Dự đoán điểm chuẩn các trường đại học phía Bắc năm 2024

Theo đại diện các trường, những dự đoán dưới đây mang tính chất tham khảo, bởi điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc về điểm xét tuyển mà còn liên quan tới nhiều yếu tố khác như chỉ tiêu của ngành/chương trình đào tạo và số thí sinh đăng ký vào năm nay.

Trường ĐH Y Hà Nội

PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, dự đoán điểm chuẩn các ngành của trường năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng.

Năm nay, trường vẫn sử dụng tổ hợp B00 làm chủ đạo trong xét tuyển các ngành và có 311 thí sinh đạt từ 28,5 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên, khuyến khích). Do đó, dự báo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành top trên như Y khoa; Răng - Hàm - Mặt sẽ tăng so với năm ngoái nhưng mức vừa phải.

"Tôi nghĩ mức điểm chuẩn năm nay sẽ tiệm cận so với những năm có kết quả điểm thi cao. Ngoài ra, năm nay, dù tỷ lệ thí sinh đạt tổng điểm tổ hợp B00 từ 19 đến 22 thấp hơn so với năm trước nhưng số lượng tuyệt đối (tức số thí sinh đạt mức điểm này) lại cao hơn. Số thí sinh đạt ngưỡng điểm 22 - 22,5 có tỷ lệ tương đương năm trước nhưng số lượng tuyệt đối cũng nhiều hơn. Như vậy, số thí sinh đạt điểm những mức đó cao hơn năm trước nên dự đoán các ngành còn lại điểm chuẩn cũng có thể nhích lên", ông Tùng phân tích.

Cũng theo ông Tùng, dù là năm đầu tiên tuyển sinh nhưng ngành Tâm lý học được rất nhiều thí sinh quan tâm, nhất là số thí sinh tham gia xét tuyển bằng khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh).

Trong khi năm nay nếu xét theo tổ hợp C00 và D01, thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn so với năm trước. Vì vậy, dù là năm đầu tiên tuyển sinh nhưng dự báo điểm chuẩn trúng tuyển ngành Tâm lý học sẽ khá cao.

“Năm ngoái, điểm chuẩn ngành Tâm lý học của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN là 28 điểm khối C, với số chỉ tiêu cũng ít như thế. Vì vậy, dự đoán điểm chuẩn ngành Tâm lý học của Trường ĐH Y Hà Nội cũng sẽ ở mức cao so với các trường đang đào tạo ngành này”, ông Tùng nói.

Trường ĐH Hà Nội

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, cho hay, từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có thể nhận thấy, điểm Ngữ văn năm nay được đánh giá cao hơn năm ngoái nhưng điểm Toán lại thấp hơn nên nhìn chung điểm trung bình của tổ hợp khối D (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) - khối xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Trường ĐH Hà Nội - vẫn tương đối ổn định.

Do đó, điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Hà Nội năm nay có thể không biến động nhiều so năm ngoái, nếu có tăng giảm cũng chỉ khoảng 0,5 - 1 điểm.

Theo ông Dũng, điểm chuẩn một số ngành hot như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Marketing... dự đoán vẫn ổn định ở mức cao, trong khoảng 34 - 36 điểm theo thang điểm 40. Khả năng ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Hà Nội năm 2023) sẽ tăng so với mức 36,15 điểm của năm ngoái.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

TS Trần Bá Trình, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho hay, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, hầu hết các môn, các tổ hợp xét tuyển đều cao hơn một chút so năm ngoái.

Với các ngành đào tạo ngoài sư phạm của trường, chỉ tiêu năm nay giữ ổn định; còn với các ngành sư phạm, chỉ tiêu một số ngành giảm nhẹ như Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học (đây từng là những môn học bắt buộc ở THCS và THPT, giờ trở thành nhóm môn tự chọn, dẫn đến nhu cầu giáo viên không cao bằng).

Do đó, theo ông Trình, nếu không xét đến yếu số thí sinh đăng ký, có thể dự đoán điểm chuẩn các ngành của trường năm nay nhích nhẹ so năm ngoái. Trong đó, đối với các ngành sư phạm năm nay bị giảm chỉ tiêu, như Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng nhiều nhất, có thể tăng 1-1,5 điểm so năm ngoái.

Điểm chuẩn các ngành đào tạo sư phạm còn lại như Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn... có thể tăng nhẹ, từ 0,25 đến 0,5.

Điểm chuẩn của nhóm các ngành đào tạo ngoài sư phạm sẽ không biến động nhiều. Nếu có, chỉ dao động tăng giảm 0,25 đến 0,5.

Đối với 2 ngành học tích hợp trường mở mới năm 2024 là Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Lịch sử - Địa lý, ông Trình dự đoán điểm chuẩn cũng không thấp.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

TS Thân Thanh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, cho hay, qua phân tích tổng quan phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 so với năm 2023, điểm bình quân tổ hợp A00 tăng nhẹ, khoảng 0,13 điểm. Phổ điểm của khối này, từ 22 đến 26 điểm tăng khoảng 7.000 thí sinh; từ 26 điểm trở lên tăng khoảng 9.000.

Điểm bình quân tổ hợp A01 tăng 0,20 điểm so với năm ngoái. Trong đó, phổ điểm từ 22 đến 26 tăng khoảng 14.000 thí sinh; từ 26 điểm trở lên tăng khoảng 1.600. Điểm bình quân tổ hợp D01 năm nay cũng tăng khoảng 0,6 điểm, phổ điểm từ 22 đến 26 điểm tăng mạnh khoảng 34.000 thí sinh; từ 26 điểm trở lên tăng gần 9.000.

Trường chủ yếu xét tuyển bằng các tổ hợp A00, A01 và D01 và điểm chuẩn các ngành những năm qua trong khoảng 22-26 điểm. Do đó, theo ông Sơn năm nay điểm chuẩn các ngành/chương trình đào tạo ổn định; có thể tăng nhẹ ở một số ngành xét bằng tổ hợp D01.

Ông Sơn cho biết, một số ngành được nhiều thí sinh quan tâm như Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ thông tin; Điều khiển tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông... có thể điểm chuẩn nhỉnh hơn so năm ngoái. Với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp D01, dự kiến điểm chuẩn tăng nhẹ nhưng ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng khả năng sẽ nhích mạnh nhất.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

TS Lê Anh Đức, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho hay, điểm trung bình của những môn thuộc tổ hợp xét tuyển chính của trường như Toán, Văn, tiếng Anh, Vật lý tăng từ 0,06 đến 1,04 so năm ngoái.

Vì vậy, ông Đức dự đoán điểm chuẩn các ngành học của trường cũng sẽ tăng theo xu hướng chung. Theo ông Đức, điểm chuẩn những ngành top đầu có thể tăng nhẹ, khoảng 0,25. Với những ngành nhóm giữa, điểm chuẩn có thể tăng nhiều hơn, từ 0,5 đến 0,75 điểm.

Với những ngành mới (gồm Kỹ thuật phần mềm, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin), dự đoán điểm chuẩn cũng trên 26 bởi đây đều là những ngành được quan tâm, phù hợp xu thế thị trường.

Trường ĐH Thương mại

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường ĐH Thương mại cho biết, qua phân tích phổ điểm năm nay, hầu hết các môn đều có điểm tăng nhẹ. Tuy vậy, mức điểm chuẩn vào Trường ĐH Thương mại dự kiến khá cao, các môn phải từ 8 điểm. Riêng với môn Toán, số thí sinh đạt mức điểm 8 trở lên không nhiều. Do vậy, dự kiến điểm chuẩn của trường năm 2024 sẽ ổn định so năm ngoái.

Theo ông Trung, có thể chia làm các nhóm ngành như sau:

Những ngành top đầu của trường gồm: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Trung Quốc (tiếng Trung thương mại) sẽ có điểm chuẩn ổn định như năm ngoái, ở mức trên dưới 27 điểm. Những ngành này cũng có thể tăng nhẹ điểm chuẩn.

Nhóm giữa là các ngành năm ngoái có điểm chuẩn dao động từ ngưỡng trên dưới 26 đến 26,5 như Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán, Kế toán, Luật kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lý,... thì điểm chuẩn năm nay không biến động nhiều.

Nhóm cuối là các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP), dự kiến điểm chuẩn sẽ ở ngưỡng trên dưới 24. Đặc biệt các ngành như Khách sạn du lịch, Quản trị nhân lực, khả năng điểm chuẩn sẽ thấp hơn cả, ở mức dưới 24.

Trường ĐH Giao thông vận tải

TS Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải, cho hay, đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trường chia ra làm 2 nhóm theo tổ hợp xét tuyển. Nhóm 1 xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, D07 gồm các ngành thuộc khối ngành điện - điện tử, công nghệ thông tin, toán ứng dụng. Nhóm 2 xét theo tổ hợp A00, A01, D07, D01 gồm các ngành thuộc các khối kinh tế, quản lý quản trị, xây dựng, cơ khí, đào tạo chất lượng cao.

Năm ngoái, dải điểm trúng tuyển vào các ngành của trường từ 18 đến 26. Theo những phân tích về phổ điểm, dự đoán điểm chuẩn vào một số ngành của trường năm nay có thể tăng từ 0,25 đến 0,5.

Các ngành điểm chuẩn có khả năng tăng nhất vẫn là những ngành có "sức nóng" như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí,...”.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội đưa ra dự báo mức điểm chuẩn năm 2024 đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:

ĐH Bách khoa Hà Nội

ĐH Bách khoa Hà Nội cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau: