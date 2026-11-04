Lào Cai: Người phụ nữ lái VF3 chèn ép xe máy điện vì bức xúc sau cãi vã

Ngày 4/11/2026, Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã triệu tập người điều khiển ô tô liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh phương tiện này có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên để xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24 liên tiếp áp sát, chèn ép rồi va chạm với xe máy điện do một người phụ nữ điều khiển. Hình ảnh trong clip khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã triệu tập người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) đến làm việc.

Hiện trường xảy ra sự việc (ảnh FB).

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận, khoảng 15h ngày 1/11/2026, người này điều khiển ô tô chở con trai lưu thông trên đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai, theo hướng từ khu vực chung cư Tecco về phía cầu Kim Tân.

Trong quá trình di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng, Sang xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường), điều khiển xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang điều khiển ô tô áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T di chuyển về phía trước. Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị P.T.T điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện khiến phương tiện này đổ ra đường.

Công an làm việc với người phụ nữ lái xe ô tô (ảnh Công an Lào Cai).

Đáng chú ý, chị P.T.T được xác định đang mang thai và đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, Võ Tuyết Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của chị P.T.T. Sang khai việc chèn ép xuất phát từ sự bức xúc sau khi hai bên xảy ra cãi vã, đồng thời muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ này.

Hiện Công an phường Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

