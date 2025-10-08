Mới nhất
Đừng bỏ qua cơn đau thắt ngực: Điểm mặt 3 thói quen tưởng vô hại hằng ngày đang âm thầm gây hại tim

Thứ tư, 07:34 08/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Cơ thể sẽ không đột ngột "đình công", trước khi cơn đau thắt ngực xảy ra. Nhiều người không biết rằng, một số thói quen tưởng chừng vô hại hằng ngày đang âm thầm làm tổn thương tim, đẩy nhanh cơn đau thắt ngực.

Đau thắt ngực (Angina Pectoris) là biểu hiện phổ biến của bệnh mạch vành. Cơn đau tức ngực, khó thở khi phát tác có thể ẩn chứa nhiều nguy cơ. Muốn tránh xa nó, bạn cần phải tìm ra những "sát thủ vô hình" trong cuộc sống, đọc được tín hiệu cầu cứu của cơ thể, sau đó dùng phương pháp khoa học để bảo vệ sức khỏe tim mạch. 

Đừng bỏ qua cơn đau thắt ngực: Nhận diện 3 thói quen tưởng vô hại hằng ngày đang âm thầm gây hại tim - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

"Bản hướng dẫn" này sẽ giúp bạn ứng phó toàn diện với chứng đau thắt ngực.

Nhận diện 3 loại "thói quen gây hại tim", đừng để đau thắt ngực tìm đến

Nhiều người không biết rằng, một số thói quen tưởng chừng vô hại hằng ngày đang âm thầm làm tổn thương tim, đẩy nhanh cơn đau thắt ngực.

"Báo động" trong dinh dưỡng

Chế độ ăn nhiều muối, nhiều chất béo là "vùng nguy hiểm": Ăn quá nhiều thịt muối, dưa muối, đồ chiên rán, mỡ động vật sẽ làm máu đặc hơn, mạch máu hẹp lại, gây thiếu máu nuôi tim và dễ dẫn đến đau thắt ngực. 

Ngoài ra, uống quá nhiều rượu (nam giới quá 25 gram cồn mỗi ngày) sẽ kích thích mạch máu co lại, là "chất xúc tác" cho cơn đau thắt ngực. 

"Cạm bẫy" trong hành vi 

Ngồi lâu, ít vận động sẽ làm chậm lưu thông máu, chức năng tim suy yếu; Thức khuya lâu dài làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến tim "làm việc quá sức"; Khi cảm xúc bị dồn nén hoặc dễ tức giận, huyết áp tăng đột ngột, gây co thắt mạch máu, rất dễ kích hoạt đau thắt ngực. 

Yếu tố môi trường không thể tránh

Tiếp xúc lâu dài với không khí có bụi mịn PM2.5 vượt mức hoặc hút thuốc lá thụ động, các chất độc hại sẽ làm tổn thương nội mô mạch máu, khiến mạch máu giòn và tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ đau thắt ngực.

"Tín hiệu cầu cứu" của đau thắt ngực: Đừng nhầm lẫn triệu chứng điển hình, cảnh giác tín hiệu ẩn

Đừng bỏ qua cơn đau thắt ngực: Nhận diện 3 thói quen tưởng vô hại hằng ngày đang âm thầm gây hại tim - Ảnh 2.

Cần chú ý những tín hiệu "cầu cứu" của tim. Ảnh minh hoạ

Cơ thể sẽ không đột ngột "đình công", trước khi cơn đau thắt ngực xảy ra, thường sẽ có những tín hiệu sau:

Triệu chứng điển hình: Đau ngực + Đau lan tỏa

Cảm giác bị đè nén, nóng rát ở ngực khi hoạt động, như bị tảng đá đè lên, và thường giảm bớt sau vài phút nghỉ ngơi - Đây là tín hiệu phổ biến nhất. 

Đôi khi cơn đau còn "lan tỏa" sang vai trái, hàm dưới hoặc lưng, khiến người bệnh đứng ngồi không yên.

Tín hiệu ẩn: Đừng xem thường là bệnh vặt

Mệt mỏi, chóng mặt ngay cả khi không làm việc nặng, nghỉ ngơi cũng không cải thiện; Đau răng, đau dạ dày tái đi tái lại, nhưng kiểm tra răng miệng và đường ruột đều không có vấn đề— Đây có thể là tim đang "cầu cứu", đừng dễ dàng bỏ qua. 

Một số người còn bị khó thở khi nằm thẳng vào ban đêm, phải kê cao gối mới ngủ được, đây cũng là biểu hiện của thiếu máu cơ tim.

Phòng ngừa 3 cấp độ + Điều chỉnh ăn uống, giúp tim thêm "khỏe mạnh"

Thay vì phải điều trị sau khi phát bệnh, tốt hơn hết là bạn nên phòng ngừa sớm. Ghi nhớ những điểm sau có thể giảm đáng kể nguy cơ đau thắt ngực: Phòng ngừa 3 cấp độ, bảo vệ từng lớp.

Phòng ngừa cấp 1 (Phòng bệnh khi chưa bệnh)

Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng (BMI < 24), tránh các "thói quen gây hại tim" kể trên. 

Phòng ngừa cấp 2 (Phát hiện sớm)

Người trên 40 tuổi nên kiểm tra mỡ máu, điện tâm đồ hằng năm; bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường càng cần theo dõi thường xuyên hơn. 

Phòng ngừa cấp 3 (Phục hồi sau phẫu thuật)

Người đã đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu cần kiên trì dùng thuốc và tái khám định kỳ, tránh tái phát. 

Ăn đúng cách, "giảm gánh nặng" cho tim

Đừng bỏ qua cơn đau thắt ngực: Nhận diện 3 thói quen tưởng vô hại hằng ngày đang âm thầm gây hại tim - Ảnh 3.


Ăn nhiều: Yến mạch (giảm cholesterol), cá biển sâu (chứa Omega-3, bảo vệ mạch máu), mộc nhĩ đen (giúp chống đông máu). 

Ăn ít: Nội tạng động vật, bánh kem bơ (chứa cholesterol cao, làm tắc nghẽn mạch máu nhanh hơn). 

Vận động, làm tim "khỏe lên": Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, kiểm soát nhịp tim ở mức "170 - tuổi" (ví dụ: người 60 tuổi là 110 lần/phút). Điều này vừa giúp rèn luyện tim mà không quá mệt mỏi. 

Tập bài Bát Đoạn Cẩm trong Đông y, với động tác nhẹ nhàng, giúp điều hòa khí huyết, thích hợp để kiên trì lâu dài.

Lưu ý:

Khi cơn đau thắt ngực xuất hiện, đừng cố chịu đựng. 

Nếu đau ngực kéo dài quá 15 phút không giảm, đó có thể là nhồi máu cơ tim, hãy gọi 115 ngay lập tức! 

Việc sử dụng thuốc hằng ngày phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ. Các loại thuốc Đông dược không thể thay thế thuốc Tây. 

Bảo vệ trái tim, hãy bắt đầu thay đổi thói quen ngay từ bây giờ, để bệnh đau thắt ngực tránh xa bạn.

Ngăn ngừa cơn đau thắt ngực - lời khuyên từ bác sĩ

Theo BBSCKII Nguyễn Quốc Việt - Bác sĩ Tim mạch can thiệp, Khoa Khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng - để ngăn ngừa cơn đau thắt ngực, người bệnh cần lưu ý:

> Đối với người có thói quen hút thuốc nên ngừng hút thuốc: Sau 2 năm sau khi ngừng hút thuốc, thì nguy cơ nhồi máu cơ tim giảm xuống so với những người không bao giờ hút thuốc. Tăng huyết áp (huyết áp> 130/80 đối với bệnh nhân bệnh mạch vành) được điều trị cẩn thận vì ngay cả tăng huyết áp nhẹ cũng làm tăng khối lượng công việc của tim. 

> Giảm cân sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng của chứng đau thắt ngực. 

> Giảm tổng lượng cholesterol và cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) (thông qua chế độ ăn uống cộng với statin) sẽ làm chậm sự tiến triển của bệnh mạch vành (CAD), thoái triển một số tổn thương, cải thiện chức năng nội mô. 

> Tập thể dục như đi bộ thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các biến cố thiếu máu cục bộ cấp tính và cải thiện khả năng chịu đựng khi tập thể dục.  

Cần làm gì khi bị đau thắt ngực?Cần làm gì khi bị đau thắt ngực?

Tôi 50 tuổi, gần đây hay bị đau nhói vùng ngực, có khi đang đi thấy nhói phải đưa tay ôm ngực nhưng chỉ thoáng thế rồi hết. Xin hỏi như thế có phải bị đau thắt ngực, cần làm gì khi thấy đau?

H.Anh
Tags:

