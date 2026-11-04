Lái xe đầu kéo không có bằng lái, cả tài xế và doanh nghiệp bị phạt nặng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, ngày 2/11/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã hoàn tất việc xử lý vi phạm hành chính đối với một lái xe ô tô đầu kéo không có giấy phép lái xe và doanh nghiệp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Trước đó, ngày 30/10/2026, sau khi tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân về trường hợp điều khiển xe ô tô đầu kéo không có giấy phép lái xe trên tuyến đường tỉnh 70, thuộc địa bàn xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh L.T.A (SN 2002, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19H-204.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 88RM-001.XX khi không có giấy phép lái xe theo quy định.

Lái xe đầu kéo không có bằng lái, cả tài xế và doanh nghiệp bị phạt 77 triệu đồng - (ảnh Công an Lào Cai).

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 2/11/2026, Đội trưởng Đội CSGT số 5 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe L.T.A về hành vi không có giấy phép lái xe, quy định tại điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với số tiền 19 triệu đồng.

Đồng thời, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Vận tải 24h về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định tại điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với số tiền 58 triệu đồng.

Các quy định xử phạt được áp dụng theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và doanh nghiệp là 77 triệu đồng.