Quảng Ninh đẩy mạnh truyền thông dân số, hướng tới phát triển bền vững
GĐXH - Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong thực hiện chính sách dân số
Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12, Trạm Y tế phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) tổ chức hội nghị truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò then chốt của công tác dân số đối với sự phát triển bền vững, hạnh phúc gia đình và chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
Ngày 16/12, Trạm y tế phường Bãi Cháy tổ chức Hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày dân số Việt Nam (26/12).
Hội nghị có sự tham dự của nhiều đại biểu là lãnh đạo UBND phường, thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển, cán bộ, nhân viên trạm y tế, bí thư, trưởng khu phố, cộng tác viên dân số và người có uy tín trong cộng đồng.
Với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”, Hội nghị truyền thông tập trung phổ biến một số chính sách công tác dân số trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nhấn mạnh việc duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số thông qua tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn và giáo dục sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên.
Bên cạnh đó, công tác truyền thông về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn … cũng được triển khai lồng ghép tại các buổi sinh hoạt, tổng kết năm của các khu phố trên địa bàn phường, góp phần đưa thông điệp dân số đến gần hơn với người dân.
Để Tháng hành động quốc gia về Dân số đạt hiệu quả thiết thực, Trạm Y tế phường Bãi Cháy sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thế đẩy mạnh các hoạt động truyền thông đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, như truyền thông trên website, trang Facebook và các nền tảng mạng xã hội của đơn vị nhằm tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Thông qua chuỗi hoạt động này, phường Bãi Cháy hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong thực hiện chính sách dân số, coi công tác dân số là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong giai đoạn hiện nay.
