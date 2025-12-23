Dù sắp ở tuổi hưu nhưng nhan sắc của nữ NSND mang quân hàm Đại tá vẫn rất tươi trẻ

Dù bước sang tuổi gần về hưu nhưng nhan sắc của NSND Thu Quế vẫn khiến nhiều người yêu thích bởi vẻ mặn mà. Nhiều khán giả nghi ngờ nữ nghệ sĩ gạo cội có can thiệp thẩm mỹ nhưng NSND Thu Quế đã khẳng định không phải vậy. "Điển hình là cái cằm nhọn, trời cho sẵn từ thời trẻ để bây giờ không tốn tiền đi gọt cằm V-line, cái dái tai thì, hôm nọ đi mat-xa mặt, các em nhân viên sờ tai rồi thì thầm với nhau: Không biết có bơm hay không nhỉ?... Tai thật của chị, ngày trước chưa có bấm lỗ tai, phải nhờ chị Vũ Thanh Hằng xuyên bằng kim khâu mấy lần mới xong đấy! Tất cả mọi thứ là trời cho và bố mẹ tạo ra, không có điều kiện làm đẹp như các bạn diễn viên trẻ thời bây giờ. Thời đó là thế!....", chị viết.