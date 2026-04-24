Bật mí nguyên nhân gây mưa dông kèm thời tiết cực đoan ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh do rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ và vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh. Cảnh báo sấm sét, mưa đá có thể đi kèm trong mưa dông.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ và vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh nên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh.
Lai Châu, Điện Biên, Bắc Ninh và khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị là khu vực có mưa dông mạnh nhất. Cảnh báo có điểm lượng mưa trên 90mm, nguy cơ gây sạt lở các sườn đồi núi, ngập úng vùng trũng thấp. Ngoài sấm sét thì mưa đá cũng có thể đi kèm trong cơn dông.
Dự báo thời gian mưa nhiều nhất tập trung về chiều tối và đêm
Từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, thời tiết hôm nay trời nắng nhiều và nóng hơn. Nhiệt độ nhiều phường từ 32 độ trở lên. Thậm chí một số phường khu vực Nam Bộ như phường Tân Ninh, phường Châu Đốc còn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt 36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 24/4 đến ngày 25/4:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.
- Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Trung Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 25/4 đến ngày 3/5:
- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; thời kỳ từ 26-28/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 29-30/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 1/5 mưa có khả năng giảm dần.
- Bắc và Trung Trung Bộ: Đêm 25/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.
- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ 25/4 ở cao nguyên Trung Bộ và thời kỳ từ 28/4 ở Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
