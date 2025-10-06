Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Người bệnh ung thư phổi trước đó có biểu hiện ho kéo dài, khạc đờm, đau ngực trái âm ỉ...
Phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu ho kéo dài
Bệnh nhân L Q C (60 tuổi, ở phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) khám tại Bệnh viện Bãi Cháy được chẩn đoán mắc ung thư phổi biểu mô tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa (di căn hạch, tuyến thượng thận).
Trước đó bệnh nhân có biểu hiện ho kéo dài, khạc đờm, đau ngực trái âm ỉ. Hình ảnh chụp Ctscaner lồng ngực có khối u vùng rốn phổi – thùy trên bên trái kích thước 68x86mmm xâm lấn trung thất, hạch trung thất, tuyến thượng thận phải có khối u kích thước 10x16mm.
Phác đồ điều trị ung thư phổi theo khuyến cáo quốc tế
Sau hội chẩn chuyên khoa ung bướu, các bác sĩ đã tư vấn, được điều trị theo phác đồ chuẩn gồm platinum–etoposide kết hợp Durvalumab (Imfinzi) theo khuyến cáo quốc tế.
Sau 3 chu kỳ điều trị từ tháng 7 đến tháng 9/2025 sức khỏe người bệnh ổn định, các triệu chứng giảm, thể trạng cải thiện rõ rệt.
Ung thư phổi được chia thành hai nhóm chính là ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC), chiếm khoảng 15% và ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) chiếm khoảng 85%. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20–25% bệnh nhân NSCLC được chẩn đoán ở giai đoạn sớm (giai đoạn I–II), khi vẫn còn khả năng điều trị triệt để, trong khi phần lớn các trường hợp được phát hiện ở giai đoạn tiến xa hoặc di căn.
Durvalumab là kháng thể đơn dòng kháng PD-L1, ngăn chặn sự gắn kết của PD-L1 với PD-1, từ đó giải phóng hoạt động của tế bào T để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Điều này ngăn cản sự phát triển và lan rộng của khối u, hạn chế tổn thương đến các mô lành.
BSCKI Mai Tuấn Hưng – Phó Trưởng khoa Ung bướu 2 cho biết: “Durvalumab (Imfinzi) được Bộ Y tế phê duyệt điều trị duy trì cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không phẫu thuật được, sau khi bệnh không tiến triển sau hóa – xạ trị đồng thời; và điều trị bước một phối hợp với platinum–etoposide cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa. Thuốc hoạt động bằng cách khóa chặn các “tín hiệu ức chế miễn dịch” của tế bào ung thư, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ác tính hiệu quả hơn.
Điều cần biết khi bị ung thư phổi
So với điều trị hóa trị đơn thuần, điều trị miễn dịch với Durvalumab mang lại nhiều hiệu quả vượt trội như: Tăng khả năng kiểm soát bệnh lâu dài nhờ khả năng tạo ra trí nhớ miễn dịch – giúp hệ thống miễn dịch tiếp tục nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư ngay cả sau khi ngừng điều trị; Kéo dài thời gian sống thêm không tiến triển.
Độc tính của Durvalumab khác với hóa trị: thường ít gây ức chế tủy xương hoặc rụng tóc, nhưng có thể xuất hiện tác dụng phụ liên quan miễn dịch như viêm phổi, viêm gan, viêm tuyến giáp giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống; Tăng hiệu quả phối hợp khi kết hợp với hóa trị - Durvalumab giúp nâng cao hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư, giảm nguy cơ tái phát”.
6 thực phẩm khiến Eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng!Bệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Eczema không chỉ do cơ địa mà còn đến từ bàn ăn. 6 thực phẩm quen thuộc này có thể khiến da bạn ngứa ngáy không dứt.
Thời điểm ăn bánh trung thu tốt nhất cho sức khỏe, 5 nhóm người này cần cân nhắc khi ăn!Bệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Đằng sau vị ngọt ngào, hấp dẫn của bánh trung thu lại ẩn chứa không ít “nguy cơ dinh dưỡng” mà nhiều người vô tình bỏ qua.
Người đàn ông 49 tuổi vỡ mạch máu phế quản sau biểu hiện đáng sợ này!Bệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - "Khi đang ngồi bình thường tại nhà thì tôi có cảm giác nhợn ở cổ, rồi tôi khạc ra cả một chén máu đỏ tươi, cỡ 300ml máu", bệnh nhân kể lại.
Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thay 9 loại thực phẩm này, bạn có thể hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim mạch mà không cần dùng thuốc. Khám phá ngay để khỏe mạnh!
Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trước ngày nhập viện vì u não, anh N.S. có biểu hiện đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết...
Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biếtBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Gan không biết nói, nhưng nó biết “thét lên” khi men gan tăng cao. 5 dấu hiệu sau chính là tiếng cảnh báo bạn đừng phớt lờ.
Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quanBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài nên đến khám sớm để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vùBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.
Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngàyBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - 10 loại thực phẩm tưởng quen thuộc nhưng lại là ‘kẻ thù giấu mặt’ khiến huyết áp tăng vọt, người bị tăng huyết áp cần tránh xa.
Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặngBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - U tuyến cận giáp gây tăng canxi máu, dễ nhầm với loãng xương, sỏi thận. Phát hiện muộn có thể dẫn đến suy thận, gãy xương, rối loạn nhịp tim.
Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vùBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.