Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, năm nay, không khí lạnh hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11.
Không khí lạnh năm nay có thể đến sớm
Theo bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong tháng 9 và tháng 10, tổng lượng mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%.
Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ có tổng lượng mưa trong tháng 10 ở mức thấp hơn mức trung bình nhiều năm 5-10%; các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với mức trung bình nhiều năm.
Theo dự báo, tháng 11, tổng lượng mưa khu vực từ Nghệ An đến Lâm Đồng cao hơn 10-25% so với mức trung bình nhiều năm, các nơi khác xấp xỉ mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo không khí lạnh năm nay hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Từ tháng 12/2025, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc và nhiều khu vực cả nước tiếp tục có mưa dông.
Chiều và tối qua (17/8), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Lượng mưa từ 13h đến 20h ngày 17/8 có nơi trên 100mm, một số điểm đáng chú ý: Triệu Sơn (Thanh Hóa): 125.8mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi): 112.4mm, Bồng Sơn (Gia Lai): 106.7mm.
Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn từ Thanh Hóa đến Nghệ An và mở rộng xuống Hà Tĩnh, Quảng Trị. Cảnh báo nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa vượt 250mm. Nguy cơ cao gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị; sạt lở đất, lũ quét vùng núi đặc biệt là ở vùng núi của Thanh Hóa, Nghệ An.
Tại khu vực Bắc Bộ, mưa dông xảy ra bất chợt diễn biến đến sáng ngày 20/8. Tâm mưa là khu vực phía Đông Bắc Bộ. Cảnh báo tổng lượng mưa trong những ngày tới lên đến 250mm.
Nguyên nhân mưa lớn do dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới đang vắt qua khu vực Bắc Trung Bộ. Từ hôm nay khi áp thấp nhiệt đới đi vào Bắc Bộ sẽ kéo theo dải hội tụ mây ẩm dịch chuyển theo và gây mưa lớn cho nhiều khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung.
Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, từ Huế trở vào Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa dông về chiều tối. Cảnh báo có những nơi mưa to vượt 80mm, nguy cơ gây ra sạt lở đất, lũ quét sườn đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp. Trong cơn dông cũng tiềm ẩn sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ ngày 18/8 đến ngày 19/8:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Đông Bắc Bộ từ ngày 18/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị:
+ Ngày 18/8: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
+ Đêm 18 và ngày 19/8: Đêm khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 19/8 có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to
- Khu vực TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày 18/8 có mưa rào và dông vài nơi.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 19/8 đến ngày 27/8:
- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng từ đêm 19/8 đến sáng 20/8 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; thời kỳ từ khoảng đêm 20-23/8 có khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Khu vực Trung Bộ: Từ khoảng ngày 23-27/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
