6 vitamin, khoáng chất thiết yếu cho răng và nướu chắc khỏe
Bên cạnh việc vệ sinh răng miệng hàng ngày, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng giúp ngăn ngừa sâu răng và các bệnh lý về nướu. Tìm hiểu 6 loại vitamin và khoáng chất quan trọng giúp nuôi dưỡng răng chắc khỏe từ bên trong.
Để duy trì sức khỏe, cơ thể con người cần nhiều loại vitamin và khoáng chất. Cách đơn giản và an toàn nhất để hấp thụ đủ vitamin và khoáng chất là bổ sung chúng từ thực phẩm.
Chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng có thể cải thiện sức khỏe răng miệng và sức khỏe tổng quát, nhất là với người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc mắc bệnh lý tiềm ẩn.
Dưới đây là một số vitamin và khoáng chất thiết yếu hỗ trợ sức khỏe nướu. Lưu ý, hãy đảm bảo các chất bổ sung không xung đột với bất kỳ loại thuốc kê đơn nào bạn đang dùng bằng cách tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
1. Canxi - khoáng chất giúp xương chắc khỏe
Canxi, một khoáng chất giúp xương chắc khỏe, là một trong những khoáng chất quan trọng nhất cho sức khỏe răng miệng. Để bổ sung lượng canxi cần thiết, nên ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm chứa canxi từ động vật, thực vật trong bữa ăn hàng ngày.
Các thực phẩm giàu canxi bao gồm sữa và các chế phẩm từ sữa (sữa chua, phô mai), các loại cá (cá mòi, cá hồi), hải sản (tôm, cua), đậu và sản phẩm từ đậu (đậu phụ, đậu nành), các loại hạt (hạnh nhân, vừng, hạt chia) và rau lá xanh đậm (cải xoăn, rau dền, rau ngót). Các loại trái cây như sung cũng là nguồn cung cấp canxi tốt.
Khi cần uống vitamin tổng hợp hoặc thực phẩm bổ sung có chứa canxi bắt buộc phải theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tham khảo ý kiến của bác sĩ.
2. Phốt pho - khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe răng miệng
Nhiều người thường chỉ tập trung vào canxi mà quên mất rằng phốt pho là khoáng chất quan trọng thứ hai giúp kiến tạo nên hàm răng chắc khỏe. Thực tế, canxi cần có sự hỗ trợ của phốt pho để tối ưu hóa khả năng tái tạo và củng cố men răng - lớp vỏ cứng bảo vệ bên ngoài giúp răng chống lại sự ăn mòn của acid.
Phốt pho có trong các loại hạt, thịt đỏ, ngũ cốc nguyên hạt và thịt gia cầm. Khi bạn già đi, nhu cầu phốt pho của cơ thể sẽ thay đổi. Nếu bạn mắc một bệnh lý khiến việc hấp thụ phốt pho từ thực phẩm trở nên khó khăn, bác sĩ có thể đề nghị sử dụng thực phẩm bổ sung khoáng chất này.
3. Vitamin D giúp răng và nướu khỏe
Vitamin D đóng vai trò quyết định trong việc kích hoạt khả năng hấp thụ canxi và phốt pho của cơ thể, đảm bảo các khoáng chất này được đưa đến đúng đích để bồi đắp và duy trì độ cứng chắc cho men răng.
Bên cạnh đó, vitamin D còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương hàm (nơi neo giữ chân răng) và có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh viêm nha chu.
Vitamin D được hấp thụ thông qua các bữa ăn như thịt, ngũ cốc và cá hoặc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Phần lớn mọi người đều hấp thụ đủ lượng vitamin D cần thiết một cách tự nhiên thông qua tia UV từ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, nếu bạn có các bệnh lý cụ thể, bác sĩ có thể khuyên bạn nên dùng viên uống vitamin D.
4. Vitamin B hỗ trợ quá trình trao đổi chất
Vitamin B giúp cơ thể kiểm soát quá trình trao đổi chất và thúc đẩy hoạt động tế bào tốt nhất có thể. 8 loại vitamin B thường được kết hợp với nhau dưới dạng thực phẩm bổ sung, được gọi là phức hợp vitamin B (vitamin B complex) bao gồm: B1 (Thiamine), B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), B5 (Acid Pantothenic), B6 (Pyridoxine), B7 (Biotin), B9 (Folate) và B12 (Cobalamin). Chúng thường được kết hợp trong các sản phẩm bổ sung để hỗ trợ quá trình trao đổi chất và sức khỏe tổng thể của cơ thể.
Vitamin B có sẵn tự nhiên trong các loại thực phẩm hàng ngày như thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Các nguồn cụ thể bao gồm cá hồi, thịt bò, thịt gà, gan, sữa chua, trứng, rau bina, bông cải xanh, đậu lăng, hạnh nhân và hạt hướng dương.
5. Kali cải thiện sức khỏe tổng thể
Kali là một trong những khoáng chất có vai trò kiểm soát nhịp tim và co cơ. Chất điện giải này giúp cải thiện sức khỏe tổng thể bằng cách duy trì các chất dinh dưỡng thiết yếu lưu thông trong cơ thể.
Gạo, khoai tây, chuối, các loại hạt và nhiều loại thực phẩm khác đều chứa kali. Tuy nhu cầu kali không nhiều nhưng việc đưa những loại thực phẩm nói trên vào thực đơn hàng ngày cần được thực hiện thường xuyên và nên kết hợp nhiều loại thực phẩm để có chế độ ăn phong phú và lành mạnh.
6. Vitamin C tăng cường sức khỏe nướu
Vitamin C rất cần thiết cho quá trình tái tạo và phục hồi các mô mềm. Vitamin này củng cố các mô liên kết trong miệng và tăng cường sức khỏe nướu. Trái cây họ cam quýt như cam và bưởi là nguồn cung cấp vitamin C chính cho hầu hết mọi người. Uống viên vitamin C ngay sau khi ăn hoặc vào buổi sáng với một bữa ăn nhẹ.
Một trong những phương pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tổng quát là lên lịch khám và vệ sinh răng miệng định kỳ với nha sĩ. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên cũng quan trọng giúp duy trì sức khỏe răng miệng.
Chu kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng thế nào đến khả năng mang thai?Dân số và phát triển - 1 ngày trước
Chu kỳ kinh nguyệt đóng vai trò quyết định đối với khả năng có con, bởi vì các hormone điều khiển chu kỳ này cũng chính là những hormone giúp thụ thai và giữ thai an toàn.
4 loại viêm âm đạo thường gặp trong thai kỳ và cách xử lýDân số và phát triển - 2 ngày trước
Viêm âm đạo có thể xảy ra trong thai kỳ và thường được điều trị bằng các biện pháp như thuốc kháng sinh hoặc kem chống nấm. Dưới đây là 4 loại nhiễm trùng âm đạo phổ biến khi mang thai cần lưu ý.
Quảng Ninh triển khai giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng dân sốDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Để hoàn thành các mục tiêu dân số trong năm 2025, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp từ cấp tỉnh tới cơ sở; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về mất cân bằng giới tính, phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống… Qua đó, nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
Thai phụ vỡ khối u thận nguy kịch may mắn được cứu sốngDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, tụt huyết áp. Các bác sĩ phát hiện khối máu chảy xuất phát từ vị trí khối u 1/3 dưới thận trái bị vỡ, gây mất máu cấp.
Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025 ở Quảng Ninh: Thực hiện hiệu quả chính sách dân số trong tình hình mớiDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Trạm Y tế xã Đường Hoa (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị truyền thông về công tác dân số, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong việc thực hiện hiệu quả chính sách dân số trong tình hình mới.
Vi khuẩn 'sát thủ' sống 1 năm ở âm 20°C trong tủ lạnh, bỏ ngay cách bảo quản saiDân số và phát triển - 4 ngày trước
Nguy cơ nhiễm khuẩn từ thói quen bảo quản thực phẩm sai cách trong tủ lạnh đang khiến nhiều gia đình đối mặt rối loạn tiêu hóa, ngộ độc và các biến chứng nặng.
Đi tìm biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp với nàngDân số và phát triển - 4 ngày trước
Việc chọn đúng biện pháp tránh thai không chỉ giúp tránh được tình trạng mang thai ngoài ý muốn, mà còn đảm bảo sức khỏe cho các bạn nữ. Tuy nhiên, giữa vô vàn biện pháp tránh thai hiện đại, đâu sẽ là lựa chọn phù hợp với nàng? Hãy cùng tìm hiểu ngay tại bài viết bên dưới nhé!
Giáo sư Nhật chỉ mặt 10 món ăn người Việt “nghiện” mỗi ngày đang âm thầm "phá thận"Dân số và phát triển - 4 ngày trước
GS Masahiro Kozuki, chuyên gia thận học hàng đầu Nhật Bản mới đây đã chia sẻ “danh sách đen” 10 thực phẩm gây hại thận mà nhiều người mê ăn hàng ngày.
Hà Nội phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12Dân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Sáng 10/12, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12), với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”.
ĐBQH bấm nút thông qua Luật Dân số: Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triểnDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, dự án Luật Dân số đánh dấu sự thay đổi căn bản, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.