Tin sáng 25/5: Nắng nóng gay gắt người dân Hà Nội vật vã giữa 'chảo lửa' 38,7 độ C; người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng
GĐXH - Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5; việc sử dụng hình ảnh trẻ em để thu hút lượt xem hay livestream bán hàng giờ đây có thể khiến bạn đối mặt với án phạt rất nặng.
Hà Nội: nắng nóng gây gắt, người dân vật vã giữa “chảo lửa” 38,7 độ C
Những ngày gần đây, Hà Nội cùng nhiều tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè. Ngay từ sáng sớm, những tia nắng đã hắt xuống mặt đường bỏng rát, khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Đến giữa trưa, nền nhiệt tăng cao khiến nhiều tuyến phố như chìm trong hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa và các khối bê tông san sát.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/5, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 13-15h hàng ngày.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều người phải che kín từ đầu đến chân khi ra đường. Những công nhân lao động ngoài trời, người bán hàng rong hay shipper vẫn miệt mài mưu sinh giữa nền nhiệt khắc nghiệt. Trên các tuyến phố, mặt đường nóng hầm hập, hơi nóng phả lên bỏng rát khiến ai cũng chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi có bóng râm hoặc điều hòa để tránh nóng.
Đợt nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, nước của người dân. Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, thời tiết oi bức còn kéo dài.
Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5, ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5. Khoảng đêm 28 và ngày 29/5, Hà Nội mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng.
Loạt tấm tôn bay từ xe đầu kéo xuống đường, ô tô đi sau thoát nạn trong gang tấc
Sáng 23/5, một xe đầu kéo đang đi trên đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội bất ngờ làm rơi hàng chục tấm tôn xuống đường, khiến nhiều tài xế đi sau hoảng hốt đánh lái né tránh.
Tấm tôn rơi từ xe đầu kéo trên Vành đai 3. (Nguồn: Hung Dam Manh)
Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô đi phía sau cho thấy tài xế đã kịp chuyển hướng sang làn bên trái để tránh va chạm với số tôn rơi giữa đường. May mắn, vụ việc không gây tai nạn.
Sự cố xảy ra trên tuyến Vành đai 3 trên cao, rất may các tấm tôn không rơi xuống khu vực đường bên dưới, nơi có đông xe máy, xe đạp và người đi bộ qua lại.
Từ tình huống trên, các chuyên gia giao thông khuyến cáo người lái xe cần giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt khi đi sau xe tải, xe chở vật liệu cồng kềnh để có đủ thời gian xử lý khi xảy ra sự cố bất ngờ.
Đối với tài xế xe chở hàng, việc kiểm tra, chằng buộc hàng hóa chắc chắn trước khi lưu thông là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế nguy cơ rơi vãi, gây mất an toàn cho các phương tiện xung quanh.
Nhóm học sinh rủ nhau "đi phượt" bằng xe đạp, 2 xe lao xuống vực sâu 50 mét
Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kịp thời cứu nạn thành công 2 học sinh bị rơi xuống vực sâu tại khu vực Đèo Buôn Krông.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhóm 5 học sinh đi xe đạp từ Buôn Ma Thuột đến xã Dur Kmăl để “đi phượt”, mỗi em điều khiển một xe đạp.
Khi đến khu vực đèo Buôn Krông vào khoảng 8 giờ, hai học sinh đi đầu là D.S.D.K. (SN 2011) và N.T.H. (SN 2011) do không thông thạo địa hình đèo dốc, không kiểm soát được tốc độ nên lao xuống vực sâu khoảng 50 m.
Vụ tai nạn khiến em D.S.D.K. bị đa chấn thương, còn em N.T.H. bị gãy tay và trầy xước ở hai đầu gối.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương điều động lực lượng cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ.
Do địa hình vực sâu, dốc và hiểm trở, công tác tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn.
Lực lượng cứu nạn đã phối hợp với Công an xã Dur Kmăl và lực lượng y tế địa phương sử dụng dây cứu hộ, cáng cứu thương, đồng thời tiếp cận từ chân vực để sơ cứu ban đầu, trấn an tinh thần các nạn nhân.
Cả hai học sinh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.
Phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng lợn đã xuất hiện nấm mốc và bốc mùi
Tiền Phong đưa tin, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Phạm Thị H (phường Tân An).
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 3 tấn lòng lợn cùng 250kg lòng lợn sấy khô với tổng giá trị hàng hóa hơn 29 triệu đồng.
Đáng chú ý, toàn bộ số lòng lợn nêu trên có dấu hiệu phân hủy, bị mốc, bốc mùi hôi , không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên.
Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý và các điều kiện liên quan đến công tác thú y, an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra xác định cơ sở có hành vi vi phạm về kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc , xuất xứ.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với hộ kinh doanh Phạm Thị H; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.
Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.
Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; chỉ kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.
Người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng
Một lời cảnh báo đắt giá vừa được đưa ra dành cho các nhà sáng tạo nội dung và người dùng mạng xã hội khi việc vô tư sử dụng hình ảnh trẻ em để thu hút lượt xem hay livestream bán hàng giờ đây có thể khiến bạn đối mặt với án phạt rất nặng.
Theo quy định pháp luật mới nhất vừa chính thức có hiệu lực, mức phạt cho hành vi trục lợi này đã được nâng lên mốc 50 triệu đồng, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc siết chặt quản lý môi trường số và bảo vệ nhóm người yếu thế.
Cụ thể, Nghị định 98/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực từ ngày 16/5/2026 nhằm thay thế các quy định cũ và bổ sung hàng loạt chế tài khắt khe cho môi trường mạng. Tâm điểm của nghị định là việc áp dụng mức phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra các nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ hoặc nhằm mục đích kiếm tiền.
Thực tế thời gian qua trên các nền tảng lớn như TikTok, Facebook hay YouTube, không khó để bắt gặp những video ghi lại cảnh trẻ em khóc lóc, bị trêu chọc ác ý hay thậm chí bị ép tham gia các phiên livestream bán hàng kéo dài. Với khung pháp lý mới, những chiêu trò bất chấp đạo đức để thu hút tương tác quảng cáo và xâm phạm quyền riêng tư của trẻ sẽ bị rà soát và xử lý triệt để.
Không chỉ dừng lại ở việc dẹp bỏ các video câu view phản cảm, quy định mới còn tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ toàn diện đời sống riêng tư của trẻ em. Mọi hành vi công khai trái phép thông tin cá nhân, phát tán bệnh án, hồ sơ học tập hay các clip riêng tư liên quan đến trẻ đều nằm trong diện bị trừng phạt nghiêm khắc.
Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26Giáo dục - 24 phút trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 - APhO 2026 đã đoạt 8 Huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Clip: Kinh hãi cô gái bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng ở TPHCMĐời sống - 11 giờ trước
Cô gái 18 tuổi bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng khi đang bán hàng, gãy tay, gãy sống mũi phải nhập viện cấp cứu
Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá dừng xây dựng sau khi bị kiểm traĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đã ngừng xây dựng gần một tuần nay sau khi bị kiểm tra, đình chỉ thi công giữa lúc người dân liên tục phản ánh lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tậtPháp luật - 15 giờ trước
Lợi dụng người khuyết tật đi lại khó khăn, 3 thiếu niên ở Gia Lai ra tay giật tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.
10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2026, người dân nên cập nhật để hưởng lợiĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Theo quy định, từ 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tăng, đồng loạt các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng theo.
Người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồngXã hội - 18 giờ trước
Việc sử dụng hình ảnh trẻ em để “câu view”, livestream bán hàng hoặc tạo nội dung phản cảm trên mạng xã hội có thể bị xử phạt tới 50 triệu đồng.
Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏeThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng PhúcPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) đã lôi kéo đồng bọn hẹn gặp, hành hung và xé quần áo một nữ sinh rồi quay video phát tán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chủ mưu về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng: 4 con giáp có cuộc đời đại phú quý, hậu vận viên mãnĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp được xem là mang "số phượng hoàng", cuộc đời gặp nhiều may mắn, hậu vận đủ đầy, càng về sau càng sống sung túc và an nhàn.
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sảnĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ mở ra tương lai đô thị hiện đại cho Thủ đô. Tuy nhiên, dự án cũng mang lại nỗi lo âu, thắp thỏm cho hàng ngàn cư dân làng Bắc Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) trước thông tin phải di dời, nhường đất để thực hiện dự án...
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sảnĐời sống
GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ mở ra tương lai đô thị hiện đại cho Thủ đô. Tuy nhiên, dự án cũng mang lại nỗi lo âu, thắp thỏm cho hàng ngàn cư dân làng Bắc Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) trước thông tin phải di dời, nhường đất để thực hiện dự án...