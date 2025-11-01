Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới. Dù thông tin về căn bệnh này thường gây lo lắng, nhưng những tiến bộ vượt bậc trong y học đã mang lại hy vọng lớn. Các chuyên gia y tế khuyến nghị: Giai đoạn quan trọng nhất và mang tính quyết định nhất của hành trình điều trị ung thư vú chính là giai đoạn sớm (giai đoạn I hoặc II).

1. Tiên lượng thuận lợi nhất ở giai đoạn sớm của ung thư vú

Giai đoạn quan trọng nhất và mang tính quyết định nhất của hành trình điều trị ung thư vú chính là giai đoạn sớm.

Điều trị giai đoạn sớm được ưu tiên tuyệt đối bởi lẽ ở thời điểm này, khối u ung thư có các đặc điểm lý tưởng cho việc can thiệp.

Ung thư khu trú, dễ kiểm soát: Ở giai đoạn I và II, khối u vú thường còn nhỏ, chưa hoặc chỉ mới bắt đầu lan đến các hạch bạch huyết gần nhất. Điều này có nghĩa là ung thư vẫn nằm trong vùng kiểm soát, chưa xâm lấn sâu hoặc di căn đến các cơ quan xa. Khả năng điều trị để loại bỏ hoàn toàn khối u là cao nhất.

Tỷ lệ sống sót 99%: Con số thống kê từ các tổ chức ung thư hàng đầu thế giới đã khẳng định tầm quan trọng của việc phát hiện sớm. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, tỷ lệ sống sót tương đối sau 5 năm đối với ung thư vú khu trú lên tới 99%. Đây là một con số đầy khích lệ, cho thấy nếu được phát hiện sớm, ung thư vú gần như là một căn bệnh có thể chữa khỏi.

Giảm đáng kể nguy cơ tái phát : Mục tiêu chính của điều trị giai đoạn sớm là loại bỏ tế bào ung thư để giảm nguy cơ tái phát. Bằng cách can thiệp kịp thời, các tế bào ác tính được tiêu diệt hoàn toàn tại vị trí ban đầu và ngăn chặn chúng di chuyển đến các khu vực khác của cơ thể, từ đó giảm thiểu đáng kể khả năng ung thư quay trở lại sau này.

2. Lợi ích của điều trị sớm ung thư vú

Khi ung thư được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, bệnh nhân thường được hưởng lợi từ các phác đồ điều trị ít tích cực hơn nhưng lại đạt hiệu quả cao.

Ở giai đoạn I hoặc II, phẫu thuật thường có thể thực hiện theo phương pháp phẫu thuật bảo tồn vú, chỉ loại bỏ khối u và một phần nhỏ mô xung quanh, thay vì phải cắt bỏ toàn bộ vú. Điều này giúp bệnh nhân duy trì hình thể thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Hơn nữa, dù hóa trị vẫn có thể được chỉ định nhưng ở giai đoạn sớm, nhu cầu và cường độ của hóa trị thường thấp hơn so với các giai đoạn muộn. Liệu pháp điều trị có thể tập trung vào các phương pháp nhắm mục tiêu hoặc liệu pháp hormone ít tác dụng phụ toàn thân hơn.

Xạ trị sau phẫu thuật bảo tồn vú là một liệu pháp hiệu quả cao, giúp tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại. Hiệu quả của xạ trị được tối ưu hóa khi khối u ban đầu còn nhỏ và đã được loại bỏ gần như hoàn toàn.

3. Thách thức ở các giai đoạn muộn hơn

Khi ung thư tiến triển sang các giai đoạn muộn hơn (giai đoạn III và IV), thách thức và mục tiêu điều trị thay đổi.

Giai đoạn III (ung thư tiến triển tại chỗ/vùng): Ung thư đã lan rộng đến các hạch bạch huyết nhiều hơn, có thể xâm lấn vào các mô xung quanh. Tiên lượng kém thuận lợi hơn so với giai đoạn I, II. Điều trị cần phải mở rộng và mang tính toàn thân hơn, bao gồm hóa trị trước phẫu thuật để thu nhỏ khối u.

Giai đoạn IV (ung thư di căn): Ung thư đã lan đến các cơ quan xa (gan, phổi, xương, não). Ở giai đoạn này, mục tiêu điều trị không còn là chữa khỏi mà là quản lý bệnh mạn tính, kiểm soát sự lây lan, giảm triệu chứng và cải thiện chất lượng sống. Các phương pháp điều trị như liệu pháp nhắm mục tiêu, liệu pháp hormone và hóa trị vẫn được sử dụng rộng rãi để kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.

4. Không bao giờ là quá muộn để điều trị ung thư vú

Dù giai đoạn sớm là quan trọng nhất nhưng điều trị ung thư vú không bao giờ là quá muộn. Bất kể giai đoạn nào, quy trình lập kế hoạch điều trị luôn được cá nhân hóa triệt để.

Bác sĩ sẽ xem xét các yếu tố sau để xây dựng phác đồ tối ưu như đặc điểm khối u, kích thước, mức độ xâm lấn; Tình trạng thụ thể hormone (HR: ER/PR dương tính hay âm tính), tình trạng thụ thể HER2 (dương tính hay âm tính).

Điều trị là một chuỗi các liệu pháp chứ không phải đơn lẻ. Ngay cả khi bệnh nhân đang ở giai đoạn muộn, việc điều trị vẫn có thể giúp kiểm soát sự tiến triển của bệnh trong nhiều năm và đảm bảo bệnh nhân có cuộc sống tốt nhất có thể.

Tầm quan trọng của điều trị sớm là lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất về việc chủ động phòng ngừa và tầm soát. Do đó, phụ nữ nên thực hiện các bước sau:

Tự khám vú thường xuyên tại nhà.

Khám lâm sàng định kỳ.

Chụp nhũ ảnh (Mammogram) định kỳ theo khuyến nghị của bác sĩ thường bắt đầu từ tuổi 40 - 45.