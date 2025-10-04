Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ qua
GĐXH - Trước ngày nhập viện vì u não, anh N.S. có biểu hiện đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết...
Phát hiện u não lớn từ dấu hiệu đau đầu âm ỉ
Mới 15 tuổi, chàng thiếu niên N.S. (Củ Chi, TP.HCM) đã phải bước vào một ca phẫu thuật khó để loại bỏ khối u sọ hầu, một loại u não hiếm gặp và nằm ở vị trí đặc biệt nguy hiểm trong hộp sọ. Ở tuổi 21, chàng trai ấy một lần nữa rơi vào hôn mê sâu do khối u tái phát với kích thước lớn, chèn ép não bộ.
Vài ngày trước nhập viện, anh N.S. (Củ Chi, TP.HCM) có biểu hiện đau đầu âm ỉ, mệt mỏi. Gia đình chỉ nghĩ đó là những cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết.
Cho đến một buổi sáng, S. không thức dậy sớm như thường lệ. Bà P. (mẹ anh S.) tới lay gọi con thì lúc này S. đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Ngay lập tức, anh được gia đình đưa tới BVĐK Xuyên Á cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ nhận định người bệnh đã hôn mê sâu, không đáp ứng với môi trường xung quanh - dấu hiệu nghi ngờ não bộ đang bị tổn thương nghiêm trọng. Người bệnh nhanh chóng được tiến hành chụp MRI sọ não. Kết quả cho thấy, anh S. có khối u não lớn, kích thước 6cm, khối u nằm ở vị trí giữa não gây chèn ép dẫn đến hiện tượng giãn não thất, làm dịch não tủy không thể lưu thông - nguyên nhân khiến người bệnh rơi vào hôn mê.
Theo khai thác bệnh sử, được biết bệnh nhân S. đã từng phẫu thuật lấy khối u sọ hầu cách đây vài năm. Thời điểm đó, bệnh nhân có chỉ định xạ trị bổ túc sau mổ để điều trị tiếp khối u nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà P. đã ngừng việc điều trị tiếp cho con. Đây có thể là lý do khiến khối u tái phát sớm, khối u ngày càng lớn gây chèn ép não bộ.
Đứng trước tình huống nguy kịch đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời, các bác sĩ khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã khẩn trương hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật để giảm áp lực nội sọ và loại bỏ khối u.
Phòng ngừa biến chứng trong và sau ca phẫu thuật u não
Khác với những trường hợp u sọ hầu trước, các bác sĩ phẫu thuật nội soi lấy u qua đường mũi ít xâm lấn, người bệnh không cần mở sọ. Nhưng đối với trường hợp bệnh nhân S., khối u có kích thước lớn 6cm và nằm ở vị trí phức tạp, có xu hướng phát triển lên trên nên không thể thực hiện nội soi qua đường mũi, các bác sĩ buộc phải mở sọ để lấy u.
Đồng thời, theo đánh giá của các bác sĩ, đây là một ca mổ khó vì khối u lớn chiếm hết vùng não thất 3, chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình phẫu thuật cũng sẽ gây ra những hậu quả lớn, thậm chí đe doạ trực tiếp tới tính mạng người bệnh.
ThS. BS. CKII. Huỳnh Văn Vũ - Phó trưởng khoa Sọ Não Cột Sống cho biết: "Hiện tại, khối u đã phát triển lớn, chiếm hết vùng não thất 3 và nằm ở vị trí gần nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng như dây thần kinh thị, động mạch cảnh, động mạch thân nền. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình thao tác cũng có thể ảnh hưởng vĩnh viễn đến chức năng sống của bệnh nhân. Do vậy, các bác sĩ đã phải lên một kế hoạch phẫu thuật tỉ mỉ nhằm kiểm soát tối đa các nguy cơ biến chứng trong và sau ca phẫu thuật".
Trước khi phẫu thuật lấy khối u, người bệnh được đặt ống dẫn lưu não thất xuống ổ bụng để giảm áp lực nội sọ. Sau hai ngày đặt ống dẫn lưu, người bệnh tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Lúc này, các bác sĩ tiếp tục tiến hành ca phẫu thuật mở sọ loại bỏ khối u sọ hầu.
Dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi, các bác sĩ tỉ mỉ quan sát từng milimet, thận trọng bóc tách và lấy ra một cách thận trọng, đảm bảo loại bỏ mô u và bảo tồn các cấu trúc thần kinh xung quanh.
Một ngày sau ca "đại phẫu", anh S. đã tỉnh táo và có thể đi lại, ăn uống, vận động nhẹ nhàng, thực hiện các động tác đơn giản theo yêu cầu của bác sĩ. Theo kế hoạch, người bệnh sẽ được kiểm tra đánh giá tình trạng sau mổ, theo dõi nội tiết và lên kế hoạch xạ trị bổ túc để điều trị tiếp khối u, hạn chế u tái phát.
