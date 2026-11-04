Anh trai buôn ma túy, em gái 'rửa tiền' bằng cách mua bán vàng và bất động sản

Ngày 4/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát, nắm bắt địa bàn từ cuối tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện dấu hiệu của một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi, xuyên biên giới. Đường dây này vận chuyển hàng cấm từ Campuchia, tập kết qua tỉnh Hưng Yên trước khi đưa về Hà Nội để phân phối, tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Công Sơn. Ảnh: CAHN

Lần theo dấu vết, lực lượng chức năng xác định đầu mối trực tiếp đứng ra tiếp nhận ma túy từ Campuchia là Nguyễn Công Sơn (sinh năm 1998, trú tại Hưng Yên). Khi đối tượng này bị bắt giữ, cơ quan công an đã thu giữ tang vật "khủng" lên tới 27,8kg ma túy tổng hợp.

Đáng chú ý, để hợp thức hóa lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy, Sơn đã cấu kết với em gái ruột là Nguyễn Thị Bích Thùy (sinh năm 2006). Thùy đóng vai trò giúp sức rửa tiền bằng cách sử dụng nguồn tiền bất chính để mua bán vàng và bất động sản nhằm chuyển hóa thành tài sản hợp pháp.

Từ mắt xích quan trọng này, từ ngày 17/9 đến 30/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt mở rộng chuyên án, bủa lưới tóm gọn các đầu mối tiêu thụ lớn tại Thủ đô.

Trong đó, cơ quan công an đã triệt phá nhánh do Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1990) và Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1995, cùng trú tại phường Hồng Hà) điều hành, chuyên thiết lập mạng lưới bán lẻ rộng khắp.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: CAHN

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng vô hiệu hóa nhóm tội phạm do Nguyễn Thanh Tùng (tức Tùng "Kết", sinh năm 1983) cầm đầu, chuyên hoạt động phức tạp tại khu vực phường Hà Đông và các địa bàn lân cận.

Đến nay, trải qua quá trình bóc gỡ 11 đầu mối giao dịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 136 đối tượng; thu giữ hơn 39kg ma túy các loại, 1 khẩu súng cùng 10 viên đạn.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 98 bị can về 5 nhóm tội danh: Tàng trữ, Mua bán, Tổ chức sử dụng, Sử dụng trái phép chất ma túy và tội Rửa tiền. Ngoài ra, 39 đối tượng khác trong đường dây cũng đã được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.