Dòng viết của Đỗ Thị Hà sau hôn lễ tại Quảng Trị khiến khán giả xúc động

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong hôn lễ vào tối 22/10 tại quê nhà trai (Quảng Trị) đã khiến khán giả xúc động bởi hình ảnh bố đẻ cô dâu trao tay cho chú rể - doanh nhân Nguyễn Viết Vương trên sân khấu. Ông Đỗ Văn Tào - bố đẻ Đỗ Thị Hà đã lặng lẽ đứng lại phía sau để nhìn hình ảnh con gái bước vào một chặng đường mới của đời người. Sau hôn lễ long trọng, Đỗ Thị Hà đã đăng hình ảnh này lên trang cá nhân cùng dòng viết: "Dạ, con đi lấy chồng đây ạ".