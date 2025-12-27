Mới nhất
Du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Đặt sớm, đón xuân an tâm với Đất Việt Tour

Thứ bảy, 08:00 27/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ

Theo ghi nhận của công ty du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour), số lượng khách hàng lựa chọn tour trong nước dịp Tết Dương lịch và Âm lịch chiếm khoảng 69% vì sự tiện lợi, chi phí hợp lý và thời gian nghỉ ngắn.

Thông tin khách hàng đặt tour Tết 2026 từ Đất Việt Tour được ghi nhận từ tháng 10 và tăng dần cho tới thời điểm này. Điều này khẳng định phần nào nhu cầu đặt dịch vụ sớm của khách hàng để hưởng ưu đãi từ công ty du lịch vào các dịp Lễ, Tết.

Tết không chỉ là trở về, mà còn là thời điểm để bắt đầu những hành trình mới. Tết Âm lịch 2026, xu hướng du lịch gia đình – nghỉ dưỡng – trải nghiệm văn hóa đang được nhiều du khách lựa chọn như một cách đón năm mới trọn vẹn và nhẹ nhàng hơn.

Chính sách khuyến mãi tour Tết Đất Việt Tour thu hút khách hàng

Giá vé nội địa cho dịp Tết Nguyên đán 2026 đang tăng so với năm trước, vô tình tạo áp lực về chi phí du lịch mùa cao điểm. Chính vì lý do đó mà khách hàng lựa chọn việc săn vé rẻ và giữ chỗ sớm giá tốt, đặc biệt là hành trình bay trong nước. Khách hàng thường chọn đi ngắn ngày (3–5 ngày); Ưu tiên tour trọn gói – không lo phát sinh; Đi cùng gia đình, người lớn tuổi & trẻ nhỏ.

Chương trình khuyến mãi đặc biệt của Đất Việt Tour dịp Tết Nguyên đán 2026 giúp khách hàng dễ dàng sở hữu được tour Tết trọn vẹn và thú vị. Người đọc có thể tham khảo chương trình khuyến mãi sau của Đất Việt Tour: Tour nước ngoài giảm đến 4 triệu đồng; Tour trong nước giảm đến 1 triệu đồng; Muôn vàn quà tặng khi mua tour sớm: Khi mua tour bất kỳ khách hàng sẽ được nhận lì xì may mắn và quà tặng giá trị như vali, balo, gối tựa cổ, quà tết…

Du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Đặt sớm, đón xuân an tâm với Đất Việt Tour - Ảnh 1.

Sản phẩm tour Tết trong nước được chọn lựa nhiều nhất

Nếu bạn còn phân vân chưa biết chọn tour Tết nào thì xem gợi ý sau: Tour nghỉ dưỡng đầu năm thích hợp với: Phú Quốc, Nha Trang, Mũi Né; Tour du xuân – văn hóa truyền thống: Đà Lạt – Huế – Hội An – Hà Nội – Sa Pa; Tour trải nghiệm – khám phá: Tây Bắc, Đông Bắc, miền sông nước; Check-in thiên nhiên, ẩm thực địa phương.

Một số tour Tết 2026 Đất Việt Tour đang mở bán khởi hành từ mùng 1 tới mùng 6 tết Âm lịch với giá siêu hấp dẫn dưới đây.

Tour Tết Nguyên đán 2026 bằng đường bay (bao gồm vé máy bay khứ hồi): Tour Tết Phú Quốc trọn gói 3 ngày 2 đêm: 8,490,000đ; Tour Tết Đà Nẵng, Hội An trọn gói 3 ngày 2 đêm: 8,990,000đ; Tour Hà Nội - Sapa trọn gói 5 ngày 4 đêm: 13,990,000đ; Tour Tết Hà Nội – Hà Giang 5 ngày 4 đêm: 13,590,000đ.

Du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Đặt sớm, đón xuân an tâm với Đất Việt Tour - Ảnh 2.

Tour du xuân Đà Nẵng – Hội An và tìm hiểu văn hóa truyền thống là lựa chọn khi đi cùng gia đình

Tour Tết Nguyên đán 2026 bằng đường xe; Tour Tết Phan Thiết Mũi Né 3 ngày 2 đêm từ 2,886,000đ; Tour Tết Đà Lạt 3 ngày 3 đêm từ 2,886,000đ; Tour Tết Nha Trang 3 ngày 3 đêm từ 3,286,000đ; Tour Tết Châu Đốc – Cà Mau 4 ngày 3 đêm từ 4,486.000đ; Tour Tết Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm từ 2,686,000đ; Tour Tết Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm từ 3,986,000đ.

Du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Đặt sớm, đón xuân an tâm với Đất Việt Tour - Ảnh 3.

Jeep Tour – một trong những sản phẩm thu hút khách trẻ khi tới Phan Thiết – Mũi Né

Ngoài ra còn phải kể đến 1 trong những tour đặc biệt được khách hàng đặt sớm là tour Côn Đảo 3 ngày 2 đêm chỉ 7,590,000đ bao gồm vé máy bay khứ hồi. Tour khởi hành từ 23/1/2026.

Tour nước ngoài Tết Nguyên đán 2026 có những lựa chọn nào?

Tour nước ngoài cũng không kém phần sôi động trong dịp tết Nguyên đán 2026. Trở ngại lớn với tour nước ngoài chính là chi phí, vì khách hàng thường đi cùng gia đình do đó chi phí tổng thể sẽ cao hơn so với thị trường trong nước. Vì vậy, việc chọn lựa tour với khuyến mãi giảm trực tiếp giá bán là một ưu điểm mạnh mà Đất Việt Tour mang lại.

Tour nước ngoài giảm 4 triệu đồng kèm nhiều quà tặng giá trị như vali, túi xách, sim 5G quốc tế, gối tựa cổ…

Một số tour Tết nước ngoài 2026 được ưa chuộng nhất: Tour Tết Bắc Kinh – Thượng Hải 7N6Đ từ 21,990,000đ; Tour Tết Thượng Hải – Hàng Châu - No shopping 5N4Đ từ 18,490,000đ; Tour Tết Hong Kong (Trung Quốc) Freeday 4N3Đ từ 15,990,000đ; Tour Tết Đài Loan (Trung Quốc): Đài Bắc – Đài Trung 5N5Đ từ 12,990,000đ; Tour Hàn Quốc: Seoul – Nami 5N4Đ từ 16,990,000đ; Tour Nhật Bản: Tokyo – Kyoto – Nagoya 6N5Đ từ 29,990,000đ.

Du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Đặt sớm, đón xuân an tâm với Đất Việt Tour - Ảnh 4.

Đoàn khách của Đất Việt Tour trong trải nghiệm leo Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc

Ngoài ra thị trường tour xa cũng nổi trội không kém: Tour Châu Âu 5 nước Pháp – Thụy Sĩ – Ý - Áo – Đức 10N9Đ từ 69,990,000đ; Tour Thổ Nhĩ Kỳ: Istanbul – Cappadocia – Pamukkale 8N7Đ từ 53,990,000đ; Tour Tết Mỹ: liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ 10N9Đ từ 85,990,000đ; Tour Dubai Abu Dhabi 5N4Đ bay Emirates từ 30,990,000đ; Tour Tết Thái Lan: Bangkok Pattaya 5N4Đ từ 8,990,000đ; Tour Tết Singapore – Malaysia 5N4Đ từ 11,490,000đ.

Du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Đặt sớm, đón xuân an tâm với Đất Việt Tour - Ảnh 5.

Hàn Quốc là một trong những điểm đến ưa thích hàng đầu của khách Việt năm 2025

Liên hệ giữ chỗ giá tốt tour Tết Nguyên đán 2026

Đất Việt Tour: 198 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, TP. HCM

Tổng đài miễn phí: 1800 6700 | Tour nước ngoài: 0896 161688 | Tour trong nước: 0896161686

Website: https://datviettour.com.vn/

Email: sales@datviettour.com.vn

Fanpage chính thức: www.facebook.com/datviettour | Tiktok: @datviettour198

Doanh nghiệp tự giới thiệu

