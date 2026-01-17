Tin sáng 17/1: Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang sử dụng xăng sinh học; Phương Mỹ Chi lên tiếng về thông tin bị bắt vì sử dụng chất cấm

Phương Mỹ Chi lên tiếng về thông tin bị bắt vì sử dụng chất cấm

Ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ảnh: TL

Theo TTO, những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ rộ lên những bài viết đưa tin Phương Mỹ Chi dính líu đến chất cấm và bị tạm giam. Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang, đặt nhiều câu hỏi về độ thực hư.

Ngày 16/1, công ty quản lý của Phương Mỹ Chi đã chính thức phát đi thông cáo lên tiếng phản hồi trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nữ ca sĩ liên quan đến việc sử dụng chất cấm.

Công ty của Phương Mỹ Chi khẳng định: "Toàn bộ các thông tin nói trên là hoàn toàn sai sự thật, được phát tán dưới hình thức tin đồn, suy diễn chủ quan, cắt ghép và bình luận không có căn cứ".

Thông cáo nhấn mạnh các nội dung này được lan truyền dưới dạng tin đồn, cắt ghép, xuyên tạc thông tin, kèm theo những bình luận vô căn cứ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và hình ảnh cá nhân của Phương Mỹ Chi. Không chỉ vậy, sự việc còn tác động trực tiếp đến hoạt động nghệ thuật chính đáng của nữ ca sĩ cũng như môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Công ty quản lý nghệ sĩ yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan chấm dứt ngay việc đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc dẫn lại những thông tin sai sự thật, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, không tiếp tục suy diễn, cắt ghép hay lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.

Đơn vị này cũng khẳng định sẽ xử lý đến cùng, không khoan nhượng đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố tình xâm phạm danh dự, uy tín của nghệ sĩ, bao gồm cả việc xem xét trách nhiệm dân sự và hình sự nếu có đủ căn cứ pháp lý.

Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương. Ảnh: NLĐO

NLĐO đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Khoảng 3 giờ 40 phút ngày 14/1 tại Km 334+300 đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) chiều Nghệ An đi Hà Nội, đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô.

Vào thời điểm trên, ô tô khách BKS 38C-229.xx do Phan Văn Tr (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông hướng Nghệ An - Hà Nội đã đâm va vào đuôi xe đầu kéo BKS 35A-463.xx kéo theo rơ-moóc BKS 35RM-005.xx đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx đi phía sau đã không phanh kịp và đâm va trực diện vào đuôi rơ-moóc (không va chạm với xe 16 chỗ; thông tin ban đầu đâm va đuôi xe khách, nhưng sau khi khám nghiệm công an thông tin không có đâm va).

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn đã làm 4 người chết, 5 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế Phan Văn Tr điều khiển xe khách không chú ý quan sát nên đã đâm va vào đuôi xe đầu kéo.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Tr cũng bị thương tích, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Phát hiện bãi cọc gỗ nghi từ thời Trần tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Cọc gỗ được tìm thấy trong quá trình thực hiện Dự án cải tạo mở rộng phía bắc đền Kiếp Bạc. Ảnh: Đền Kiếp Bạc

Theo PLO, mạng xã hội xôn xao về thông tin các nhà khảo cổ học vừa công bố phát hiện bãi cọc gỗ lớn nằm sâu trong lòng đất tại khu di tích Kiếp Bạc (Hải Dương cũ nay là Hải Phòng). Những cọc gỗ có chiều dài khoảng 4m, đường kính gần 30cm, được sắp xếp theo sơ đồ quân sự có chủ ý.

Ông Lê Duy Mạnh (Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc), cho biết trong quá trình thực hiện Dự án cải tạo mở rộng phía bắc đền Kiếp Bạc đã phát hiện một số cọc gỗ.

Theo ông Mạnh, khả năng các cọc gỗ này có từ thời nhà Trần. Tuy nhiên, để biết chính xác phải chờ các nhà khoa học kiểm tra. Hiện nay, các chuyên gia của Viện Khảo cổ học đã được mời về để khai quật khu vực này. "Sau khoảng 20 ngày khai quật, Viện Khảo cổ học sẽ tổ chức báo cáo sơ bộ", ông Mạnh nói.

Từ 1/6/2026, Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang sử dụng xăng sinh học

Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang sử dụng xăng sinh học. Ảnh minh họa: TL

Theo TTXVN, từ ngày 1/6/2026, Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang sử dụng xăng sinh học E5 và E10 theo lộ trình đã được Chính phủ và các bộ, ngành chuẩn bị trong nhiều năm. Việc triển khai được khẳng định đã sẵn sàng cả về hành lang pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thông tin trên được khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức chiều 16/1 tại Hà Nội.

Theo đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, việc chuyển sang sử dụng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026 được thực hiện theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương, quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, với sự chuẩn bị đồng bộ nhằm bảo đảm thị trường vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Ông Đào Duy Anh (Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công) nhấn mạnh đây không phải là lộ trình mới. Ngay từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 53/2012 về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, việc triển khai thời điểm đó chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Lần này, với sự chuẩn bị bài bản hơn, quyết liệt hơn và sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, lộ trình được kỳ vọng sẽ được thực hiện thành công.

Việc sử dụng xăng sinh học mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, đặc biệt về môi trường. Để chuẩn bị cho lộ trình mới, cuối năm 2025, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp xăng dầu lớn nhằm nắm bắt tình hình triển khai Quyết định 53, đồng thời lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Kết quả cho thấy hầu hết doanh nghiệp đều đồng thuận với chủ trương sử dụng xăng sinh học.

Người đàn ông ở Đà Nẵng giao nộp con vật quý nặng 7kg

Con tê tê quý hiếm được giao nộp cho các ngành chức năng để thả về với môi trường tự nhiên. Ảnh: Công an xã Xuân Phú

Theo NLĐO, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 1 con tê tê quý hiếm nên đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Qua làm việc, ông Sử Luyện (SN 1967, trú thôn Phú Lộc, xã Xuân Phú) cho biết đã phát hiện con tê tê đi lạc vào khu vực sau nhà mình.

Nhận thức được đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Luyện đã giữ con tê tê lại và chủ động liên hệ với cơ quan công an để trình báo và giao nộp.

Qua xác minh, đây là con tê tê Java (tên khoa học là Manis javanica), nặng khoảng 7 kg. Loài động vật này nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Công an xã Xuân Phú biểu dương hành động của ông Sử Luyện.