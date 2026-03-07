Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/3 - 15/3/2026 giúp gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành tiền vào như nước

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng năm 2026 để tài lộc tràn đầy GĐXH – Ngày Rằm tháng Giêng năm 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 3/3 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn cúng trước. Dưới đây là những khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng năm 2026 để cầu bình an, tài lộc cho gia đình.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 9/3/2026

Âm lịch: 21/01/2026 tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các khung giờ hoàng đạo:

+ Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Ngọ; tức Can khắc Chi (Thủy, Hỏa) – ngày trung bình.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Ngày 9/3/2026 theo chuyên gia phong thủy nên chọn hướng Nam và hướng Tây là hướng xuất hành tốt để thực hiện các công việc thuận lợi. Mọi người cần tránh hướng xấu Tây Bắc và lưu ý chọn thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Ảnh minh họa

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 10/3/2026

Âm lịch: 22/01/2026 tức ngày Quý Mùi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Mùi; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 10/3 là hướng Đông Nam và Tây Bắc. Ngoài ra, mọi người lưu ý chọn thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ). Ngày này làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 11/3/2026

Âm lịch: 23/01/2026 tức ngày Giáp Thân, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày là:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Thân; tức Chi khắc Can (Kim, Mộc) – ngày xấu. Để mọi việc thực hiện suôn sẻ, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Bắc và Đông Nam, tránh xuất hành hướng xấu Tây Bắc. Cùng với đó nên chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Theo chuyên gia, trong ngày này vẫn thực hiện tốt các công việc như trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi…

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 12/3/2026

Âm lịch: 24/01/2026 tức ngày Ất Dậu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Dậu; tức Chi khắc Can (Kim, Mộc) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 12/3 là hướng Tây Bắc, Đông Nam. Ngoài ra, mọi người nên tham khảo giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nếu có công việc đi xa: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát). Trong ngày làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 13/3/2026

Âm lịch: 25/01/2026 tức ngày Bính Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Theo chuyên gia, động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các khung giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Quý Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Tuất; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 13/3/2026 là hướng Tây Nam và hướng Đông, cần tránh xuất hành hướng xấu Tây Bắc. Đồng thời, giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn với những người thực hiện di chuyển xa: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 14/3/2026

Âm lịch: 26/01/2026 tức ngày Đinh Hợi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Các khung giờ đẹp trong ngày:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Hợi; tức Chi khắc Can (Thủy, Hỏa) – ngày xấu. Tuy nhiên, trong ngày này nếu chọn các hướng xuất hành tốt như hướng Nam và hướng Đông thì mọi việc thực hiện cũng tốt.

Bên cạnh đó, mọi người có thể tham khảo thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 15/3/2026

Âm lịch: 27/01/2026 tức ngày Mậu Tý, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Các khung giờ đẹp trong ngày có thể tham khảo:

+ Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Canh Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Tý; tức Can khắc Chi (Thổ, Thủy) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Theo chuyên gia phong thủy, trong ngày 15/3 nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Đồng thời chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.