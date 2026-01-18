Mới nhất
Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông Lam

GĐXH - Một quả bom phá còn nguyên kíp nổ, nặng khoảng 250kg, sót lại từ thời chiến tranh vừa được lực lượng công binh Nghệ An trục vớt và tiêu hủy an toàn. Quả bom nằm sát khu dân cư ven sông Lam, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với người dân địa phương.

Ngày 18/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Liên phối hợp Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hủy nổ thành công một quả bom phá còn sót lại sau chiến tranh.

Hủy nổ bom 250kg an toàn trên sông Lam , bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa quả bom từ lòng sông Lam lên bờ để xử lý.

Trước đó, khoảng 16h25 ngày 15/1, người dân phát hiện một quả bom chưa nổ khi đánh bắt cá trên sông Lam, đoạn qua xóm Nhạn Tháp, xã Hồng Long (cũ), nay thuộc xã Kim Liên. Thời điểm phát hiện, mực nước sông xuống thấp khiến thân bom lộ rõ, nằm cách bờ khoảng 20m, cách khu dân cư gần 500m.

Hủy nổ bom 250kg an toàn trên sông Lam , bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm - Ảnh 2.

Cán bộ công binh kiểm tra, vô hiệu hóa quả bom phá MK-82 nặng 250kg trước khi vận chuyển đi tiêu hủy.

Ngay sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Liên nhanh chóng xuống hiện trường, căng dây khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, phối hợp chính quyền địa phương thông báo để người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo cấp trên để triển khai phương án xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng công binh xác định đây là bom phá MK-82, đường kính khoảng 30cm, dài 140cm, nặng 250kg, còn nguyên kíp nổ, do Mỹ thả xuống trong chiến tranh.

Sau khi vô hiệu hóa ngòi nổ, lực lượng chức năng tổ chức trục vớt, vận chuyển quả bom về thao trường bắn thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Vạn An để tiêu hủy. Toàn bộ quá trình diễn ra an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến người dân và tài sản.

Hủy nổ bom 250kg an toàn trên sông Lam , bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm - Ảnh 3.Phát hiện bom 'khủng’ sau mưa lũ

GĐXH - Sau đợt mưa lũ, người dân Quảng Trị phát hiện một quả bom "khủng". Lực lượng chức năng phải tiến hành sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu để xử lý quả bom.

