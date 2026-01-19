Khối không khí lạnh rất mạnh tiếp tục tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ tối và đêm 20/1 không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về nước ta, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa rét. Tại Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.
Không khí lạnh miền Bắc sắp tràn về, thời tiết thay đổi thế nào?
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, miền Bắc sắp đón không khí lạnh khiến thời tiết chuyển mưa rét.
Trong 24 giờ qua, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17–20°C.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc từ đêm 20/1 đến 22/1:
Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ tối và đêm 20/1, sau đó tăng cường mạnh trong ngày 21/01 và mở rộng ra Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.
Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác.
Từ ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22–23/01 có khả năng rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11–14°C; vùng núi 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C.
Thời tiết Hà Nội: Từ chiều tối 20/01 đến 22/01 có mưa rải rác, từ ngày 21/1 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12–14°C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh:
Trên biển, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–5m tại nhiều khu vực từ Bắc Biển Đông đến Nam Biển Đông.
Từ ngày 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi – Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.
Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh (từ ngày 20-22/1/2026)
|
Thời gian
|
Ngày
|
Đêm
|
Ngày 20/01/2026
|
Nhiều mây, sáng sớm có sương mù, chiều tối có lúc có mưa.
|
Có lúc có mưa. Trời rét.
|
Ngày 21/01/2026
|
Nhiều mây, có lúc có mưa.
|
Có lúc có mưa. Trời rét
|
Ngày 22/01/2026
|
Nhiều mây, có lúc có mưa.
|
Không mưa. Trời rét.
