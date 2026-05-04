Ninh Bình 'hút' triệu khách dịp lễ, nhưng mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ còn nhiều bất cập?
GĐXH - Dịp nghỉ lễ kéo dài năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của du lịch Ninh Bình khi lượng khách tăng vọt, doanh thu lập kỷ lục. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng ấy là hàng loạt bất cập về an toàn, chất lượng dịch vụ.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, du lịch Ninh Bình ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với hơn 2,7 triệu lượt khách. Đặc biệt, sản phẩm du lịch biển đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương.
Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, trong kỳ nghỉ lễ năm nay (từ ngày 25/4 đến 3/5), ngành du lịch tỉnh đã có sự tăng trưởng ấn tượng. Toàn tỉnh ước đón 2.777.123 lượt khách, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, khách nội địa đạt hơn 2,5 triệu lượt, khách quốc tế đạt 274.563 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng 205,1% so với năm trước. Lũy kế đến hết ngày 3/5/2026, Ninh Bình đã đón hơn 14,3 triệu lượt khách, với tổng doanh thu ước đạt 15.710 tỷ đồng.
Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của Ninh Bình năm nay là sự xuất hiện của nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng. Điển hình là việc khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng” tại Khu du lịch biển Thịnh Long. Hàng loạt sự kiện như lễ hội cà kheo, thả diều, lân sư rồng… đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm. Ước tính, riêng du lịch biển đã đón khoảng 329.377 lượt khách trong dịp này.
Bên cạnh đó, các điểm du lịch truyền thống vẫn giữ vững sức hút nhờ bổ sung thêm nhiều dịch vụ mới. Khu sinh thái Tràng An đón 108.500 lượt khách; Khu du lịch văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui đón gần 55.000 lượt; Công viên nước Sun Urban City thu hút 52.182 lượt; Khu sinh thái Thung Nham đón 49.954 lượt khách…
Trong quá trình diễn ra các hoạt động lễ hội, nhiều sân chơi và không gian vui chơi giải trí đã được tạo ra cho người dân và du khách. Tuy nhiên, thực tế cũng bộc lộ không ít bất cập, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng du khách.
Cụ thể, trong các ngày từ 30/4 đến 3/5, khu vực biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh) thu hút hàng vạn người đổ về tắm biển. Tại bãi tắm số 3, lượng du khách tập trung rất đông. Tuy nhiên, dọc tuyến bờ kè Hải Thịnh, nơi nhiều đoạn vẫn đang thi công, không thuộc khu vực quy hoạch bãi tắm vẫn có không ít người bất chấp nguy hiểm xuống nước.
Dù chính quyền địa phương đã gắn biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm tắm, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ. Tại các trụ chắn sóng trên tuyến đê, không ít du khách vô tư đứng chụp ảnh trong khi sóng liên tục đánh mạnh vào bờ, tiềm ẩn rủi ro cao.
Đáng nói, trong thời điểm lễ hội du lịch biển đang diễn ra, việc nhắc nhở, kiểm soát tại các khu vực nguy hiểm chưa được thực hiện thường xuyên, khiến nguy cơ mất an toàn càng gia tăng.
Cũng trong dịp này, tại khu vực bãi tắm số 3, dịch vụ tắm nước ngọt trở nên đặc biệt “ăn khách”. Nhiều điểm tắm được dựng lên, khách sau khi tắm biển phải xếp hàng dài chờ đến lượt. Mức giá phổ biến là 10.000 đồng/lượt, áp dụng chung cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
Trong khi đó, hệ thống lưu trú rơi vào tình trạng quá tải, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn đều kín phòng với mức giá dao động từ 700.000 đến 1.000.000 đồng/đêm. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ tại một số cơ sở lại chưa tương xứng với giá tiền.
Tại Hoàng Anh Hotel, một số du khách phản ánh nước sinh hoạt có màu vàng, không đảm bảo chất lượng. “Tôi thuê phòng ở tầng 3, phòng ở mức chấp nhận được nhưng nước xả ra có màu vàng. Thử nhiều lần vẫn vậy. Giá 750.000 đồng/đêm trong mùa du lịch có thể chấp nhận, nhưng chất lượng nước như vậy thì rất đáng lo ngại, tôi không dám sử dụng”, một du khách đến từ Thái Nguyên chia sẻ.
Ghi nhận thực tế cho thấy nước tại cơ sở này khi xả ra có hiện tượng đổi màu. Đại diện lễ tân cho biết, nguyên nhân do sự cố vỡ đường ống xảy ra trước đó; đồng thời, nguồn nước tại địa phương phải qua xử lý nên có thể bị ảnh hưởng.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Hải Thịnh cho biết, đặc thù khu vực nếu không có hệ thống lọc thì nước dễ bị vàng. Chính quyền sẽ kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú cải thiện chất lượng nước, đồng thời tiếp thu các phản ánh để xử lý. Ngoài ra, một số hạng mục như cầu thang, lan can tại cơ sở lưu trú còn tồn tại khe hở lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Chính quyền địa phương cho biết sẽ kiểm tra, yêu cầu khắc phục.
Không chỉ dừng lại ở đó, từ ngày 30/4, hoạt động flyboard lần đầu được tổ chức tại hồ Kỳ Lân (thuộc điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư), nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Sau nhiều buổi biểu diễn an toàn, đến ngày 3/5, hoạt động được chuyển sang hồ Núi Lớ, cách địa điểm ban đầu khoảng 1 km.
Tuy nhiên, trong buổi biểu diễn sáng cùng ngày, khi vận động viên đang hỗ trợ du khách trải nghiệm, thiết bị bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật khiến cả hai rơi xuống nước. Nữ du khách may mắn an toàn, trong khi vận động viên bị ngạt nước, bất tỉnh và phải đưa đi cấp cứu.
Ngay sau sự cố, ban tổ chức đã thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động trình diễn và trải nghiệm flyboard để đảm bảo an toàn.
Trước đó, sáng 3/5, lễ hội Tràng An 2026 khai mạc tại Quần thể danh thắng Tràng An, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về khu vực cổng tam quan đông kín, kéo dài nhiều km. Các đoàn phải xếp hàng, di chuyển chậm để vào khu vực bến thuyền...
Có thể thấy, dù vẫn còn những tồn tại cần sớm khắc phục, song không thể phủ nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc làm mới sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao sức hút điểm đến. Sự bùng nổ về lượng khách trong dịp nghỉ lễ vừa qua tiếp tục khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
Trong thời gian tới, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức ngày càng nâng cao của các đơn vị kinh doanh dịch vụ, kỳ vọng du lịch Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và bền vững hơn, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện trong lòng du khách.
Video hoạt động flyboard ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình gặp sự cố:
Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýtĐời sống - 47 phút trước
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.
Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, lập hồ sơ quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.
Chỉ còn 14 ngày nữa, vợ hay chồng vi phạm điều này bị phạt đến 10 triệu đồngĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.
Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?
Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạmĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.
Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Trong 2 kỳ nghỉ lễ, tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, mang về tổng doanh thu ấn tượng khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.
Vận may 12 con giáp mùa hè: Ai giữ được bình tĩnh, người đó giàu lênĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Mùa hè là thời điểm dương khí vượng nhất trong năm, kéo theo sự biến động mạnh mẽ về năng lượng và vận trình của 12 con giáp.
3 con giáp đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần sau nghỉ lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp này sẽ đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ trong các phương diện.
Sinh vào 3 giờ Âm lịch này: Không xuất sắc nhưng cực kỳ chăm chỉ, hậu vận sung túc hiếm ai bằngĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những giờ sinh Âm lịch tuy không đại diện cho sự lanh lợi xuất chúng, nhưng lại gắn liền với tính cách kiên trì, thực tế và khả năng vươn lên đáng nể.
Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 1/7Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng theo đề xuất của Bộ Nội vụ, theo đó mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.
Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 1/7Đời sống
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng theo đề xuất của Bộ Nội vụ, theo đó mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.