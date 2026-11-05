Tài xế Hà Nội bị xử phạt 5 triệu đồng đi vào đường cấm tại cầu Thăng Long

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GĐXH - “Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”, tài xế V.V.H (SN 1995, trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook về trường hợp xe ô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cầu Thăng Long, lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác định, khoảng 07h44 ngày 04/11/2026, xe ô tô con biển kiểm soát 30H-129.xx lưu thông tại tầng 1 cầu Thăng Long, hướng đi Nội Bài, đã có hành vi "Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển".

Tài xế Hà Nội bị xử phạt 5 triệu đồng đi vào đường cấm tại cầu Thăng Long - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc ô tô đi vào đường cấm trên cầu Thăng Long. Ảnh: Cục CSGT

Đội CSGT đường bộ số 6 đã xác minh chủ phương tiện là anh V.V.H (SN 1995, trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) và mời người điều khiển đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, anh H thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh V.V.H với mức phạt 5.000.000 đồng, trừ 02 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm i khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, chấp hành nghiêm hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đặc biệt tại các khu vực cầu, đường có quy định hạn chế phương tiện lưu thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

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