Tháng Hành động quốc gia về Dân số 2025: Lồng ghép mục tiêu dân số, trẻ em vào phát triển KTXH

Sáng ngày 16/12, tại trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Tham dự có TS.BS Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Y tế, cùng một số đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố.

Sau sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác dân số Hải Phòng đặt ra nhiều thách thức mới.

Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, TS.BS Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng chia sẻ: “Công tác dân số thành phố hiện đang đặt ra nhiều thách thức mới, đặc biệt là sau sáp nhập tỉnh, dân số thành phố có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, mức sinh không đồng đều giữa các địa phương. Dự báo trong những năm tiếp theo mức sinh sẽ giảm xuống thấp, xu hướng nam nữ thanh niên ngại kết hôn, kết hôn muộn, sinh ít con hoặc không muốn sinh con đang có chiều hướng gia tăng ở giới trẻ. Điều này sẽ dẫn đến tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, dân số thành phố sớm bước vào giai đoạn dân số già, nguy cơ thiếu hụt nguồn lực lao động, ảnh hưởng đến mục tiêu duy trì mức sinh hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao. Nguồn lực đầu tư cho công tác dân số chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ”.

Theo đó, ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác dân số. Các địa phương cần đưa mục tiêu, chỉ tiêu về dân số và trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm, đồng thời bảo đảm bố trí kinh phí phù hợp cho lĩnh vực này.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng phát biểu tại lễ mit tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về dân số 2025.

Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra là củng cố, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số và trẻ em ở cơ sở; thành lập Ban Chỉ đạo Dân số và Trẻ em; quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lực lượng tuyến cơ sở.

Ngành y tế cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện tốt chính sách dân số; khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, không lựa chọn giới tính thai nhi, từng bước nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Song song với đó, các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em tiếp tục được triển khai thông qua đối thoại, tiếp xúc giữa trẻ em với lãnh đạo các cấp, nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị, sáng kiến của trẻ em; quan tâm chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Cuối cùng, ngành Y tế sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác dân số và trẻ em, làm cơ sở đề xuất giải pháp điều hành hiệu quả trong thời gian tới.

Sau lễ phát động, đoàn diễu hành tuyên truyền cổ động đã xuống đường hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26/12.

Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện sáp nhập thành phố Hải Phòng với tỉnh Hải Dương và chuyển giao công tác quản lý nhà nước về trẻ em sang ngành y tế. Trước bối cảnh mới, ngành y tế Hải Phòng đã chủ động kiện toàn tổ chức, bảo đảm công tác dân số và trẻ em được duy trì thông suốt, hiệu quả.

