Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong xe ô tô

Tối 15/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ việc bắt đầu vào khoảng 15h10 ngày 15/3 tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải. Tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc, đối tượng Nguyễn Xuân Thăng (SN 1986, trú tại thôn Phụ Thành) đã dùng súng bắn và dao đâm chị Nguyễn Thùy Linh (SN 1995, là vợ của Thăng và là em gái anh Bắc) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thăng được phát hiện tử vong trong xe ô tô.

Ngay sau đó, Thăng điều khiển xe ô tô mang BKS 30K-136.xx tìm đến nhà anh Vũ Văn Ngọc (SN 1987) tại thôn Canh Xuyên cùng xã. Tại đây, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công khiến anh Ngọc bị thương nặng. Dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra và ổn định tình hình địa phương. Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và rà soát mọi dấu vết để truy bắt đối tượng.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Với tinh thần quyết liệt, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt vòng vây. Đến 18h40 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Thăng đã tử vong trong chiếc xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án theo đúng quy định của pháp luật.