Mỹ nhân phim 'Đất phương Nam' vừa nhận tin vui ở tuổi 36 có nhan sắc như thế nào?

Chủ nhật, 14:30 01/02/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Băng Di mới đây đã hạnh phúc khoe thành quả của mình sau nhiều năm cố gắng. Cô nhận được giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng 2025.

'Tư Mắm' Băng Di: Đi lên nhờ vai ác, mối tình 7 năm bên bạn trai Việt kiều"Tư Mắm" Băng Di: Đi lên nhờ vai ác, mối tình 7 năm bên bạn trai Việt kiều

Ở tuổi 34, Băng Di có cuộc sống thoải mái, gặt hái thành công trong sự nghiệp và viên mãn chuyện tình cảm.

Mỹ nhân phim 'Đất phương Nam' vừa nhận tin vui ở tuổi 36 có nhan sắc như thế nào? - Ảnh 2.

Băng Di mới đây đã khoe tin vui của mình khi giành giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng 2025. Cô viết: "Thành công không phải là điểm đến cuối cùng, thất bại cũng không phải là vực thẳm, lòng can đảm để tiếp tục mới là điều quý giá nhất. Niềm vui được đón "Mai" về nhà ngay những ngày đầu năm 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà là sự hồi đáp cho những năm tháng không bỏ cuộc. Nó mở ra một chương mới đầy cảm hứng hứa hẹn cho hành trình phía trước. Từ tận đáy lòng, Di xin cảm ơn tình yêu thương vô bờ bến của khán giả.Trân trọng cảm ơn đạo diễn Khương Ngọc và toàn bộ ekip "Cục vàng của ngoại" đã cùng Di tạo nên một kỷ niệm rực rỡ".

Mỹ nhân phim 'Đất phương Nam' vừa nhận tin vui ở tuổi 36 có nhan sắc như thế nào? - Ảnh 3.

Không chỉ thành công trong vai trò diễn xuất, Băng Di còn nổi bật với nhan sắc xinh đẹp.

Mỹ nhân phim 'Đất phương Nam' vừa nhận tin vui ở tuổi 36 có nhan sắc như thế nào? - Ảnh 4.

Ở tuổi 36, Băng Di được nhận xét là diễn viên sở hữu nhan sắc không kém các hoa hậu.

Mỹ nhân phim 'Đất phương Nam' vừa nhận tin vui ở tuổi 36 có nhan sắc như thế nào? - Ảnh 5.

Được biết, nữ diễn viên sinh năm 1989 sở hữu số đo 3 vòng 90 - 65 -90, nhờ vóc dáng hoàn hảo nên cô tự tin diện nhiều trang phục khác nhau. Từ nền nã với áo dài thanh lịch nhẹ nhàng...

Mỹ nhân phim 'Đất phương Nam' vừa nhận tin vui ở tuổi 36 có nhan sắc như thế nào? - Ảnh 6.

... đến gợi cảm với đầm cúp ngực khoe vòng 1 căng tròn.

Mỹ nhân phim 'Đất phương Nam' vừa nhận tin vui ở tuổi 36 có nhan sắc như thế nào? - Ảnh 7.

Bước qua tuổi 30, Băng Di chia sẻ cô muốn hướng tới hình ảnh cổ điển, thanh lịch nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Ở giai đoạn nhan sắc ngày một chín muồi, Băng Di cho biết cô muốn sự gợi cảm của bản thân ngày một tự do hơn không còn sự nữ tính, đáng yêu như trước.

Mỹ nhân phim 'Đất phương Nam' vừa nhận tin vui ở tuổi 36 có nhan sắc như thế nào? - Ảnh 8.

Chính vì vậy, Băng Di không ngại ngần thử sức với những ảnh hình gợi cảm. Cô khiến người xem khó rời mắt bởi sự bí ẩn trong ánh mắt cũng như bộ đầm ren đầy nóng bỏng.

Mỹ nhân phim 'Đất phương Nam' vừa nhận tin vui ở tuổi 36 có nhan sắc như thế nào? - Ảnh 9.

Có lúc cô lại nền nã, đúng tuổi phù hợp với từng hoàn cảnh.

Ở tuổi 36, Băng Di đón nhận mọi thứ một cách nhẹ ngàng, kể cả về nhan sắc cô cũng thuận theo tự nhiên. Và chính sự thoải mái đó đã giúp Băng Di luôn trẻ đẹp.

Ảnh: FBNV

Đại Nhân luôn ở bên khi Băng Di trầm cảm, nghĩ tới cái chếtĐại Nhân luôn ở bên khi Băng Di trầm cảm, nghĩ tới cái chết

Xuất hiện trong chương trình Giải mã tri kỷ cùng bạn thân Đại Nhân, Băng Di tâm sự cô từng bị trầm cảm và nghĩ đến cái chết.

