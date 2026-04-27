Dự báo thời tiết 10 ngày tới Hà Nội và cả nước: Người dân Thủ đô hứng chịu thời tiết cực đoan, Sài Gòn vẫn nắng nóng
GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, cả nước có mưa dông kèm theo lốc sét, gió giật, vùng núi còn có mưa đá. Trong khi TPHCM vẫn nắng nóng trong 2 ngày tới.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, Bắc Bộ bước vào đợt mưa mới, tiếp diễn trong nhiều ngày tới.
Nguyên nhân do vùng hội tụ gió trên cao đã ảnh hưởng tới khu vực Tây Bắc Bộ và hiện đang mở rộng sang khu vực phía Đông. Ngoài ra từ đêm thứ Ba một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về đẩy rãnh thấp xuống nước ta, khiến thời tiết gia tăng mưa dông.
Dự báo Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa to, lượng trên 80mm. Mưa kéo dài đến thứ Tư rồi giảm nhanh. Cảnh báo trong những ngày mưa tới, nguy cơ mưa đá, gió giật mạnh xảy ra rất cao đặc biệt là khu vực vùng núi.
Dự báo thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới trời có mưa kèm dông sét. Đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trời lại có nắng, không quá nóng. Mức nhiệt từ 28-33 độ.
Tại Nam Bộ, nắng nóng vẫn xuất hiện trong 2 ngày tới, nhiều nơi nắng nóng 35-36 độ. Từ thứ Tư nhiệt độ có xu hướng giảm dần 32-34 độ. Chiều tối xuất hiện mưa dông có thể kèm gió lốc, sấm sét và gió giật mạnh.
Dự báo tối 30/4-1/5, trời sẽ tạnh mưa, không khí mát mẻ 28 độ rất phù hợp cho người dân xuống phố chiêm ngưỡng những màn pháo hoa chào đón ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Tại khu vực Trung Bộ thời tiết có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Về chiều tối một số nơi thuộc Cao nguyên Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào kèm dông.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 27/4 đến ngày 28/4:
- Phía Tây Bắc Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
- Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm 27 và ngày 28/4: Có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối 28/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Trung Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối 28/4 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực Nam Bộ có nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 28/4 đến ngày 6/5:
- Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 28-29/4 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày 30/4 có mưa vài nơi; từ ngày 1-2/5 trưa chiều trời nắng, từ ngày 3/5 khả năng có nắng nóng cục bộ.
- Bắc Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ chiều tối ngày 28-29/4 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 3/5 khả năng có nắng nóng cục bộ.
- Trung Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 29-30/4.
- Các khu vực khác: Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 28/4-2/5 và khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 30/4-2/5 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực Nam Bộ có nắng nóng đến khoảng ngày 30/4.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
