Dụ dỗ phụ nữ livestream khiêu dâm, đường dây thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Ngày 5/11/2026, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy". Đường dây này hoạt động tại Lào Cai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước từ năm 2025.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng lập tài khoản trên những trang web đen do nước ngoài quản lý, sau đó sử dụng các nền tảng Telegram, Zalo, Facebook... để dụ dỗ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định tham gia livestream khiêu dâm trực tuyến nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh Công an Lào Cai).

Để xem và yêu cầu người livestream thực hiện các hành vi khiêu dâm theo ý muốn, người xem phải nạp tiền mua "Token" thông qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ cào điện thoại.Số tiền người xem nạp vào được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và quy đổi sang tiền kỹ thuật số USDT trước khi thanh toán cho những người trực tiếp livestream.

Quá trình điều tra xác định, tổng số dòng tiền luân chuyển qua tài khoản của các đối tượng liên quan lên đến hơn 4.189 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Giao diện trang web các đối tượng sử dụng để livestream - (ảnh Công an Lào Cai).

Các đối tượng gồm: Lý Lở Mẩy (SN 2003), Lò Tả Mẩy (SN 1998), cùng trú tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai, là những người trực tiếp livestream khiêu dâm; Phạm Văn Trọng (SN 1989) và Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình, là những người quản lý, điều hành và trả công cho phụ nữ tham gia hoạt động này.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã thu hồi 1,65 tỷ đồng là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

