Mang kiếm Nhật, phóng lợn tấn công người đi đường, 12 bị can bị khởi tố

Ngày 4/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, ngày 30/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can liên quan đến vụ việc gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn về các tội: "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trong đó, 1 bị can bị khởi tố về 3 tội danh, 1 bị can bị khởi tố về 2 tội danh và 10 bị can bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng". Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với 1 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 ngày 18/6/2026, N.V.H (SN 2010, trú tại xã Bình Nguyên) rủ rê 18 thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, mang theo 2 thanh phóng lợn và 2 thanh kiếm Nhật nhằm tìm kiếm, gây sự với người đi đường.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng tại cơ quan công an - (ảnh Công an Phú Thọ).

Trong quá trình di chuyển, nhóm đối tượng đã sử dụng kiếm và phóng lợn tấn công, gây thương tích cho anh N.V.Q (SN 2007, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ), đồng thời đập phá, làm hư hỏng phương tiện của anh Q.

Hành vi của các đối tượng không chỉ xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông và cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.