6 vitamin, khoáng chất thiết yếu cho răng và nướu chắc khỏe

Để duy trì sức khỏe, cơ thể con người cần nhiều loại vitamin và khoáng chất. Cách đơn giản và an toàn nhất để hấp thụ đủ vitamin và khoáng chất là bổ sung chúng từ thực phẩm.

Chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng có thể cải thiện sức khỏe răng miệng và sức khỏe tổng quát, nhất là với người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc mắc bệnh lý tiềm ẩn.

Dưới đây là một số vitamin và khoáng chất thiết yếu hỗ trợ sức khỏe nướu. Lưu ý, hãy đảm bảo các chất bổ sung không xung đột với bất kỳ loại thuốc kê đơn nào bạn đang dùng bằng cách tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

1. Canxi - khoáng chất giúp xương chắc khỏe

Canxi, một khoáng chất giúp xương chắc khỏe, là một trong những khoáng chất quan trọng nhất cho sức khỏe răng miệng. Để bổ sung lượng canxi cần thiết, nên ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm chứa canxi từ động vật, thực vật trong bữa ăn hàng ngày.

Các thực phẩm giàu canxi bao gồm sữa và các chế phẩm từ sữa (sữa chua, phô mai), các loại cá (cá mòi, cá hồi), hải sản (tôm, cua), đậu và sản phẩm từ đậu (đậu phụ, đậu nành), các loại hạt (hạnh nhân, vừng, hạt chia) và rau lá xanh đậm (cải xoăn, rau dền, rau ngót). Các loại trái cây như sung cũng là nguồn cung cấp canxi tốt.

Khi cần uống vitamin tổng hợp hoặc thực phẩm bổ sung có chứa canxi bắt buộc phải theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tham khảo ý kiến của bác sĩ.

2. Phốt pho - khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe răng miệng

Nhiều người thường chỉ tập trung vào canxi mà quên mất rằng phốt pho là khoáng chất quan trọng thứ hai giúp kiến tạo nên hàm răng chắc khỏe. Thực tế, canxi cần có sự hỗ trợ của phốt pho để tối ưu hóa khả năng tái tạo và củng cố men răng - lớp vỏ cứng bảo vệ bên ngoài giúp răng chống lại sự ăn mòn của acid.

Phốt pho có trong các loại hạt, thịt đỏ, ngũ cốc nguyên hạt và thịt gia cầm. Khi bạn già đi, nhu cầu phốt pho của cơ thể sẽ thay đổi. Nếu bạn mắc một bệnh lý khiến việc hấp thụ phốt pho từ thực phẩm trở nên khó khăn, bác sĩ có thể đề nghị sử dụng thực phẩm bổ sung khoáng chất này.

3. Vitamin D giúp răng và nướu khỏe

Vitamin D đóng vai trò quyết định trong việc kích hoạt khả năng hấp thụ canxi và phốt pho của cơ thể, đảm bảo các khoáng chất này được đưa đến đúng đích để bồi đắp và duy trì độ cứng chắc cho men răng.

Bên cạnh đó, vitamin D còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương hàm (nơi neo giữ chân răng) và có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh viêm nha chu.

Vitamin D được hấp thụ thông qua các bữa ăn như thịt, ngũ cốc và cá hoặc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Phần lớn mọi người đều hấp thụ đủ lượng vitamin D cần thiết một cách tự nhiên thông qua tia UV từ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, nếu bạn có các bệnh lý cụ thể, bác sĩ có thể khuyên bạn nên dùng viên uống vitamin D.

4. Vitamin B hỗ trợ quá trình trao đổi chất

Các thực phẩm giàu vitamin B hỗ trợ sức khỏe răng miệng và nhiều chức năng khác của cơ thể.

Vitamin B giúp cơ thể kiểm soát quá trình trao đổi chất và thúc đẩy hoạt động tế bào tốt nhất có thể. 8 loại vitamin B thường được kết hợp với nhau dưới dạng thực phẩm bổ sung, được gọi là phức hợp vitamin B (vitamin B complex) bao gồm: B1 (Thiamine), B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), B5 (Acid Pantothenic), B6 (Pyridoxine), B7 (Biotin), B9 (Folate) và B12 (Cobalamin). Chúng thường được kết hợp trong các sản phẩm bổ sung để hỗ trợ quá trình trao đổi chất và sức khỏe tổng thể của cơ thể.

Vitamin B có sẵn tự nhiên trong các loại thực phẩm hàng ngày như thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Các nguồn cụ thể bao gồm cá hồi, thịt bò, thịt gà, gan, sữa chua, trứng, rau bina, bông cải xanh, đậu lăng, hạnh nhân và hạt hướng dương.

5. Kali cải thiện sức khỏe tổng thể

Kali là một trong những khoáng chất có vai trò kiểm soát nhịp tim và co cơ. Chất điện giải này giúp cải thiện sức khỏe tổng thể bằng cách duy trì các chất dinh dưỡng thiết yếu lưu thông trong cơ thể.

Gạo, khoai tây, chuối, các loại hạt và nhiều loại thực phẩm khác đều chứa kali. Tuy nhu cầu kali không nhiều nhưng việc đưa những loại thực phẩm nói trên vào thực đơn hàng ngày cần được thực hiện thường xuyên và nên kết hợp nhiều loại thực phẩm để có chế độ ăn phong phú và lành mạnh.

6. Vitamin C tăng cường sức khỏe nướu

Vitamin C rất cần thiết cho quá trình tái tạo và phục hồi các mô mềm. Vitamin này củng cố các mô liên kết trong miệng và tăng cường sức khỏe nướu. Trái cây họ cam quýt như cam và bưởi là nguồn cung cấp vitamin C chính cho hầu hết mọi người. Uống viên vitamin C ngay sau khi ăn hoặc vào buổi sáng với một bữa ăn nhẹ.

Một trong những phương pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tổng quát là lên lịch khám và vệ sinh răng miệng định kỳ với nha sĩ. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên cũng quan trọng giúp duy trì sức khỏe răng miệng.