Tin sáng 19/1: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngày

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C. Ảnh minh họa

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ xuất hiện mưa ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến 17-20°C.

Khoảng tối và đêm 20/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, từ tối và đêm 20/1, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An mưa rải rác. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 21/1 trời chuyển rét, trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng 22-23/1 khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C.

Thời tiết Hà Nội từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 mưa rải rác, từ 21/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 12-14°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 21/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Bắn pháo hoa tại 3 địa điểm ở Điện Biên trong đêm Giao thừa

Điện Biên sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm vào đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ. Ảnh: Quang Đạt

Theo Lao Động, ngày 18/1, thông tin từ UBND tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm, gồm 1 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và 2 điểm bắn tầm thấp.

Tại phường Điện Biên Phủ, điểm bắn đặt tại khu vực cầu Mường Thanh, gồm pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp với quy mô 600 quả tầm cao, 120 giàn tầm thấp, kéo dài 15 phút từ 00h-00h15 ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết).

Hai điểm còn lại tại xã Tuần Giáo và phường Mường Lay sẽ bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút; địa điểm cụ thể do chính quyền địa phương lựa chọn.

Kinh phí bắn pháo hoa tại phường Điện Biên Phủ do tỉnh đảm bảo; tại Tuần Giáo và Mường Lay huy động từ nguồn xã hội hóa.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn, bảo quản, vận chuyển và trực tiếp thực hiện bắn pháo hoa.

Du khách nước ngoài quấn chuối quanh người để "hút" khỉ ở Sơn Trà

Du khách quấn chuối quanh người để trêu khỉ

Ngày 18/1, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã nắm thông tin và xử lý vụ việc liên quan đến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một du khách sử dụng thức ăn để "chọc ghẹo" đàn khỉ hoang dã tại bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, thông tin trên Người lao động.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip cho thấy một du khách nước ngoài quấn nhiều quả chuối chín quanh bụng, tay và chân, sau đó tiến vào khu vực sinh sống của đàn khỉ trên núi Sơn Trà.

Người này tỏ ra thích thú khi các con khỉ lao tới giành lấy chuối trên cơ thể, bất chấp những nguy cơ mất an toàn cho bản thân và tác động tiêu cực đến tập tính tự nhiên của động vật hoang dã.

Phát hiện sự việc, nhân viên một khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà đã nhanh chóng tiếp cận, nhắc nhở và yêu cầu du khách chấm dứt hành vi phản cảm nói trên.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, gây nhiều tranh luận. Phần lớn ý kiến cho rằng đây là hành vi thiếu ý thức, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đã cắm nhiều biển cảnh báo nghiêm cấm cho khỉ ăn.

Theo đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ngay khi nắm thông tin, lực lượng quản lý trật tự du lịch đã kịp thời có mặt tại hiện trường, yêu cầu du khách dừng ngay việc cho khỉ ăn và nhắc nhở tuân thủ các quy định hiện hành.

Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngày

CSGT tổng duyệt dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, sáng 14/1. Ảnh: VTC News

Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông tin trên VTC News.

Theo đó, trong các ngày 18, 21, 23, 24/1, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra các hoạt động của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động nêu trên, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại xe.

Thời gian áp dụng phương án là 16-24h ngày 18/1 và 18-24h trong các ngày 21, 23, 24/1.

Trong thời gian trên, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các loại xe (trừ xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ) trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì), Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hàm Nghi), Trần Hữu Dực (đoạn từ Nguyễn Văn Giáp đến Lê Đức Thọ).

Hạn chế các xe, đặc biệt là ô tô hoạt động trên tuyến: Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Hàm Nghi đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trịnh Văn Bô, Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Châu Văn Liêm (bao gồm cầu vượt nút giao Châu Văn Liêm), Mễ Trì.

Công an Hà Nội tổ chức hướng từ quốc lộ 32 đi đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến như sau:

Từ Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Từ Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Cơ quan chức năng yêu cầu tài xế phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ, cần khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường.

Sở Xây dựng Hà Nội căn cứ thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hạn chế tần suất hoạt động trên các tuyến tạm cấm và hạn chế theo nội dung thông báo.

Di dời trường học, bệnh viện khỏi trung tâm TPHCM để giảm ùn tắc

TPHCM tính toán di dời trường học, bệnh viện khỏi trung tâm để kéo giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Minh Quân

Theo Sở Xây dựng TPHCM, khu vực TPHCM (trước đây) hiện vẫn còn 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, thông tin trên Lao Động.

Tại khu vực Bình Dương (trước đây), tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra trên các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 13, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT.743, ĐT.747, đặc biệt tại những khu vực tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), vào các dịp lễ, Tết và ngày nghỉ dài, nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, nhất là Quốc lộ 51.

Tình trạng ùn tắc còn bị trầm trọng hơn do việc rào chắn thi công hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, nút giao Tân Vạn thuộc Vành đai 3 TPHCM,…

Theo Sở Xây dựng TPHCM, để kéo giảm ùn tắc, về giải pháp công trình, giai đoạn 2025 - 2030, TPHCM ưu tiên đầu tư 77 công trình, dự án với tổng vốn khoảng gần 1,8 triệu tỉ đồng.

Nhiều dự án trọng điểm dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2028 như Vành đai 3, Vành đai 2, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành,...

Đối với đường sắt đô thị, TPHCM ưu tiên đầu tư 6 tuyến metro quan trọng đến năm 2030, gồm: Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương); Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm); Metro Bến Thành - Cần Giờ; Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; Metro Thủ Dầu Một - TPHCM; tuyến Thủ Thiêm - Long Thành; Metro số 6 (giai đoạn 1).

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe sau trận thắng của đội tuyển U23

Người phụ nữ bị Công an mời lên làm việc. Ảnh: Người lao động

Ngày 18/1, lãnh đạo UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội) cho biết Công an phường này đã mời người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên (phường Kim Liên), lên để làm việc, theo Người lao động.

Trước đó, rạng sáng 17/1, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh người hâm mộ ở Hà Nội đổ ra đường "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á. Tuy nhiên, trong đám đông, một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, đội nón lá, tay cầm loa, đứng trên yên xe máy rồi hô hào nhiều người tham gia giao thông phía sau cùng đua xe.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ nêu trên nói lớn vào loa cầm tay: "Đua xe nhé, công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhá...". Đám đông phía sau hô hào cổ vũ.

Theo nhà chức trách, người phụ nữ nêu trên được xác định là bà N.T.H.T. (trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội). Sự việc xảy ra vào rạng sáng 17/1.

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Liên, tại cơ quan công an, bà T. đã nhận ra lỗi sai của mình, nguyên nhân sự việc do bà này bộc phát cảm xúc dẫn tới vụ việc nêu trên. Bà T. cũng cam đoan sẽ không tái phạm. Công an phường Kim Liên đang củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.