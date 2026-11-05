Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng khai thác vàng trái phép ngay sau nhà

Ngày 5/11, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Như (SN 1985, trú tại thôn Minh Tâm, xã Bạch Ngọc, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 8/2026, Nguyễn Văn Như nảy sinh ý định khai thác đất, đá tại khu vực đồi phía sau nhà để nghiền, tuyển, thu hồi vàng bán kiếm lời. Sau đó, Như liên hệ, rủ một số người cùng tham gia khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép tại thôn Minh Tâm trong khoảng thời gian từ ngày 7/9 đến 9/9/2026.

Người đàn ông tại cơ quan công an - (ảnh Công an Tuyên Quang).

Ngày 9/9/2026, Công an xã Bạch Ngọc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Tuyên Quang) tiến hành kiểm tra, phát hiện hoạt động nghiền, tuyển đất, đá để thu hồi vàng trái phép tại khu vực đồi phía sau nhà một hộ dân thuộc thôn Minh Tâm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống máy nghiền, mô tơ điện, máng tuyển cùng nhiều công cụ, phương tiện và nguyên liệu phục vụ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Thời điểm kiểm tra, các đối tượng chưa thu hồi được vàng, chưa phát sinh lợi nhuận từ hoạt động khai thác trái phép.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Như từng bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép nhưng không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Hiện trường diễn rac hoạt động tuyển quặng - (ảnh Công an Tuyên Quang).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Như để điều tra, xử lý theo quy định. Hiện bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan công an, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, sạt lở đất, mất an toàn lao động mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép mà tiếp tục vi phạm trong thời gian chưa được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kể cả khi chưa thu được lợi nhuận từ hoạt động khai thác trái phép.

