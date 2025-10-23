Vân Trang rạng rỡ tại sự kiện ra mắt phim 'Nhà ma xó'

Nữ diễn viên lựa chọn trang phục áo yếm cách tân khoe vai trần gợi cảm.

Tại sự kiện, Vân Trang sánh đôi cùng bạn diễn Huỳnh Đông - người vào vai chồng của cô trong phim.

Dù ở bất cứ khung hình nào, nữ diễn viên cũng chiếm trọn spotlight nhờ nụ cười tươi tắn.

Vân Trang rạng rỡ đọ sắc cùng bạn thân Lê Bê La trên thảm đỏ. Cả hai khiến khán giả trầm trồ trước nhan sắc trẻ trung, mặn mà dù đều đã bước sang tuổi 35.

Dàn diễn viên phim Nhà ma xó cùng nghệ sĩ khách mời giao lưu với khán giả.

Phim "Nhà ma xó" xoay quanh câu chuyện về gia đình bà Hiền (nghệ sĩ Thanh Hằng đóng) sống tại ngôi nhà sàn gỗ mái lá cùng các con: Quân (Huỳnh Đông), Quý (Quang Tuấn), Hoa (Lan Thy) và con dâu Quỳnh (Vân Trang). Mọi chuyện bắt đầu khi người con trai giữa của bà Hiền (Quang Tuấn đóng) trong một lần thả lưới bắt cá vớt được một cái khạp bằng sành, nắp đậy kín. Từ đó, những hiện tượng kỳ quái liên tiếp xảy ra trong gia đình tại vùng miền Tây sông nước.

Bộ phim đánh dấu sự quay lại màn ảnh của diễn viên Vân Trang sau thời gian sinh con và toàn tâm toàn ý cho gia đình.Trong phim, cô vào vai Quỳnh, cô con dâu "mỏ hỗn", là vợ của Quân (Huỳnh Đông) thủ vai.