Tiếng Anh của trường, và đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cũng như hoạt động ngoại khóa. Năm cuối cấp, Khôi đạt tổng điểm 27,2 cho tổ hợp A trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (Toán 9,2; Lý 8,75; Hóa 9,25), trúng tuyển ngành Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày nhận học bổng khởi nghiệp từ Quỹ SeADreams, Khôi tâm sự: "Em cảm thấy mình thật may mắn, nhờ có sự giúp đỡ kịp thời đã tiếp thêm động lực, khiến em thêm vững vàng trên con đường bản thân lựa chọn".

Nâng bước học sinh nghèo

Ba câu chuyện, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều tựu trung một điều: khi khó khăn tài chính không còn là rào cản thường trực, học sinh có thể đi trọn con đường học tập của mình. Sự hỗ trợ trong một vài thời điểm có thể giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt. Nhưng chính sự đồng hành kéo dài qua nhiều năm mới là yếu tố quyết định để những hành trình này không bị gián đoạn.

Đây cũng chính là mục tiêu hoạt động của Quỹ khuyến học Ươm mầm Ước mơ - SeADreams do của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) khởi xướng từ năm 2015. Đều đặn mỗi tháng, Quỹ SeADreams tài trợ học bổng cho mỗi em học sinh đỡ đầu số tiền 1 triệu đồng/em/tháng (từ 2025 nâng lên 1,5 triệu đồng) và kéo dài suốt những năm học phổ thông. Cách làm này không tạo ra thay đổi tức thì, nhưng lại bền bỉ tháo gỡ đúng nút thắt khiến nhiều học sinh phải rời trường lớp, đó là áp lực tài chính kéo dài.

Sau hơn một thập kỷ, đến nay đã có 219 em học sinh được đỡ đầu với tổng số tiền hỗ trợ từ quỹ là hơn 15 tỷ đồng, trong đó 95 em đã tốt nghiệp ra trường và dừng nhận sự hỗ trợ từ quỹ. Nếu so sánh với hàng triệu học sinh đang cắp sách tới trường, con số này không lớn nhưng phía sau mỗi trường hợp là một tương lai được giữ lại, một giấc mơ không bị gián đoạn.

Trong số 95 em ngừng nhận học bổng, có 74 em tốt nghiệp THPT và bước vào giảng đường đại học, có em lựa chọn học nghề hoặc bắt đầu công việc đầu tiên. Điểm chung là các em đều có thêm một lựa chọn, điều vốn không dễ dàng với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đều nhận được học bổng khởi nghiệp 10 triệu đồng/em từ Quỹ SeADreams.

Em Nhi (thứ hai từ trái qua) gửi lời cảm ơn đến Quỹ SeADream khi lần đầu được đến Thủ đô và tham quan Hội sở SeABank

Ngoài hình thức hỗ trợ tài chính, các em còn được tham gia những chuyến đi, những buổi gặp gỡ, những hoạt động giúp mở rộng thế giới quan. Trong một dịp tham gia hoạt động ngoại khóa do Quỹ SeADreams tổ chức, Đàm Thị Yến Nhi - UMUM152 (Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng) lần đầu được đến Thủ đô và gặp gỡ những người đã hỗ trợ em, cô học trò nhỏ xúc động chia sẻ: "Trong suốt thời gian qua, các cô chú đã luôn đồng hành cùng tụi con, mang đến nguồn động lực rất lớn để tụi con cố gắng học tập. Đây không chỉ là sự hỗ trợ, mà còn là sự quan tâm khiến tụi con cảm thấy mình được tin tưởng và yêu thương".

Nhi được Quỹ SeADreams nhận đỡ đầu từ năm 2020 do có hoàn cảnh nhiều thiếu thốn. Gia đình có ba chị em, bố mất khả năng lao động do thoái hóa hai chân, mẹ làm lao động phổ thông với công việc bấp bênh, trong khi một người em phải điều trị lọc máu định kỳ. Trong hoàn cảnh đó, việc duy trì việc học đòi hỏi không chỉ nỗ lực cá nhân mà còn là một sự kiên trì vượt quá tuổi của một học sinh. Dù vậy, Nhi vẫn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm.

Khi phát triển bền vững bắt đầu từ những điều nhỏ bé

Qua thời gian, những hoạt động của Quỹ SeADream không chỉ còn là một chương trình thiện nguyện đơn lẻ, mà đã trở thành một phần trong định hướng song hành phát triển dài hạn của SeABank. Đầu tư cho giáo dục là nền tảng bền vững nhất, mang lại lợi ích lâu dài cho cá nhân và xã hội, được ví như đầu tư cho tương lai và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Vì thế, Quỹ SeADreams được phát triển theo hướng có thể mở rộng: tăng số lượng học sinh được hỗ trợ, duy trì tỷ lệ tốt nghiệp và từng bước nâng tỷ lệ các em tiếp tục học lên hoặc có việc làm ổn định. Đó là những mục tiêu không dễ đo lường trong ngắn hạn, nhưng lại tạo ra tác động dài hạn.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã nhận được sự chung tay của hơn 5.000 CBNV SeABank và nhiều đối tác, tổ chức khác như: Tập đoàn BRG, Quỹ Bob & Renee Parsons, Bảo hiểm OPES, Công ty Gốm Chu Đậu, Hapro, Tiến Phước… Mỗi đóng góp đều trở thành một phần của hành trình giữ lại những ước mơ.

Nhiều hoạt động cộng đồng đã được triển khai với mục tiêu gây quỹ và lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiêu biểu là giải chạy thường niên SeABank Run for the Future (SeARun) - nơi mỗi bước chạy không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần tiếp sức cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Qua 6 mùa giải SeARun, Quỹ SeADreams đã trao tặng gần 120 suất học bổng khuyến học, trị giá hơn 11 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo ở mọi miền Tổ quốc.

Tiếp nối hành trình chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở, lan tỏa hơn nữa tinh thần "cho đi là còn mãi", nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 nhằm gây quỹ từ thiện để trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, các VĐV đăng ký thi đấu sẽ cùng đóng góp ủng hộ cho Quỹ. Không chỉ là sân chơi cho những người yêu thích thể thao, đây còn là cơ hội để các vận động viên, những người hâm mộ môn thể thao thời thượng được chung tay đóng góp, sẻ chia, nâng bước đến trường cho các em học sinh nghèo.

Giải SeABank Pickleball Championship 2026 được tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện, tiếp tục nâng bước học sinh nghèo

Giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 11 - 12/4/2026 tại sân US Pickleball - 70 An Dương, Hồng Hà, Tp.Hà Nội với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 200.000.000 đồng và nhiều phần quà hấp dẫn dành cho người chơi.

Có thể thấy, việc đa dạng hóa nguồn lực từ doanh nghiệp đến cộng đồng được xem là hướng đi cần thiết để mở rộng tác động của các sáng kiến giáo dục. Nhờ đó, sẽ có thêm nhiều em học sinh được hỗ trợ, sẽ có nhiều câu chuyện đẹp được viết tiếp! Và đôi khi, hành trình ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một khoản đóng góp, một lần tham gia, hay đơn giản là sự quan tâm đủ để không bỏ qua.

