5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

Chủ nhật, 19:00 08/03/2026 |
Hà My
Hà My
GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, sự thay đổi về sinh khí trong ngôi nhà có thể báo hiệu vận may đang dần cải thiện. Không gian sống trong nhà xuất hiện các dấu hiệu này có thể là thời điểm gia chủ đón nhận nhiều cơ hội thuận lợi về tài chính và công việc, giúp tiền vào như nước.

Thay đổi không gian sống để "ở thuận khí – kích tài lộc" (3): Tháng 3 có nên sửa nhà để kích tài lộc và thuận khí

GĐXH – Nhiều người băn khoăn không sửa nhà, động thổ tháng 3 vì trùng với tiết Thanh minh – thời điểm tưởng nhớ tổ tiên. Cùng tìm hiểu phong thủy, thời điểm và điều kiện thi công để có quyết định đúng đắn cho không gian sống.

Cây cối trong nhà xanh tốt, nở hoa

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, cây cối trong nhà phát triển xanh tốt được xem là biểu tượng của sinh khí và sự phát triển. Khi cây cảnh trong nhà ra nhiều lộc non, nở hoa hoặc phát triển mạnh hơn bình thường, điều đó được cho là dấu hiệu nguồn năng lượng tích cực trong không gian sống đang gia tăng. Môi trường sống hài hòa giúp tinh thần các thành viên trong gia đình thoải mái, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và mở ra cơ hội tài lộc.

Đặc biệt, nếu cây cảnh lâu năm bất ngờ ra hoa hoặc cây từng khô héo bỗng nảy mầm trở lại, trong phong thủy được gọi là hiện tượng "khô mộc phùng xuân" – tượng trưng cho sự tái sinh, vượt qua khó khăn và đón nhận vận may mới.

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cửa chính vững vàng, màu sắc bền đẹp

Trong phong thủy, cửa chính được xem là "miệng khí" của ngôi nhà. Đây là nơi đón nhận năng lượng, tài lộc. Một ngôi nhà có phong thủy tốt, cửa chính thường chắc chắn, không cong vênh, bong tróc sơn hay bạc màu dù đã sử dụng lâu năm. Phía trước cửa nhà cũng nên thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên và cảnh quan hài hòa để tạo cảm giác chào đón.

Nếu cửa chính xuống cấp, lệch bản lề, tróc sơn hoặc hư hỏng, gia chủ nên sửa chữa kịp thời để tránh ảnh hưởng đến dòng năng lượng và tài lộc của gia đình.

Không gian trong nhà trở nên sáng sủa, thông thoáng

Ánh sáng là yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở. Một ngôi nhà có ánh sáng lưu thông tốt thường mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Nếu bạn nhận thấy không gian sống bỗng sáng sủa hơn, ánh nắng chiếu vào nhà nhiều hơn hoặc không khí trong nhà trở nên thông thoáng, đây được xem là dấu hiệu dương khí đang tăng lên.

Theo phong thủy, khi dương khí mạnh, gia đình thường gặp nhiều may mắn, tinh thần các thành viên tích cực hơn và công việc cũng dễ đạt kết quả tốt. Ngược lại, nhà cửa u tối, thiếu ánh sáng dễ khiến con người mệt mỏi, giảm năng lượng và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Công việc và tài chính có dấu hiệu khởi sắc

Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vận khí đang thay đổi là khi công việc và tài chính của gia đình có xu hướng cải thiện. Gia chủ có thể nhận được thêm cơ hội nghề nghiệp, nguồn thu nhập ổn định hơn hoặc quản lý chi tiêu hiệu quả hơn.

Không gian sống thuận lợi cũng góp phần hình thành thói quen sinh hoạt khoa học như nghỉ ngơi đúng giờ, làm việc hiệu quả và giảm áp lực cuộc sống. Từ đó, các thành viên có thêm thời gian, năng lượng để tập trung vào mục tiêu dài hạn, tạo nên nền tảng tài chính vững chắc.

Nguồn nước trong nhà lưu thông tốt

Trong phong thủy, nước tượng trưng cho dòng chảy của tài lộc. Vì vậy, hệ thống nước trong nhà như vòi nước, bể cá, hồ nước nhỏ hay đường thoát nước hoạt động trơn tru được xem là dấu hiệu tích cực.

Nguồn nước chảy mạnh, sạch sẽ và không bị tắc nghẽn thể hiện dòng năng lượng tài lộc đang lưu thông thuận lợi. Ngược lại, tình trạng rò rỉ nước hoặc tắc nghẽn lâu ngày có thể tượng trưng cho sự hao hụt tiền bạc.

Khi các nguồn nước trong nhà được sửa chữa và vận hành thông suốt, nhiều người tin rằng đây cũng là tín hiệu cho thấy vận may tài chính đang dần cải thiện.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Thay đổi không gian sống để "ở thuận khí – kích tài lộc" tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấu

GĐXH – Sau Rằm tháng Giêng, khi nhịp sinh hoạt đã trở lại bình thường là thời điểm thích hợp để rà soát lại không gian sống. Theo phong thủy, nhiều vật dụng tưởng như vô hại lại là biểu hiện của “khí trệ”, âm thầm ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và vận khí của gia đình.

Thay đổi không gian sống cho "ở thuận khí – kích tài lộc" tháng 3 (1):5 vị trí trong nhà càng bừa bộn càng làm giảm sinh khí

GĐXH – Tháng 3, miền Bắc bước vào giai đoạn nồm ẩm, miền Nam bắt đầu tăng nhiệt. Không khí nóng ẩm khiến nhà cửa dễ bám bụi, ẩm mốc, tạo cảm giác bí bách, trì trệ. Trong quan niệm phong thủy, đây là thời điểm cần “khơi thông khí”, giữ không gian sống khô thoáng, gọn gàng để duy trì sinh khí và tránh hao tổn tài lộc.

Tin liên quan

Cúng Rằm tháng Giêng 2026: Những lọai hoa nên tránh để giữ lộc cho gia đình, nhiều nhà không biết

Cúng Rằm tháng Giêng 2026: Những lọai hoa nên tránh để giữ lộc cho gia đình, nhiều nhà không biết

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 2/3 - 8/3/2026 giúp gia chủ thực hiện các việc đại cái đại lợi

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 2/3 - 8/3/2026 giúp gia chủ thực hiện các việc đại cái đại lợi

Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui? Những điều đại kỵ cần tránh khi cúng để không mất lộc

Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui? Những điều đại kỵ cần tránh khi cúng để không mất lộc

Cùng chuyên mục

Người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày?

Người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày?

- 3 giờ trước

GĐXH - Trong Phật giáo, người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt, nơi linh hồn được cho là chuyển giao giữa các cõi giới. Bài viết này, sẽ tiếp cận đa chiều về "điểm đến cuối cùng" của con người từ nhiều góc nhìn.

Những lưu ý đặc biệt khi xem tuổi làm nhà để có cuộc sống gia đình êm ấm

Những lưu ý đặc biệt khi xem tuổi làm nhà để có cuộc sống gia đình êm ấm

- 6 giờ trước

GĐXH - Hiện có rất nhiều cách xem tuổi làm nhà, khiến cho những người đang tìm hiểu cảm thấy bối rối, thậm chí khi hỏi những thầy phong thủy khác nhau cũng cho ra những kết quả khác nhau.

Cách hóa giải đất ở đầu voi đuôi chuột để giữ vượng khí, tránh hao tài

Cách hóa giải đất ở đầu voi đuôi chuột để giữ vượng khí, tránh hao tài

- 9 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy nhà đất, hình dáng khu đất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe và sự nghiệp của gia chủ. Một trong những thế đất thường được nhắc đến là đất đầu voi đuôi chuột.

Số 79 có ý nghĩa gì? Các tổ hợp số 79 mang ý nghĩa đại cát

Số 79 có ý nghĩa gì? Các tổ hợp số 79 mang ý nghĩa đại cát

- 12 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới tâm linh, 79 không chỉ là một con số ngẫu nhiên mà nó còn mang nhiều ý nghĩa tích cực trong phong thủy. Sự kết hợp độc đáo giữa hai con số đặc biệt 7 và 9 đã tạo ra một sức mạnh tinh thần mà nhiều người gọi là "số Thần tài".

Cách xả xui độc nhất vô nhị giúp bạn hết xui xẻo, gia tăng vượng khí

Cách xả xui độc nhất vô nhị giúp bạn hết xui xẻo, gia tăng vượng khí

- 1 ngày trước

GĐXH - Vận xui không hẳn là ngẫu nhiên mà có thể bắt nguồn từ chính năng lượng bên trong và môi trường xung quanh. Do đó, để những điều không thuận lợi tiếp tục kéo dài, bạn có thể chủ động gia tăng vận khí của mình bằng một số biện pháp thanh tẩy.

Số 89 có thật sự là con số "trường phát" không?

Số 89 có thật sự là con số "trường phát" không?

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Số 89 có phải là con số đẹp, mang đến may mắn và tài lộc cho người sở hữu hay không? Hãy cùng luận giải chi tiết ý nghĩa của con số này theo nhiều góc độ khác nhau qua nội dung bài viết dưới đây.

Kho tàng quý bên trong biệt phủ 10.000m² của một nghệ sĩ Việt được nhiều người tới check-in gần đây

Kho tàng quý bên trong biệt phủ 10.000m² của một nghệ sĩ Việt được nhiều người tới check-in gần đây

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Hoàng Mập vừa hoàn tất việc xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng 10.000 m2 với 10 phòng ngủ ở Di Linh, Lâm Đồng.

Hiện tượng người sắp chết chảy nước mắt có đáng lo không? Nên làm gì khi gặp tình huống này?

Hiện tượng người sắp chết chảy nước mắt có đáng lo không? Nên làm gì khi gặp tình huống này?

- 1 ngày trước

GĐXH - Hiện tượng người sắp chết chảy nước mắt là một phản ứng sinh lý hay nó hàm chứa điều gì sâu xa, thậm chí mang tính điềm báo? Cùng đọc bài viết sau dưới hai góc nhìn phổ biến là y học và tâm linh.

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/3 - 15/3/2026 giúp gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành tiền vào như nước

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/3 - 15/3/2026 giúp gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành tiền vào như nước

- 1 ngày trước

GĐXH – Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/3 - 15/3/2026 để tiến hành các công việc động thổ, khai trương, xuất hành, mọi người có thể tham khảo thông tinn tư vấn của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dưới đây.

Lý do vì sao lại có quan niệm nước mắt không được để rơi lên thi thể người đã khuất?

Lý do vì sao lại có quan niệm nước mắt không được để rơi lên thi thể người đã khuất?

- 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều gia đình vẫn truyền nhau lời nhắc phải giữ nước mắt, không để rơi lên thi thể người đã khuất. Lý do vì sao lại có quan niệm này? Hãy cùng tìm hiểu qua nhiều góc nhìn.

Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý

Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý

GĐXH - Quan niệm phong thủy và dân gian cho rằng, việc có một phòng thờ gia tiên linh thiêng theo phong thủy là điều rất quan trọng. Sau đây, bài viết này sẽ chia sẻ những điều dân gian kiêng kỵ ở phòng thờ để bạn có được một phòng thờ ưng ý.

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại mang lại may mắn tài vận

Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại mang lại may mắn tài vận

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng

