Một đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh sắp tràn về nước ta

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo thời tiết khi gió mùa đông bắc tràn về

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18-20/1/2026, áp cao lục địa suy yếu; khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh sẽ tràn về nước ta.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ chiều tối và đêm 20-22/1, ở khu vực Bắc Bộ có mưa; từ khoảng 21/1, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm; từ 22/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du khoảng từ 8-11 độ, ở đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ; từ 22-23/1, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và giông.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ ngày 18-20/1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ chiều tối và đêm 20-22/1, khu vực này chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc nên có mưa; từ 21-25/1, trời rét, có nơi xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 12-15 độ, cao nhất ban ngày khoảng 16-18 độ.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, từ 18-20/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Sau đó, từ đêm 21-22/1, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rải rác; ngày 22-23/1, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; từ 24-25/1, thời tiết ổn định, ít mưa. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sáng và đêm trời rét, từ 22/1 trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Trong khi đó, từ 18-25/1, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Từ 22/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du khoảng từ 8-11 độ. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/1

Ngày 18/1, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Đến trưa chiều trời hửng nắng, thời tiết các khu vực này tốt lên, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Ngày 18/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến 19-22°, chiều 23-25°C. Đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ 18-20°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C, cao nhất 29-31°C.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Thành phố Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ C.

Có mây, đêm không mưa; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Có mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía Nam có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Có mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.



