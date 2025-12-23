Mới nhất
Dù sắp ở tuổi hưu nhưng nhan sắc của nữ NSND mang quân hàm Đại tá vẫn rất tươi trẻ

Thứ ba, 06:47 23/12/2025 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - NSND Thu Quế hiện là diễn viên mang quân hàm Đại tá. Dù đã sắp ở tuổi nghỉ hưu nhưng NSND Thu Quế vẫn rất trẻ đẹp.

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

GĐXH - Không cần phải đến Đà Lạt, NSND Thu Quế vẫn có những bức hình đẹp khoe sắc bên hoa dã quỳ.

Dù sắp tuổi về hưu nhưng nhan sắc của nữ NSND mang quân hàm Đại tá vẫn rất tươi trẻ - Ảnh 2.

NSND Thu Quế - người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa mang quân hàm Đại tá quân đội. Chị luôn tự hào về màu áo lính và tận tụy nỗ lực để cống hiến cho nghề.

Nữ NSND mang quân hàm Đại tá vừa đón nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh là ai?- Ảnh 2.

Bằng những cố gắng ấy, cách đây ít tháng chị đã khoe niềm vui khi nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh.

Nữ NSND mang quân hàm Đại tá vừa đón nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh là ai?- Ảnh 4.

NSND Thu Quế được biết đến với các phim nổi tiếng như: Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và 2 bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Hoa đất Mường, Những giấc mơ dài, Nhà có ba chị em…

Nữ NSND mang quân hàm Đại tá vừa đón nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh là ai?- Ảnh 5.

Năm 2016, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vì những cống hiến, đóng góp của mình cho nghệ thuật. Ngoài ra, chị cũng mang quân hàm Đại tá.

Nữ NSND mang quân hàm Đại tá vừa đón nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh là ai?- Ảnh 6.

NSND Thu Quế được yêu mến bởi gương mặt dịu dàng, toát lên nét đẹp của người con gái Hà thành cùng diễn xuất chân thật duyên dáng. Nhờ vậy, chị được các đạo diễn ưu ái và đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim.

Nữ NSND mang quân hàm Đại tá vừa đón nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh là ai?- Ảnh 7.

Dù bước sang tuổi gần về hưu nhưng nhan sắc của NSND Thu Quế vẫn khiến nhiều người yêu thích bởi vẻ mặn mà. Nhiều khán giả nghi ngờ nữ nghệ sĩ gạo cội có can thiệp thẩm mỹ nhưng NSND Thu Quế đã khẳng định không phải vậy. "Điển hình là cái cằm nhọn, trời cho sẵn từ thời trẻ để bây giờ không tốn tiền đi gọt cằm V-line, cái dái tai thì, hôm nọ đi mat-xa mặt, các em nhân viên sờ tai rồi thì thầm với nhau: Không biết có bơm hay không nhỉ?... Tai thật của chị, ngày trước chưa có bấm lỗ tai, phải nhờ chị Vũ Thanh Hằng xuyên bằng kim khâu mấy lần mới xong đấy! Tất cả mọi thứ là trời cho và bố mẹ tạo ra, không có điều kiện làm đẹp như các bạn diễn viên trẻ thời bây giờ. Thời đó là thế!....", chị viết.

Nữ NSND mang quân hàm Đại tá vừa đón nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh là ai?- Ảnh 8.

Ngoài sự nghiệp thăng hoa lẫn nhan sắc "trời cho", NSND Thu Quế còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Được biết, tại Đoàn kịch Quân khu 2, NSND Thu Quế đã gặp được NSƯT Phạm Cường. Bén duyên nhau rồi NSND Thu Quế lên xe hoa với anh. Sau khi kết hôn, cặp đôi đã có với nhau 2 con. Phạm Cường và Thu Quế là một hình mẫu hạnh phúc của giới nghệ sĩ Việt vì sự thông cảm và giúp đỡ nhau trong nghề cũng như cuộc sống.

Nữ NSND mang quân hàm Đại tá vừa đón nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh là ai?- Ảnh 9.

Dù là con gái Hà thành có nhan sắc xinh đẹp nhưng lối sống của chị rất giản dị. Nữ nghệ sĩ tâm sự, chị không sốt ruột với bạn bè cùng trang lứa hay đồng nghiệp khi họ dùng hàng hiệu, túi đắt tiền, xe sang, nhà lầu. Chị sống giản dị, đôi khi vẫn mua đồ second hand vì thấy nó độc đáo và hợp lý. Tóc không uốn xoăn, ép thẳng nhuộm màu, chị vẫn để mộc. Cũng có người nói chị cổ lỗ sĩ và chị cũng nhận thấy điều đó. Hiện tại, ở tuổi U60, NSND giữ được nét duyên dáng giản dị mà vẫn tạo dấu ấn riêng cho mình.

Với quan điểm đó nên khi tóc đã phai màu theo năm tháng, NSND Thu Quế vẫn không nhuộm lại và giữ sự giản dị trong cách làm đẹp như chị đã từng.

NSND Thu Quế mang quân hàm Đại tá đón niềm vui mới ở tuổi 56NSND Thu Quế mang quân hàm Đại tá đón niềm vui mới ở tuổi 56

NSND Thu Quế cho biết chị vinh dự và tự hào khi vừa được Thủ trưởng cấp cao của Tổng cục Chính trị trao quyết định nâng lương Đại tá lần 2 ngày 7/7/2025.

