"Cứu' cơ hội làm cha cho người đàn ông tuổi 30: Nam giới vô sinh, thấy dấu hiệu này cần khám sớm
GĐXH - Ở tuổi 30, anh Hoàng được chẩn đoán vô sinh, khả năng có con tự nhiên rất thấp do trong mẫu tinh dịch chỉ ghi nhận 1–2 tinh trùng. Nhờ được bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, cơ hội làm cha của anh đã được giữ lại.
Vô sinh, khó thụ thai tự nhiên vì chỉ có 1-2 tinh trùng
Năm ngoái, vợ chồng anh Hoàng đi khám sau hai năm vô sinh, không có con. Ở độ tuổi trẻ và khả năng sinh lý bình thường, anh Hoàng sốc khi nhận kết quả tinh dịch đồ chỉ có 1-2 tinh trùng, trong khi nam giới bình thường có khoảng 39 triệu tinh trùng mỗi lần xuất tinh.
Khám chuyên khoa toàn diện, bác sĩ chẩn đoán anh mắc giãn tĩnh mạch thừng tinh. Đây là tình trạng các van tĩnh mạch tinh hoàn suy yếu, giãn nở, làm máu ứ trệ, tăng nhiệt độ vùng kín, có thể gây thoái hóa mô tinh hoàn, giảm cả số lượng lẫn chất lượng tinh trùng.
Anh Hoàng được gom nhiều mẫu tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nuôi cấy được 3 phôi ngày 3. Sau đó tiếp tục nuôi cấy đến giai đoạn ngày 5 thì toàn bộ phôi ngừng phát triển.
Đầu năm nay, vợ chồng anh đến khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, được các bác sĩ tiến hành vi phẫu thắt các tĩnh mạch thừng tinh suy giãn, giúp chuyển dòng máu đến các tĩnh mạch khỏe mạnh hơn, cải thiện khả năng tưới máu nuôi tinh hoàn. Vết mổ được phủ keo sinh học giúp người bệnh thuận tiện vệ sinh, không cần cắt chỉ và hồi phục tốt hơn. Sau phẫu thuật, anh Hoàng được xuất viện trong ngày.
Tái khám sau 6 tháng phẫu thuật, xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Hoàng cải thiện rõ rệt, trong mẫu xuất tinh có hơn một triệu tinh trùng tuy nhiên tinh binh có khả năng di chuyển kém, khó thụ thai tự nhiên.
Kiên trì theo phác đồ điều trị, 'cứu' cơ hội làm cha ở tuổi 30
Vợ chồng anh Hoàng quyết định điều trị IVF để có con. BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng cho vợ anh Hoàng, chọc hút thu được 12 noãn (trứng) trưởng thành. Lúc này, anh Hoàng được thu mẫu tinh trùng tươi. Bên trong phòng lab ISO 6, chuyên viên phôi học lọc rửa tinh trùng và noãn, lựa chọn tinh binh đủ điều kiện tiêm vào bào tương noãn giúp tăng hiệu quả thụ tinh.
Hợp tử được chuyển vào bên trong phòng lab ISO 5, nuôi cấy trong hệ thống tủ động học time-lapse tối ưu mọi điều kiện và môi trường ổn định giúp thu được 9 phôi ngày 3. Tiếp tục nuôi đến giai đoạn phôi nang ngày 5 thu được 5 phôi. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) chấm điểm các phôi chất lượng tốt.
Bác sĩ Thảo xây dựng phác đồ chuẩn bị nội mạc tử cung đủ điều kiện cho vợ anh Hoàng, chuyển một phôi ngày 5 loại tốt giúp đậu thai. Thai kỳ hiện 26 tuần, phát triển khỏe mạnh. Số phôi còn lại được trữ đông giúp họ có cơ hội sinh thêm con.
Nam giới vô sinh, có dấu hiệu này cân được khám sớm
Theo các bác sĩ, có khoảng 15% nam giới trưởng thành mắc bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh. Bệnh mức độ nặng hoặc nhẹ, có thể gây rối loạn cương dương, giảm nội tiết tố nam testosterone, và nặng nhất là vô sinh. Trong nhóm nam giới vô sinh, khoảng 35% trường hợp vô sinh nguyên phát (chưa có con lần nào) do ảnh hưởng của bệnh giãn tĩnh mạch thừng tinh, 80% nam giới vô sinh thứ phát (từng có con).
Bệnh có thể do nhiều nguyên nhân như suy van tĩnh mạch, bất thường vị trí đổ của tĩnh mạch tinh vào tĩnh mạch thận trái hoặc tĩnh mạch chủ bụng… Ngoài ra, các yếu tố lối sống như ngồi lâu, thường xuyên vận động nặng cũng khiến tăng áp lực vùng bụng, tăng nguy cơ giãn tĩnh mạch thừng tinh.
Bệnh thường diễn tiến âm thầm, trong giai đoạn đầu không có biểu hiện rõ ràng, do đó đa số nam giới phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Người bệnh có thể sờ thấy các búi tĩnh mạch giãn ở bìu, đau tinh hoàn hoặc phát hiện bệnh sau vài năm không có con.
Ngoài vô sinh, bệnh có thể dẫn đến giảm ham muốn tình dục, giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể như giảm khối lượng xương, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch…
Các bác sĩ khuyến cáo, nam giới có tình trạng đau nhức hoặc các bất thường ở vùng kín, kết hôn một năm chưa có con… nên đến khám và điều trị sớm. Trường hợp giãn tĩnh mạch thừng tinh mức độ nhẹ có thể kết hợp thay đổi lối sống, dùng thuốc giúp kiểm soát tốt bệnh lý. Trường hợp bệnh nặng cần phẫu thuật giúp tăng hiệu quả điều trị.
