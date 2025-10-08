Đừng bỏ qua cơn đau thắt ngực: Điểm mặt 3 thói quen tưởng vô hại hằng ngày đang âm thầm gây hại tim
GĐXH - Cơ thể sẽ không đột ngột "đình công", trước khi cơn đau thắt ngực xảy ra. Nhiều người không biết rằng, một số thói quen tưởng chừng vô hại hằng ngày đang âm thầm làm tổn thương tim, đẩy nhanh cơn đau thắt ngực.
Đau thắt ngực (Angina Pectoris) là biểu hiện phổ biến của bệnh mạch vành. Cơn đau tức ngực, khó thở khi phát tác có thể ẩn chứa nhiều nguy cơ. Muốn tránh xa nó, bạn cần phải tìm ra những "sát thủ vô hình" trong cuộc sống, đọc được tín hiệu cầu cứu của cơ thể, sau đó dùng phương pháp khoa học để bảo vệ sức khỏe tim mạch.
"Bản hướng dẫn" này sẽ giúp bạn ứng phó toàn diện với chứng đau thắt ngực.
Nhận diện 3 loại "thói quen gây hại tim", đừng để đau thắt ngực tìm đến
Nhiều người không biết rằng, một số thói quen tưởng chừng vô hại hằng ngày đang âm thầm làm tổn thương tim, đẩy nhanh cơn đau thắt ngực.
"Báo động" trong dinh dưỡng
Chế độ ăn nhiều muối, nhiều chất béo là "vùng nguy hiểm": Ăn quá nhiều thịt muối, dưa muối, đồ chiên rán, mỡ động vật sẽ làm máu đặc hơn, mạch máu hẹp lại, gây thiếu máu nuôi tim và dễ dẫn đến đau thắt ngực.
Ngoài ra, uống quá nhiều rượu (nam giới quá 25 gram cồn mỗi ngày) sẽ kích thích mạch máu co lại, là "chất xúc tác" cho cơn đau thắt ngực.
"Cạm bẫy" trong hành vi
Ngồi lâu, ít vận động sẽ làm chậm lưu thông máu, chức năng tim suy yếu; Thức khuya lâu dài làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến tim "làm việc quá sức"; Khi cảm xúc bị dồn nén hoặc dễ tức giận, huyết áp tăng đột ngột, gây co thắt mạch máu, rất dễ kích hoạt đau thắt ngực.
Yếu tố môi trường không thể tránh
Tiếp xúc lâu dài với không khí có bụi mịn PM2.5 vượt mức hoặc hút thuốc lá thụ động, các chất độc hại sẽ làm tổn thương nội mô mạch máu, khiến mạch máu giòn và tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ đau thắt ngực.
"Tín hiệu cầu cứu" của đau thắt ngực: Đừng nhầm lẫn triệu chứng điển hình, cảnh giác tín hiệu ẩn
Cơ thể sẽ không đột ngột "đình công", trước khi cơn đau thắt ngực xảy ra, thường sẽ có những tín hiệu sau:
Triệu chứng điển hình: Đau ngực + Đau lan tỏa
Cảm giác bị đè nén, nóng rát ở ngực khi hoạt động, như bị tảng đá đè lên, và thường giảm bớt sau vài phút nghỉ ngơi - Đây là tín hiệu phổ biến nhất.
Đôi khi cơn đau còn "lan tỏa" sang vai trái, hàm dưới hoặc lưng, khiến người bệnh đứng ngồi không yên.
Tín hiệu ẩn: Đừng xem thường là bệnh vặt
Mệt mỏi, chóng mặt ngay cả khi không làm việc nặng, nghỉ ngơi cũng không cải thiện; Đau răng, đau dạ dày tái đi tái lại, nhưng kiểm tra răng miệng và đường ruột đều không có vấn đề— Đây có thể là tim đang "cầu cứu", đừng dễ dàng bỏ qua.
Một số người còn bị khó thở khi nằm thẳng vào ban đêm, phải kê cao gối mới ngủ được, đây cũng là biểu hiện của thiếu máu cơ tim.
Phòng ngừa 3 cấp độ + Điều chỉnh ăn uống, giúp tim thêm "khỏe mạnh"
Thay vì phải điều trị sau khi phát bệnh, tốt hơn hết là bạn nên phòng ngừa sớm. Ghi nhớ những điểm sau có thể giảm đáng kể nguy cơ đau thắt ngực: Phòng ngừa 3 cấp độ, bảo vệ từng lớp.
Phòng ngừa cấp 1 (Phòng bệnh khi chưa bệnh)
Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng (BMI < 24), tránh các "thói quen gây hại tim" kể trên.
Phòng ngừa cấp 2 (Phát hiện sớm)
Người trên 40 tuổi nên kiểm tra mỡ máu, điện tâm đồ hằng năm; bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường càng cần theo dõi thường xuyên hơn.
Phòng ngừa cấp 3 (Phục hồi sau phẫu thuật)
Người đã đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu cần kiên trì dùng thuốc và tái khám định kỳ, tránh tái phát.
Ăn đúng cách, "giảm gánh nặng" cho tim
Ăn nhiều: Yến mạch (giảm cholesterol), cá biển sâu (chứa Omega-3, bảo vệ mạch máu), mộc nhĩ đen (giúp chống đông máu).
Ăn ít: Nội tạng động vật, bánh kem bơ (chứa cholesterol cao, làm tắc nghẽn mạch máu nhanh hơn).
Vận động, làm tim "khỏe lên": Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, kiểm soát nhịp tim ở mức "170 - tuổi" (ví dụ: người 60 tuổi là 110 lần/phút). Điều này vừa giúp rèn luyện tim mà không quá mệt mỏi.
Tập bài Bát Đoạn Cẩm trong Đông y, với động tác nhẹ nhàng, giúp điều hòa khí huyết, thích hợp để kiên trì lâu dài.
Lưu ý:
Khi cơn đau thắt ngực xuất hiện, đừng cố chịu đựng.
Nếu đau ngực kéo dài quá 15 phút không giảm, đó có thể là nhồi máu cơ tim, hãy gọi 115 ngay lập tức!
Việc sử dụng thuốc hằng ngày phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ. Các loại thuốc Đông dược không thể thay thế thuốc Tây.
Bảo vệ trái tim, hãy bắt đầu thay đổi thói quen ngay từ bây giờ, để bệnh đau thắt ngực tránh xa bạn.
Ngăn ngừa cơn đau thắt ngực - lời khuyên từ bác sĩ
Theo BBSCKII Nguyễn Quốc Việt - Bác sĩ Tim mạch can thiệp, Khoa Khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng - để ngăn ngừa cơn đau thắt ngực, người bệnh cần lưu ý:
> Đối với người có thói quen hút thuốc nên ngừng hút thuốc: Sau 2 năm sau khi ngừng hút thuốc, thì nguy cơ nhồi máu cơ tim giảm xuống so với những người không bao giờ hút thuốc. Tăng huyết áp (huyết áp> 130/80 đối với bệnh nhân bệnh mạch vành) được điều trị cẩn thận vì ngay cả tăng huyết áp nhẹ cũng làm tăng khối lượng công việc của tim.
> Giảm cân sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng của chứng đau thắt ngực.
> Giảm tổng lượng cholesterol và cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) (thông qua chế độ ăn uống cộng với statin) sẽ làm chậm sự tiến triển của bệnh mạch vành (CAD), thoái triển một số tổn thương, cải thiện chức năng nội mô.
> Tập thể dục như đi bộ thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các biến cố thiếu máu cục bộ cấp tính và cải thiện khả năng chịu đựng khi tập thể dục.
Người bị mỡ máu cao đừng vội kiêng khem cực đoan: Ăn đúng cách, chỉ số sẽ tự 'ngoan ngoãn' ổn địnhBệnh thường gặp - 15 giờ trước
GĐXH - Mỡ máu cao không chỉ do ăn uống thiếu kiểm soát. Duy trì chế độ ăn khoa học, thông minh sẽ giúp cân bằng mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Xoa bóp bấm huyệt giúp giảm đau nhức xương khớpBệnh thường gặp - 15 giờ trước
Xoa bóp bấm huyệt không chỉ giúp thư giãn, mà còn tác động sâu vào kinh lạc, khai thông khí huyết, giảm đau nhức xương khớp và hỗ trợ vận động.
Phát hiện viêm cơ tim sau khi tự uống thuốc chữa viêm đường hô hấpBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Trước 1 ngày nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau ngực trái từng cơn khi gắng sức, mỗi cơn kéo dài khoảng 10 giây kèm khó thở.
7 nguyên tắc xây dựng bữa ăn cho người bệnh đái tháo đườngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Trong bữa ăn của người bệnh đái tháo đường, việc lựa chọn thực phẩm, cách ăn và thứ tự ăn uống rất quan trọng. Dưới đây là các nguyên tắc đơn giản mà người bệnh có thể áp dụng để tránh làm tăng đường huyết sau ăn.
4 dấu hiệu báo động cơ thể có cục máu đông khi đi bộBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ rằng một việc đơn giản như đi bộ lại có thể liên quan đến nguy cơ hình thành cục máu đông. Điều đó nghe có vẻ khó tin phải không?
Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người bệnh ung thư phổi trước đó có biểu hiện ho kéo dài, khạc đờm, đau ngực trái âm ỉ...
6 thực phẩm khiến Eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Eczema không chỉ do cơ địa mà còn đến từ bàn ăn. 6 thực phẩm quen thuộc này có thể khiến da bạn ngứa ngáy không dứt.
Thời điểm ăn bánh trung thu tốt nhất cho sức khỏe, 5 nhóm người này cần cân nhắc khi ăn!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đằng sau vị ngọt ngào, hấp dẫn của bánh trung thu lại ẩn chứa không ít “nguy cơ dinh dưỡng” mà nhiều người vô tình bỏ qua.
Người đàn ông 49 tuổi vỡ mạch máu phế quản sau biểu hiện đáng sợ này!Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - "Khi đang ngồi bình thường tại nhà thì tôi có cảm giác nhợn ở cổ, rồi tôi khạc ra cả một chén máu đỏ tươi, cỡ 300ml máu", bệnh nhân kể lại.
Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Thay 9 loại thực phẩm này, bạn có thể hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim mạch mà không cần dùng thuốc. Khám phá ngay để khỏe mạnh!
Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vùBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.