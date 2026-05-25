Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29/5.
Thời tiết Hà Nội và nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng gay gắt
Theo bản tin dự báo thời tiết, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng.
Hiện nay các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ khá gay gắt. Theo dự báo, trạng thái nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ duy trì đến khoảng ngày 27/5 với nền nhiệt phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Riêng tại Hà Nội, do kết hợp với hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ C.
Ngoài Thủ đô Hà Nội, còn có phường Hòa Bình, phường Việt Trì của Phú Thọ cũng có nắng nóng đặc biệt gay gắt 39 độ.
Từ ngày 28/5, nắng nóng diện rộng tại khu vực Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ kết thúc khi có mưa dông.
Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước với mức nhiệt phổ biến từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ ghi nhận nền nhiệt thấp hơn, phổ biến từ 36 - 38 độ C. Nắng nóng tại khu vực Trung Bộ dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 28/5 và dịu dần từ ngày 29/5.
Nhiều nơi khác khu vực ven biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ thời tiết hôm nay cũng nắng nóng, mức nhiệt trong khoảng từ 35-37 độ. Sau 15h chiều mây dông phát triển và gây mưa tập trung từ Khánh Hòa đến Cà Mau. Trong đó có những nơi mưa vừa, mưa to dễ đi kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 25/5 đến ngày 26/5:
- Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 26/5 đến ngày 3/6:
- Bắc Bộ: Ngày 27/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ 27-28/5, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối 28-30/5, có mưa rào và dông rải rác.
- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng ngày 27/5 ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông có nắng nóng.
- Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 27/5 chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
