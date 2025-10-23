Dòng viết của Đỗ Thị Hà sau hôn lễ tại Quảng Trị khiến khán giả xúc động
GĐXH - Đỗ Thị Hà chỉ viết một dòng ngắn gọn nhưng khiến khán giả phải xúc động...
Nghệ sĩ cải lương đoàn 'Hương mùa thu' một thời, tuổi xế chiều thuê nhà 20m2, còn khất nợ chủ nhàGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Như Nguyệt và Phong Kỳ đang sống trong cảnh khó khăn khi phải thuê nhà 20m2. Họ vật lộn mưu sinh với những công việc tạm bợ, khiến khán giả không khỏi xót xa cho thế hệ nghệ sĩ một thời.
Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏiXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.
Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tiviXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.
Khác xa với đời thực, trên phim Việt Hương xấu hổ vì không thể dạy dỗ được 'con gái'Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Việt Hương đời thực cũng có một con gái nhưng may mắn chị không gặp cảnh bất đắc dĩ như trong phim. Trong "Cục vàng của ngoại", đóng vai một người mẹ, Việt Hương gặp những tình huống xấu hổ vì con gái.
Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ýGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà vừa bước sang tuổi 39 và gây chú ý với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về hành trình làm mẹ. Đặc biệt, "ngọc nữ" còn có cuộc hội ngộ ấm áp cùng Lương Mạnh Hải, khẳng định tình bạn bền vững sau 17 năm "Bỗng dưng muốn khóc".
Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.
Cái kết đắng của Lương Bằng Quang - Ngân 98: Từ thị phi đến vòng lao lýGiải trí - 19 giờ trước
Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì đưa hối lộ 8 tỷ đồng. Từ nghệ sĩ nổi tiếng đến vòng lao lý qua chuỗi sai phạm kinh doanh hàng giả và drama thị phi.
Hình ảnh hiếm hoi về người bố quân nhân của Chi PuGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Chi Pu đã có khoảnh khắc xúc động khi gặp bố ruột trong chương trình "Sao nhập ngũ". Những hình ảnh này đã khiến khán giả bất ngờ về thân thế của cô.
Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 nămXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.
MC sinh năm 2002 vượt vòng tuyển khắt khe gây sốt trên sóng VTV là ai?Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước
MC Phương Anh vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để vào làm việc ở kênh Vietnam Today. Từ giáo viên tiếng Anh trở thành BTV trẻ ở kênh, cô đối mặt áp lực và thử thách mỗi ngày.
Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?Giải trí
GĐXH - Đám cưới cổ tích của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương gây tò mò khi thiếu vắng Đỗ Mỹ Linh cùng dàn người đẹp nổi tiếng.