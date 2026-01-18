Tin sáng 18/1: Mã định danh điện tử bất động sản -những lưu ý người dân cần biết; Diễn biến mới nhất cơn bão đang hoạt động gần Biển Đông

Mã định danh điện tử bất động sản - những lưu ý người dân cần biết

Thông tin trân Báo Sức khỏe & Đời sống, vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 357/2025/NĐ-CP quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

Đáng chú ý, tại Nghị định này, mỗi căn nhà, chung cư hay bất động sản trong dự án đều sẽ được gắn một mã định danh điện tử.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, bao gồm các nhóm trường thông tin: Mã định danh thửa đất; Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng; Mã định danh địa điểm (nếu có); Dãy ký tự tự nhiên.

Chính thức gắn mã định danh điện tử cho bất động sản từ 1/3/2026. Ảnh minh họa.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trên địa bàn cùng thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Việc gắn mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý xuyên suốt từ đất đai, dự án đến giao dịch, tạo nền tảng dữ liệu minh bạch cho thị trường bất động sản.

Cập nhật diễn biến mới nhất cơn bão đang hoạt động gần Biển Đông

Cũng theo Báo Sức khỏe & Đời sống, từ ngày 18-20/01/2026, áp cao lục địa suy yếu; khoảng chiều tối và đêm 20-21/01/2026 chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc từ chiều tối và đêm 20/01-22/01 ở khu vực Bắc Bộ có mưa; từ khoảng ngày 21/01 Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm; từ ngày 22/01 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du trong khoảng từ 8-11 độ, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 11-13 độ; từ ngày 22-23/1 ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông.

Theo cơ quan khí tượng, so với trung bình nhiều năm, bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm. Trong giai đoạn từ năm 1950 đến nay đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1.

Cơn bão đầu tiên đang hoạt động gần Biển Đông.

Về diễn biến thời tiết biển đáng chú ý trong tuần tới, từ gần sáng và ngày 21.1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Từ đêm 22 - 23/1, Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Từ ngày 23 - 251, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông từ tháng 1 đến tháng 3/2026.

Hiện tượng đáng chú ý nhất trong giai đoạn đầu năm là hoạt động của gió mùa đông bắc. Gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh có thể gây sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Cháy ô tô Audi trước hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội

VOV cho biết, theo thông tin ban đầu, anh V.D.A. (SN 1992, trú tại Bắc Ninh) điều khiển ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Audi, biển kiểm soát 30K-332.XX, lưu thông theo hướng Hà Đông đi Ngã Tư Sở. Khi xe vừa đến trước số nhà 454 Nguyễn Trãi, phần đầu xe bất ngờ bốc khói rồi nhanh chóng bùng cháy.

Phát hiện sự việc, nam tài xế kịp thời đánh lái, tấp xe sát lề đường để thoát ra ngoài. Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bốc cao dữ dội, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn.

Lực lượng Công an phường và dân quân tự vệ có mặt tại khu vực đã sử dụng bình chữa cháy xách tay để khống chế đám cháy, tuy nhiên do lửa lớn nên việc dập lửa ban đầu không đạt hiệu quả.

Xe ô tô bốc cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường. Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) tổ chức phân luồng giao thông, tạm thời đóng hầm chui Thanh Xuân nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ công tác chữa cháy.

Đến gần 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc ô tô Audi bị cháy hư hỏng nặng phần đầu. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội

Theo VTV, Công an TP Hà Nội thông tin, vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra một kho đông lạnh tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 10 tấn thực phẩm gồm nầm lợn, xúc xích... không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Các đối tượng khai đã nhận thu gom từ các tỉnh biên giới để bán cho Hà Nội và các tỉnh lân cận. Lợi dụng nhu cầu tăng cao dịp lễ, Tết, các đối tượng đã đưa thực phẩm quá hạn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng thu gom.

Trước thực trạng này, Công an Thành phố khuyến cáo người dân chỉ mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên các cơ sở uy tín, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong dịp Tết.

CSGT Tây Ninh bắt quả tang vụ vận chuyển thuốc lá lậu trong đêm

Báo Thanh niên cho biết, ngày 17.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện và phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Trước đó, tối 16.1, Trạm CSGT Trảng Bàng (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 22, đoạn từ ngã ba Bàu Tre (P.Gia Lộc) đến cầu Đá Hàng (xã Phước Thạnh).

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 làm nhiệm vụ tuần tra tại khu phố Thanh Hà, P.Gò Dầu thì phát hiện ô tô lưu thông theo hướng từ vòng xoay Gò Dầu về ngã tư Lê Hồng Phong có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Các tang vật đã được bàn giao cho Công an P.Gò Dầu xử lý. Ảnh: Công an Tây Ninh cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 4 thùng các tông nghi chứa thuốc lá nhập lậu. Ngay sau đó, Trạm CSGT Trảng Bàng đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và phối hợp với Công an P.Gò Dầu để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Kết quả cho thấy 4 thùng các tông chứa tổng cộng 200 cây thuốc lá lậu, tương đương khoảng 2.000 bao thuốc lá lậu các loại.

Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời bàn giao phương tiện cùng toàn bộ tang vật cho Công an P.Gò Dầu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công ty đông lao động nhất TP.HCM chi 1.000 tỷ đồng thưởng Tết

Thông tin trên VTCNew, theo ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch công đoàn Công ty Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP.HCM), Tết Bính Ngọ 2026 này, công ty dự kiến dành khoảng 1.000 tỷ đồng để thưởng cho gần 41.000 lao động. Đây là công ty có số lao động lớn nhất TP.HCM.

Mức thưởng Tết được tính theo thâm niên. Người làm từ đủ 1 năm trở lên nhưng chưa đủ 2 năm sẽ được thưởng 1 tháng lương. Người làm từ đủ 2 năm trở lên nhưng chưa đủ 3 năm được thưởng 1,2 tháng lương. Tính trung bình công nhân được thưởng Tết Bính Ngọ thấp nhất là 1 tháng lương và cao nhất là 2,2 tháng lương.

Tiền lương để tính tiền thưởng Tết là tiền lương hợp đồng lao động tháng 12/2025, gồm lương cơ bản cộng với lương công việc nặng nhọc độc hại, phụ cấp công việc, phụ cấp chuyên môn, phụ cấp đặc biệt (nếu có).

Công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam được tặng phiếu mua hàng để mua nhu yếu phẩm thiết yếu tại nhà máy ngày 17/1.

Trường hợp người lao động có hợp đồng lao động đến hết ngày 31/12/2025 nhưng nếu nghỉ không phép vào ngày làm việc cuối cùng này thì cũng không được thưởng.

Công ty Pouyuen là doanh nghiệp chuyên gia công giày xuất khẩu. Mức thu nhập trung bình của công nhân tại công ty này là 12,5 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh lương thưởng, dịp Tết Nguyên đán, mỗi công nhân của công ty cũng được tặng một phần quà Tết thiết thực. Ông Nghiệp cho biết thêm công ty đang lên kế hoạch thực hiện bữa cơm tất niên; tổ chức xe đưa khoảng 2.500 lao động về quê đón Tết (hỗ trợ 50% giá vé, công đoàn cơ sở hỗ trợ 20% giá vé).

Tết Ất Tỵ 2025, Công ty Pouyuen Việt Nam đã chi khoảng 750 tỷ đồng để thưởng Tết cho khoảng 39.500 lao động.