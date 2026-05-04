Ninh Bình 'hút' triệu khách dịp lễ, nhưng mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ còn nhiều bất cập?

Hai số phận trái ngược của du lịch biển Ninh Bình GĐXH - Kỳ nghỉ lễ, dòng người ùn ùn đổ về Thịnh Long tạo nên cảnh chen chúc chưa từng có, trong khi cách đó không xa, Quất Lâm lại chìm trong rác thải, hoang vắng đến xót xa. Hai thái cực tồn tại song song, phơi bày những khoảng trống đáng lo ngại trong công tác quản lý và phát triển du lịch biển tại Ninh Bình.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, du lịch Ninh Bình ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với hơn 2,7 triệu lượt khách. Đặc biệt, sản phẩm du lịch biển đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, trong kỳ nghỉ lễ năm nay (từ ngày 25/4 đến 3/5), ngành du lịch tỉnh đã có sự tăng trưởng ấn tượng. Toàn tỉnh ước đón 2.777.123 lượt khách, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách nội địa đạt hơn 2,5 triệu lượt, khách quốc tế đạt 274.563 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng 205,1% so với năm trước. Lũy kế đến hết ngày 3/5/2026, Ninh Bình đã đón hơn 14,3 triệu lượt khách, với tổng doanh thu ước đạt 15.710 tỷ đồng.

Khu vực nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình thu hút du khách trong những ngày qua.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của Ninh Bình năm nay là sự xuất hiện của nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng. Điển hình là việc khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng” tại Khu du lịch biển Thịnh Long. Hàng loạt sự kiện như lễ hội cà kheo, thả diều, lân sư rồng… đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm. Ước tính, riêng du lịch biển đã đón khoảng 329.377 lượt khách trong dịp này.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch truyền thống vẫn giữ vững sức hút nhờ bổ sung thêm nhiều dịch vụ mới. Khu sinh thái Tràng An đón 108.500 lượt khách; Khu du lịch văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui đón gần 55.000 lượt; Công viên nước Sun Urban City thu hút 52.182 lượt; Khu sinh thái Thung Nham đón 49.954 lượt khách…

Hình ảnh ghi nhân tại bãi 3 khu du lịch biển Thịnh Long.

Trong quá trình diễn ra các hoạt động lễ hội, nhiều sân chơi và không gian vui chơi giải trí đã được tạo ra cho người dân và du khách. Tuy nhiên, thực tế cũng bộc lộ không ít bất cập, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng du khách.

Cụ thể, trong các ngày từ 30/4 đến 3/5, khu vực biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh) thu hút hàng vạn người đổ về tắm biển. Tại bãi tắm số 3, lượng du khách tập trung rất đông. Tuy nhiên, dọc tuyến bờ kè Hải Thịnh, nơi nhiều đoạn vẫn đang thi công, không thuộc khu vực quy hoạch bãi tắm vẫn có không ít người bất chấp nguy hiểm xuống nước.

Dù chính quyền địa phương đã gắn biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm tắm, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ. Tại các trụ chắn sóng trên tuyến đê, không ít du khách vô tư đứng chụp ảnh trong khi sóng liên tục đánh mạnh vào bờ, tiềm ẩn rủi ro cao.

Mặc dù chính quyền đã cắm biển cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm xuống tắm.

Đáng nói, trong thời điểm lễ hội du lịch biển đang diễn ra, việc nhắc nhở, kiểm soát tại các khu vực nguy hiểm chưa được thực hiện thường xuyên, khiến nguy cơ mất an toàn càng gia tăng.

Cũng trong dịp này, tại khu vực bãi tắm số 3, dịch vụ tắm nước ngọt trở nên đặc biệt “ăn khách”. Nhiều điểm tắm được dựng lên, khách sau khi tắm biển phải xếp hàng dài chờ đến lượt. Mức giá phổ biến là 10.000 đồng/lượt, áp dụng chung cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Trong khi đó, hệ thống lưu trú rơi vào tình trạng quá tải, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn đều kín phòng với mức giá dao động từ 700.000 đến 1.000.000 đồng/đêm. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ tại một số cơ sở lại chưa tương xứng với giá tiền.

Khung cảnh nhộn nhịp tại khu vực kè biển Hải Thịnh trong những ngày nghỉ lễ.

Tại Hoàng Anh Hotel, một số du khách phản ánh nước sinh hoạt có màu vàng, không đảm bảo chất lượng. “Tôi thuê phòng ở tầng 3, phòng ở mức chấp nhận được nhưng nước xả ra có màu vàng. Thử nhiều lần vẫn vậy. Giá 750.000 đồng/đêm trong mùa du lịch có thể chấp nhận, nhưng chất lượng nước như vậy thì rất đáng lo ngại, tôi không dám sử dụng”, một du khách đến từ Thái Nguyên chia sẻ.

Ghi nhận thực tế cho thấy nước tại cơ sở này khi xả ra có hiện tượng đổi màu. Đại diện lễ tân cho biết, nguyên nhân do sự cố vỡ đường ống xảy ra trước đó; đồng thời, nguồn nước tại địa phương phải qua xử lý nên có thể bị ảnh hưởng.

Nước tại nhà nghỉ Hoàng Anh được phóng viên ghi nhận lại - (ảnh Nhật Tân).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Hải Thịnh cho biết, đặc thù khu vực nếu không có hệ thống lọc thì nước dễ bị vàng. Chính quyền sẽ kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú cải thiện chất lượng nước, đồng thời tiếp thu các phản ánh để xử lý. Ngoài ra, một số hạng mục như cầu thang, lan can tại cơ sở lưu trú còn tồn tại khe hở lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Chính quyền địa phương cho biết sẽ kiểm tra, yêu cầu khắc phục.

Không chỉ dừng lại ở đó, từ ngày 30/4, hoạt động flyboard lần đầu được tổ chức tại hồ Kỳ Lân (thuộc điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư), nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Sau nhiều buổi biểu diễn an toàn, đến ngày 3/5, hoạt động được chuyển sang hồ Núi Lớ, cách địa điểm ban đầu khoảng 1 km.

Tuy nhiên, trong buổi biểu diễn sáng cùng ngày, khi vận động viên đang hỗ trợ du khách trải nghiệm, thiết bị bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật khiến cả hai rơi xuống nước. Nữ du khách may mắn an toàn, trong khi vận động viên bị ngạt nước, bất tỉnh và phải đưa đi cấp cứu.

Hoạt động flyboard ở phường Hoa Lư gặp sự cố.

Ngay sau sự cố, ban tổ chức đã thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động trình diễn và trải nghiệm flyboard để đảm bảo an toàn.

Trước đó, sáng 3/5, lễ hội Tràng An 2026 khai mạc tại Quần thể danh thắng Tràng An, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về khu vực cổng tam quan đông kín, kéo dài nhiều km. Các đoàn phải xếp hàng, di chuyển chậm để vào khu vực bến thuyền...



Có thể thấy, dù vẫn còn những tồn tại cần sớm khắc phục, song không thể phủ nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc làm mới sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao sức hút điểm đến. Sự bùng nổ về lượng khách trong dịp nghỉ lễ vừa qua tiếp tục khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Trong thời gian tới, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức ngày càng nâng cao của các đơn vị kinh doanh dịch vụ, kỳ vọng du lịch Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và bền vững hơn, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện trong lòng du khách.



