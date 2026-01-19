Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tuần một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền Bắc làm trời chuyển mưa rét. Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3-4 ngày.
Thời tiết miền Bắc lại mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh?
Theo bản tin dự báo thời tiết khoảng giữa tuần, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét do đợt không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về.
Cụ thể vào đêm thứ Ba (ngày 20/1), Bắc Bộ sẽ chuyển mưa do ảnh hưởng phía trước của không khí lạnh. Đến ngày thứ Tư (21/1), khi không khí lạnh mạnh tràn về sẽ làm trời vừa mưa, vừa rét.
Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3-4 ngày. Khu vực trung du và vùng núi có thể rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm từ 8-11 độ, vùng núi cao mức nhiệt thấp dưới 6 độ.
Ở khu vực đồng bằng như Thủ đô Hà Nội khả năng chỉ rét đậm khoảng 1 ngày (ngày 22/1) khi nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống còn 15 độ, đồng thời trời có mưa nên cảm giác lạnh buốt. Sang ngày 23/1, mưa giảm dần trời có nắng chuyển rét khô, mức nhiệt tăng trở lại 22-24 độ.
Tại Trung Bộ, từ ngày 21/1, gió Đông Bắc của không khí lạnh dồn xuống kết hợp với điều kiện địa hình sẽ gây mưa cho khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai. Chủ yếu mưa rào ngắt quãng, ít điểm mưa lượng khá.
Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Huế trời rét từ ngày 22-24/1, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18-22 độ, đêm và sáng sớm 13-19 độ.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết khá ổn định, nắng ráo cả tuần. Nhiệt độ cao nhất tại Cao nguyên Trung Bộ từ 26-30 độ, đêm và sáng trời rét mức nhiệt 14-18 độ. Còn Nam Bộ trời nắng mức nhiệt từ 29-33 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/1/2026 đến ngày 20/1/2026:
- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ chiều tối ngày 20/01 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.
Dự báo thời tiết từ đêm 20/1/2026 đến ngày 28/1/2026:
- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa rải rác đến khoảng ngày 22/1. Từ ngày 21/1 trời rét, vùng núi, trung du có nơi rét đậm, riêng ngày 22-23/1 vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 21-24/1 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 22/01 phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.
- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
GĐXH - Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ thị trường sẽ chuyển sang sử dụng xăng sinh học, chỉ còn hai loại là E5 RON 92 và E10 RON 95; Toàn bộ các thông tin cho rằng Phương Mỹ Chi có liên quan chất cấm “hoàn toàn sai sự thật”.