Tháng Hành động quốc gia về Dân số 2025: Lồng ghép mục tiêu dân số, trẻ em vào phát triển KTXH
GĐXH - Tháng Hành động quốc gia về dân số năm 2025, Hải Phòng đã chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm, nhấn mạnh lồng ghép mục tiêu dân số, trẻ em vào phát triển KTXH..
Sáng ngày 16/12, tại trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Tham dự có TS.BS Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Y tế, cùng một số đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố.
Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, TS.BS Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng chia sẻ: “Công tác dân số thành phố hiện đang đặt ra nhiều thách thức mới, đặc biệt là sau sáp nhập tỉnh, dân số thành phố có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, mức sinh không đồng đều giữa các địa phương. Dự báo trong những năm tiếp theo mức sinh sẽ giảm xuống thấp, xu hướng nam nữ thanh niên ngại kết hôn, kết hôn muộn, sinh ít con hoặc không muốn sinh con đang có chiều hướng gia tăng ở giới trẻ. Điều này sẽ dẫn đến tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, dân số thành phố sớm bước vào giai đoạn dân số già, nguy cơ thiếu hụt nguồn lực lao động, ảnh hưởng đến mục tiêu duy trì mức sinh hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao. Nguồn lực đầu tư cho công tác dân số chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ”.
Theo đó, ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác dân số. Các địa phương cần đưa mục tiêu, chỉ tiêu về dân số và trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm, đồng thời bảo đảm bố trí kinh phí phù hợp cho lĩnh vực này.
Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra là củng cố, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số và trẻ em ở cơ sở; thành lập Ban Chỉ đạo Dân số và Trẻ em; quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lực lượng tuyến cơ sở.
Ngành y tế cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện tốt chính sách dân số; khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, không lựa chọn giới tính thai nhi, từng bước nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần.
Song song với đó, các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em tiếp tục được triển khai thông qua đối thoại, tiếp xúc giữa trẻ em với lãnh đạo các cấp, nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị, sáng kiến của trẻ em; quan tâm chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.
Cuối cùng, ngành Y tế sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác dân số và trẻ em, làm cơ sở đề xuất giải pháp điều hành hiệu quả trong thời gian tới.
Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện sáp nhập thành phố Hải Phòng với tỉnh Hải Dương và chuyển giao công tác quản lý nhà nước về trẻ em sang ngành y tế. Trước bối cảnh mới, ngành y tế Hải Phòng đã chủ động kiện toàn tổ chức, bảo đảm công tác dân số và trẻ em được duy trì thông suốt, hiệu quả.
Ngay sau lễ phát động, đoàn diễu hành hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) đã xuất phát từ Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng.
6 vitamin, khoáng chất thiết yếu cho răng và nướu chắc khỏeDân số và phát triển - 1 ngày trước
Bên cạnh việc vệ sinh răng miệng hàng ngày, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng giúp ngăn ngừa sâu răng và các bệnh lý về nướu. Tìm hiểu 6 loại vitamin và khoáng chất quan trọng giúp nuôi dưỡng răng chắc khỏe từ bên trong.
Chu kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng thế nào đến khả năng mang thai?Dân số và phát triển - 2 ngày trước
Chu kỳ kinh nguyệt đóng vai trò quyết định đối với khả năng có con, bởi vì các hormone điều khiển chu kỳ này cũng chính là những hormone giúp thụ thai và giữ thai an toàn.
4 loại viêm âm đạo thường gặp trong thai kỳ và cách xử lýDân số và phát triển - 3 ngày trước
Viêm âm đạo có thể xảy ra trong thai kỳ và thường được điều trị bằng các biện pháp như thuốc kháng sinh hoặc kem chống nấm. Dưới đây là 4 loại nhiễm trùng âm đạo phổ biến khi mang thai cần lưu ý.
Quảng Ninh triển khai giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng dân sốDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Để hoàn thành các mục tiêu dân số trong năm 2025, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp từ cấp tỉnh tới cơ sở; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về mất cân bằng giới tính, phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống… Qua đó, nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
Thai phụ vỡ khối u thận nguy kịch may mắn được cứu sốngDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, tụt huyết áp. Các bác sĩ phát hiện khối máu chảy xuất phát từ vị trí khối u 1/3 dưới thận trái bị vỡ, gây mất máu cấp.
Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025 ở Quảng Ninh: Thực hiện hiệu quả chính sách dân số trong tình hình mớiDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Trạm Y tế xã Đường Hoa (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị truyền thông về công tác dân số, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong việc thực hiện hiệu quả chính sách dân số trong tình hình mới.
Vi khuẩn 'sát thủ' sống 1 năm ở âm 20°C trong tủ lạnh, bỏ ngay cách bảo quản saiDân số và phát triển - 5 ngày trước
Nguy cơ nhiễm khuẩn từ thói quen bảo quản thực phẩm sai cách trong tủ lạnh đang khiến nhiều gia đình đối mặt rối loạn tiêu hóa, ngộ độc và các biến chứng nặng.
Đi tìm biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp với nàngDân số và phát triển - 6 ngày trước
Việc chọn đúng biện pháp tránh thai không chỉ giúp tránh được tình trạng mang thai ngoài ý muốn, mà còn đảm bảo sức khỏe cho các bạn nữ. Tuy nhiên, giữa vô vàn biện pháp tránh thai hiện đại, đâu sẽ là lựa chọn phù hợp với nàng? Hãy cùng tìm hiểu ngay tại bài viết bên dưới nhé!
Giáo sư Nhật chỉ mặt 10 món ăn người Việt “nghiện” mỗi ngày đang âm thầm "phá thận"Dân số và phát triển - 6 ngày trước
GS Masahiro Kozuki, chuyên gia thận học hàng đầu Nhật Bản mới đây đã chia sẻ “danh sách đen” 10 thực phẩm gây hại thận mà nhiều người mê ăn hàng ngày.
Hà Nội phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12Dân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Sáng 10/12, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12), với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.