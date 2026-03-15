Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Chủ nhật, 21:10 15/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra tại xã Đông Tiền Hải vào chiều 15/3/2026. Nghi phạm Nguyễn Xuân Thăng, sau khi sát hại vợ và một người đàn ông khác, đã được tìm thấy tử vong trong xe ô tô trên đường bỏ trốn.

Tối 15/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ việc bắt đầu vào khoảng 15h10 ngày 15/3 tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải. Tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc, đối tượng Nguyễn Xuân Thăng (SN 1986, trú tại thôn Phụ Thành) đã dùng súng bắn và dao đâm chị Nguyễn Thùy Linh (SN 1995, là vợ của Thăng và là em gái anh Bắc) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thăng được phát hiện tử vong trong xe ô tô.

Ngay sau đó, Thăng điều khiển xe ô tô mang BKS 30K-136.xx tìm đến nhà anh Vũ Văn Ngọc (SN 1987) tại thôn Canh Xuyên cùng xã. Tại đây, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công khiến anh Ngọc bị thương nặng. Dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra và ổn định tình hình địa phương. Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và rà soát mọi dấu vết để truy bắt đối tượng.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Với tinh thần quyết liệt, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt vòng vây. Đến 18h40 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Thăng đã tử vong trong chiếc xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốnHưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

GĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Bắt đối tượng xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền sau 6 giờ gây án

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Chỉ sau 6 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.

Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách ở Cần Thơ

Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách ở Cần Thơ

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TP Cần Thơ bắt giữ một số nghi phạm trong nhóm dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc dư luận.

Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an

Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai người đàn ông bị phạt vì đăng tải các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa đầy vàng và trang sức

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa đầy vàng và trang sức

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Trần Quang Trường – kẻ liều lĩnh đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa nhiều tài sản.

Phạt 5,9 triệu đồng tài xế xe tải lấn làn, tông 2 xe máy đang dừng bên đường ở Lạng Sơn

Phạt 5,9 triệu đồng tài xế xe tải lấn làn, tông 2 xe máy đang dừng bên đường ở Lạng Sơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Văn T. về hành vi đi sai làn đường và sử dụng còi hơi trái quy định.

Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắt

Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 5 năm lẩn trốn, "Na Đắc Kỷ" đã bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã do liên quan một vụ hỗn chiến trên địa bàn TPHCM

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

GĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắt

Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắt

Hà Nội: Danh tính tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH trong ngõ nhỏ

Hà Nội: Danh tính tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH trong ngõ nhỏ

Khởi tố thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3

Khởi tố thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3

Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nã

Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nã

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

