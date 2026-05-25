Tin sáng 25/5: Nắng nóng gay gắt người dân Hà Nội vật vã giữa 'chảo lửa' 38,7 độ C; người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng

Hà Nội: nắng nóng gây gắt, người dân vật vã giữa “chảo lửa” 38,7 độ C

Những ngày gần đây, Hà Nội cùng nhiều tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè. Ngay từ sáng sớm, những tia nắng đã hắt xuống mặt đường bỏng rát, khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Đến giữa trưa, nền nhiệt tăng cao khiến nhiều tuyến phố như chìm trong hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa và các khối bê tông san sát.

Ảnh minh họa.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/5, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 13-15h hàng ngày.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều người phải che kín từ đầu đến chân khi ra đường. Những công nhân lao động ngoài trời, người bán hàng rong hay shipper vẫn miệt mài mưu sinh giữa nền nhiệt khắc nghiệt. Trên các tuyến phố, mặt đường nóng hầm hập, hơi nóng phả lên bỏng rát khiến ai cũng chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi có bóng râm hoặc điều hòa để tránh nóng.

Đợt nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, nước của người dân. Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, thời tiết oi bức còn kéo dài.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5, ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5. Khoảng đêm 28 và ngày 29/5, Hà Nội mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng.

Loạt tấm tôn bay từ xe đầu kéo xuống đường, ô tô đi sau thoát nạn trong gang tấc

Sáng 23/5, một xe đầu kéo đang đi trên đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội bất ngờ làm rơi hàng chục tấm tôn xuống đường, khiến nhiều tài xế đi sau hoảng hốt đánh lái né tránh.

Tấm tôn rơi từ xe đầu kéo trên Vành đai 3. (Nguồn: Hung Dam Manh)

Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô đi phía sau cho thấy tài xế đã kịp chuyển hướng sang làn bên trái để tránh va chạm với số tôn rơi giữa đường. May mắn, vụ việc không gây tai nạn.

Sự cố xảy ra trên tuyến Vành đai 3 trên cao, rất may các tấm tôn không rơi xuống khu vực đường bên dưới, nơi có đông xe máy, xe đạp và người đi bộ qua lại.

Từ tình huống trên, các chuyên gia giao thông khuyến cáo người lái xe cần giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt khi đi sau xe tải, xe chở vật liệu cồng kềnh để có đủ thời gian xử lý khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Đối với tài xế xe chở hàng, việc kiểm tra, chằng buộc hàng hóa chắc chắn trước khi lưu thông là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế nguy cơ rơi vãi, gây mất an toàn cho các phương tiện xung quanh.

Nhóm học sinh rủ nhau "đi phượt" bằng xe đạp, 2 xe lao xuống vực sâu 50 mét

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kịp thời cứu nạn thành công 2 học sinh bị rơi xuống vực sâu tại khu vực Đèo Buôn Krông.

Hai em học sinh rơi xuống vực sâu 50 m

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhóm 5 học sinh đi xe đạp từ Buôn Ma Thuột đến xã Dur Kmăl để “đi phượt”, mỗi em điều khiển một xe đạp.

Khi đến khu vực đèo Buôn Krông vào khoảng 8 giờ, hai học sinh đi đầu là D.S.D.K. (SN 2011) và N.T.H. (SN 2011) do không thông thạo địa hình đèo dốc, không kiểm soát được tốc độ nên lao xuống vực sâu khoảng 50 m.

Vụ tai nạn khiến em D.S.D.K. bị đa chấn thương, còn em N.T.H. bị gãy tay và trầy xước ở hai đầu gối.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương điều động lực lượng cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ.

Do địa hình vực sâu, dốc và hiểm trở, công tác tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu nạn đã phối hợp với Công an xã Dur Kmăl và lực lượng y tế địa phương sử dụng dây cứu hộ, cáng cứu thương, đồng thời tiếp cận từ chân vực để sơ cứu ban đầu, trấn an tinh thần các nạn nhân.

Cả hai học sinh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng lợn đã xuất hiện nấm mốc và bốc mùi

Tiền Phong đưa tin, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Phạm Thị H (phường Tân An).

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 3 tấn lòng lợn cùng 250kg lòng lợn sấy khô với tổng giá trị hàng hóa hơn 29 triệu đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ số lòng lợn nêu trên có dấu hiệu phân hủy, bị mốc, bốc mùi hôi , không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý và các điều kiện liên quan đến công tác thú y, an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra xác định cơ sở có hành vi vi phạm về kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc , xuất xứ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với hộ kinh doanh Phạm Thị H; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; chỉ kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng

Một lời cảnh báo đắt giá vừa được đưa ra dành cho các nhà sáng tạo nội dung và người dùng mạng xã hội khi việc vô tư sử dụng hình ảnh trẻ em để thu hút lượt xem hay livestream bán hàng giờ đây có thể khiến bạn đối mặt với án phạt rất nặng.

Ảnh minh họa.

Theo quy định pháp luật mới nhất vừa chính thức có hiệu lực, mức phạt cho hành vi trục lợi này đã được nâng lên mốc 50 triệu đồng, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc siết chặt quản lý môi trường số và bảo vệ nhóm người yếu thế.

Cụ thể, Nghị định 98/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực từ ngày 16/5/2026 nhằm thay thế các quy định cũ và bổ sung hàng loạt chế tài khắt khe cho môi trường mạng. Tâm điểm của nghị định là việc áp dụng mức phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra các nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ hoặc nhằm mục đích kiếm tiền.

Thực tế thời gian qua trên các nền tảng lớn như TikTok, Facebook hay YouTube, không khó để bắt gặp những video ghi lại cảnh trẻ em khóc lóc, bị trêu chọc ác ý hay thậm chí bị ép tham gia các phiên livestream bán hàng kéo dài. Với khung pháp lý mới, những chiêu trò bất chấp đạo đức để thu hút tương tác quảng cáo và xâm phạm quyền riêng tư của trẻ sẽ bị rà soát và xử lý triệt để.

Không chỉ dừng lại ở việc dẹp bỏ các video câu view phản cảm, quy định mới còn tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ toàn diện đời sống riêng tư của trẻ em. Mọi hành vi công khai trái phép thông tin cá nhân, phát tán bệnh án, hồ sơ học tập hay các clip riêng tư liên quan đến trẻ đều nằm trong diện bị trừng phạt nghiêm khắc.