Mỹ nhân phim 'Đất phương Nam' vừa nhận tin vui ở tuổi 36 có nhan sắc như thế nào?

Băng Di mới đây đã khoe tin vui của mình khi giành giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng 2025. Cô viết: "Thành công không phải là điểm đến cuối cùng, thất bại cũng không phải là vực thẳm, lòng can đảm để tiếp tục mới là điều quý giá nhất. Niềm vui được đón "Mai" về nhà ngay những ngày đầu năm 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà là sự hồi đáp cho những năm tháng không bỏ cuộc. Nó mở ra một chương mới đầy cảm hứng hứa hẹn cho hành trình phía trước. Từ tận đáy lòng, Di xin cảm ơn tình yêu thương vô bờ bến của khán giả.Trân trọng cảm ơn đạo diễn Khương Ngọc và toàn bộ ekip "Cục vàng của ngoại" đã cùng Di tạo nên một kỷ niệm rực rỡ".