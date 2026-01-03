Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng
Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết “tình địch”.
Ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Công Tùng (SN 1975; ngụ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giết người.
Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do mâu thuẫn ghen tuông về mối quan hệ giữa vợ mình và ông N.N.V. (SN 1970; ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) nên ngày 1-1, Tùng cùng con trai là N.C.T. (SN 2009) tìm ông V. để đánh ghen.
Trong lúc xô xát, Tùng dùng dao đâm ông V. tử vong tại chỗ. T. cũng bị thương khi xô xát với ông V., hiện đang được điều trị ở bệnh viện.
Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thọ đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường, làm việc những người liên quan.
Từ đó, cơ quan công an xác định kẻ gây án là Tùng nên vận động đối tượng này ra đầu thú.
