Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông Lam
GĐXH - Một quả bom phá còn nguyên kíp nổ, nặng khoảng 250kg, sót lại từ thời chiến tranh vừa được lực lượng công binh Nghệ An trục vớt và tiêu hủy an toàn. Quả bom nằm sát khu dân cư ven sông Lam, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với người dân địa phương.
Ngày 18/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Liên phối hợp Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hủy nổ thành công một quả bom phá còn sót lại sau chiến tranh.
Trước đó, khoảng 16h25 ngày 15/1, người dân phát hiện một quả bom chưa nổ khi đánh bắt cá trên sông Lam, đoạn qua xóm Nhạn Tháp, xã Hồng Long (cũ), nay thuộc xã Kim Liên. Thời điểm phát hiện, mực nước sông xuống thấp khiến thân bom lộ rõ, nằm cách bờ khoảng 20m, cách khu dân cư gần 500m.
Ngay sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Liên nhanh chóng xuống hiện trường, căng dây khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, phối hợp chính quyền địa phương thông báo để người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo cấp trên để triển khai phương án xử lý.
Qua kiểm tra, lực lượng công binh xác định đây là bom phá MK-82, đường kính khoảng 30cm, dài 140cm, nặng 250kg, còn nguyên kíp nổ, do Mỹ thả xuống trong chiến tranh.
Sau khi vô hiệu hóa ngòi nổ, lực lượng chức năng tổ chức trục vớt, vận chuyển quả bom về thao trường bắn thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Vạn An để tiêu hủy. Toàn bộ quá trình diễn ra an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến người dân và tài sản.
