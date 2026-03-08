5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” (3): Tháng 3 có nên sửa nhà để kích tài lộc và thuận khí GĐXH – Nhiều người băn khoăn không sửa nhà, động thổ tháng 3 vì trùng với tiết Thanh minh – thời điểm tưởng nhớ tổ tiên. Cùng tìm hiểu phong thủy, thời điểm và điều kiện thi công để có quyết định đúng đắn cho không gian sống.

Cây cối trong nhà xanh tốt, nở hoa

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, cây cối trong nhà phát triển xanh tốt được xem là biểu tượng của sinh khí và sự phát triển. Khi cây cảnh trong nhà ra nhiều lộc non, nở hoa hoặc phát triển mạnh hơn bình thường, điều đó được cho là dấu hiệu nguồn năng lượng tích cực trong không gian sống đang gia tăng. Môi trường sống hài hòa giúp tinh thần các thành viên trong gia đình thoải mái, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và mở ra cơ hội tài lộc.

Đặc biệt, nếu cây cảnh lâu năm bất ngờ ra hoa hoặc cây từng khô héo bỗng nảy mầm trở lại, trong phong thủy được gọi là hiện tượng "khô mộc phùng xuân" – tượng trưng cho sự tái sinh, vượt qua khó khăn và đón nhận vận may mới.

Ảnh minh họa

Cửa chính vững vàng, màu sắc bền đẹp

Trong phong thủy, cửa chính được xem là "miệng khí" của ngôi nhà. Đây là nơi đón nhận năng lượng, tài lộc. Một ngôi nhà có phong thủy tốt, cửa chính thường chắc chắn, không cong vênh, bong tróc sơn hay bạc màu dù đã sử dụng lâu năm. Phía trước cửa nhà cũng nên thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên và cảnh quan hài hòa để tạo cảm giác chào đón.

Nếu cửa chính xuống cấp, lệch bản lề, tróc sơn hoặc hư hỏng, gia chủ nên sửa chữa kịp thời để tránh ảnh hưởng đến dòng năng lượng và tài lộc của gia đình.

Không gian trong nhà trở nên sáng sủa, thông thoáng

Ánh sáng là yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở. Một ngôi nhà có ánh sáng lưu thông tốt thường mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Nếu bạn nhận thấy không gian sống bỗng sáng sủa hơn, ánh nắng chiếu vào nhà nhiều hơn hoặc không khí trong nhà trở nên thông thoáng, đây được xem là dấu hiệu dương khí đang tăng lên.

Theo phong thủy, khi dương khí mạnh, gia đình thường gặp nhiều may mắn, tinh thần các thành viên tích cực hơn và công việc cũng dễ đạt kết quả tốt. Ngược lại, nhà cửa u tối, thiếu ánh sáng dễ khiến con người mệt mỏi, giảm năng lượng và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Công việc và tài chính có dấu hiệu khởi sắc

Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vận khí đang thay đổi là khi công việc và tài chính của gia đình có xu hướng cải thiện. Gia chủ có thể nhận được thêm cơ hội nghề nghiệp, nguồn thu nhập ổn định hơn hoặc quản lý chi tiêu hiệu quả hơn.

Không gian sống thuận lợi cũng góp phần hình thành thói quen sinh hoạt khoa học như nghỉ ngơi đúng giờ, làm việc hiệu quả và giảm áp lực cuộc sống. Từ đó, các thành viên có thêm thời gian, năng lượng để tập trung vào mục tiêu dài hạn, tạo nên nền tảng tài chính vững chắc.

Nguồn nước trong nhà lưu thông tốt

Trong phong thủy, nước tượng trưng cho dòng chảy của tài lộc. Vì vậy, hệ thống nước trong nhà như vòi nước, bể cá, hồ nước nhỏ hay đường thoát nước hoạt động trơn tru được xem là dấu hiệu tích cực.

Nguồn nước chảy mạnh, sạch sẽ và không bị tắc nghẽn thể hiện dòng năng lượng tài lộc đang lưu thông thuận lợi. Ngược lại, tình trạng rò rỉ nước hoặc tắc nghẽn lâu ngày có thể tượng trưng cho sự hao hụt tiền bạc.

Khi các nguồn nước trong nhà được sửa chữa và vận hành thông suốt, nhiều người tin rằng đây cũng là tín hiệu cho thấy vận may tài chính đang dần cải thiện.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

