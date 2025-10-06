Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu ho kéo dài

Bệnh nhân L Q C (60 tuổi, ở phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) khám tại Bệnh viện Bãi Cháy được chẩn đoán mắc ung thư phổi biểu mô tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa (di căn hạch, tuyến thượng thận).

Trước đó bệnh nhân có biểu hiện ho kéo dài, khạc đờm, đau ngực trái âm ỉ. Hình ảnh chụp Ctscaner lồng ngực có khối u vùng rốn phổi – thùy trên bên trái kích thước 68x86mmm xâm lấn trung thất, hạch trung thất, tuyến thượng thận phải có khối u kích thước 10x16mm.

Người bệnh ung thư phổi biểu mô tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa (di căn hạch, tuyến thượng thận) được điều trị thuốc miễn dịch Durvalumab tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh BVCC

Phác đồ điều trị ung thư phổi theo khuyến cáo quốc tế

Sau hội chẩn chuyên khoa ung bướu, các bác sĩ đã tư vấn, được điều trị theo phác đồ chuẩn gồm platinum–etoposide kết hợp Durvalumab (Imfinzi) theo khuyến cáo quốc tế.

Sau 3 chu kỳ điều trị từ tháng 7 đến tháng 9/2025 sức khỏe người bệnh ổn định, các triệu chứng giảm, thể trạng cải thiện rõ rệt.

Ung thư phổi được chia thành hai nhóm chính là ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC), chiếm khoảng 15% và ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) chiếm khoảng 85%. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20–25% bệnh nhân NSCLC được chẩn đoán ở giai đoạn sớm (giai đoạn I–II), khi vẫn còn khả năng điều trị triệt để, trong khi phần lớn các trường hợp được phát hiện ở giai đoạn tiến xa hoặc di căn.

Durvalumab là kháng thể đơn dòng kháng PD-L1, ngăn chặn sự gắn kết của PD-L1 với PD-1, từ đó giải phóng hoạt động của tế bào T để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Điều này ngăn cản sự phát triển và lan rộng của khối u, hạn chế tổn thương đến các mô lành.

BSCKI Mai Tuấn Hưng – Phó Trưởng khoa Ung bướu 2 thăm khám cho bệnh nhân được điều trị thuốc miễn dịch

BSCKI Mai Tuấn Hưng – Phó Trưởng khoa Ung bướu 2 cho biết: “Durvalumab (Imfinzi) được Bộ Y tế phê duyệt điều trị duy trì cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không phẫu thuật được, sau khi bệnh không tiến triển sau hóa – xạ trị đồng thời; và điều trị bước một phối hợp với platinum–etoposide cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa. Thuốc hoạt động bằng cách khóa chặn các “tín hiệu ức chế miễn dịch” của tế bào ung thư, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ác tính hiệu quả hơn.

Điều cần biết khi bị ung thư phổi

So với điều trị hóa trị đơn thuần, điều trị miễn dịch với Durvalumab mang lại nhiều hiệu quả vượt trội như: Tăng khả năng kiểm soát bệnh lâu dài nhờ khả năng tạo ra trí nhớ miễn dịch – giúp hệ thống miễn dịch tiếp tục nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư ngay cả sau khi ngừng điều trị; Kéo dài thời gian sống thêm không tiến triển.

Độc tính của Durvalumab khác với hóa trị: thường ít gây ức chế tủy xương hoặc rụng tóc, nhưng có thể xuất hiện tác dụng phụ liên quan miễn dịch như viêm phổi, viêm gan, viêm tuyến giáp giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống; Tăng hiệu quả phối hợp khi kết hợp với hóa trị - Durvalumab giúp nâng cao hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư, giảm nguy cơ tái phát”.