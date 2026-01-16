Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều tối và đêm 20-21/1/2026 miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh. Nhiều khu vực có mưa, trời trở rét.
Thời tiết miền Bắc lại mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh?
Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, trời có mưa và trở rét.
Từ ngày 18-20/01/2026, áp cao lục địa suy yếu; khoảng chiều tối và đêm 20-21/01/2026 chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.
Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc từ gần sáng và ngày 21/1-22/1 ở khu vực Bắc Bộ có mưa, trời rét; từ ngày 22-25/01/2026 ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du trong khoảng từ 8-11 độ, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 11-13 độ; từ ngày 22-23/1 ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông.
Trước khi đón không khí lạnh thời tiết khu vực miền Bắc có sương mù, trời nhiều mây, có nơi có mưa nhỏ.
Nguyên nhân do: Ngoài sóng lạnh tăng cường yếu, gió Đông Nam hoạt động mạnh lên; đồng thời trên độ cao 5000m xuất hiện vùng hội tụ gió khiến cho mây ẩm hình thành gây mưa nhỏ một vài nơi. Điều này cũng khiến cho thời tiết âm u ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.
Sương mù cũng xuất hiện nhiều do gió Đông Nam đưa ẩm dồn vào đất liền, gặp nhiệt độ thấp về đêm và sáng sớm hơi nước sẽ dễ dàng ngưng tụ lại tạo thành một lớp sương mù ở không khí gần mặt đất.
Hiện tượng này không chỉ có ở miền Bắc mà còn trải rộng đến tận TP Huế.
Trong đó vùng đồng bằng và ven biển hầu hết là sương mù nhẹ; ở trung du và vùng núi sương mù có phần dày hơn làm cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 1-2km. Thời gian sương mù dày nhất từ 4-9h sáng, người dân cần cẩn trọng khi lưu thông.
Về thời tiết trưa chiều nay tại vùng núi khả năng trời nhiều mây, còn ở đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội khả năng có nắng trở lại với mức nhiệt cao nhất từ 22-27 độ.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa xảy ra chủ yếu một số nơi ở miền Tây Nam Bộ. Hầu hết là mưa rào ngắt quãng, xảy ra nhanh và lượng không nhiều.
Buổi sáng và trưa khu vực này có nắng gián đoạn. Miền Tây nhiệt độ cao nhất các phường phổ biến từ 29-30 độ; miền Đông trời nắng mạnh hơn nhiệt độ 31-32 độ.
Nắng cũng tiếp diễn tại Cao nguyên Trung Bộ hôm nay với nhiệt độ các phường từ 28-31 độ.
Thời tiết hôm nay tại Nam miền Trung cũng nắng nhiều. Từ phường Hải Châu (Đà Nẵng) xuống đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) nhiệt độ cao nhất trong khoảng 27-29 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 16/1/2026 đến ngày 17/1/2026:
- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.
Dự báo thời tiết từ ngày 18/1/2026 đến ngày 25/1/2026
Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 18-20/01/2026, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều tối ngày 20-22/01/2026, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, có khả năng mưa, trời rét; giai đoạn từ ngày 22-25/01/2026 trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.
Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 18-20/01/2026, phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét. Từ đêm 21-22/01/2026, từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh có mưa rải rác; từ ngày 22-23/01/2026, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; từ ngày 24-25/01/2026, thời tiết ổn định, ít mưa. Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế sáng sớm và đêm trời rét, từ ngày 22/01 trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 18-25/01/2026, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.
Khu vực Hà Nội: Từ ngày 18-20/01/2026, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều tối và đêm ngày 20-22/01/2026, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc nên có mưa. Từ ngày 21-25/01/2026, trời rét, có nơi xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 12-15°C, cao nhất ban ngày khoảng 16-19°C.
