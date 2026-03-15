Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 15/3/2026 tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Thời điểm trên, đối tượng Ngô Duy Thắng (trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải) đã sử dụng súng bắn 3 phát vào vợ là chị Nguyễn Thùy L. (SN 1995), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Thắng tiếp tục di chuyển sang thôn Quý Đức Đông (cùng xã) để tìm gặp anh Vũ Văn N. (SN 1987). Tại đây, đối tượng tiếp tục nổ súng bắn 2 phát khiến anh N. thiệt mạng.

Sau khi thực hiện hành vi sát hại hai người, Ngô Duy Thắng đã lái xe ô tô nhãn hiệu Lacetti, mang BKS 30K-136.61 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chân dung nghi phạm và phương tiện bỏ trốn sau khi gây án. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Đông Tiền Hải xác nhận, ngay trong chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại địa phương để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên đã phát thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương lân cận để hỗ trợ rà soát, chốt chặn và truy bắt đối tượng.