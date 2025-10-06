Thời điểm ăn bánh trung thu tốt nhất cho sức khỏe, 5 nhóm người này cần cân nhắc khi ăn!
GĐXH - Đằng sau vị ngọt ngào, hấp dẫn của bánh trung thu lại ẩn chứa không ít “nguy cơ dinh dưỡng” mà nhiều người vô tình bỏ qua.
Bánh trung thu là món ăn truyền thống đặc trưng của dịp Tết Trung thu. Thế nhưng đằng sau lớp vỏ bắt mắt và nhân bánh hấp dẫn lại là hàm lượng đường và chất béo khá cao. Chính vì vậy, việc thưởng thức bánh sao cho hợp lý, đặc biệt với người ăn kiêng hay có vấn đề sức khỏe, là điều không nên xem nhẹ.
5 nhóm người được khuyên nên hạn chế bánh trung thu
Người bệnh tiểu đường
Bánh Trung thu chứa lượng đường tinh luyện cao, dễ làm tăng đường huyết đột ngột. Các loại bánh "dành cho người tiểu đường" cũng thường chỉ giảm đường, chứ không loại bỏ hoàn toàn tinh bột và chất béo. Người bệnh tiểu đường type 1, type 2 hoặc tiền tiểu đường không nên quá một miếng nhỏ và cần tham khảo ý kiến bác sĩ.
Người có vấn đề về tiêu hóa
Những người bị viêm loét dạ dày, trào ngược axit, đại tràng co thắt hoặc rối loạn tiêu hóa thường xuyên sẽ gặp khó khăn khi ăn bánh trung thu. Lượng đường và chất béo lớn sẽ làm tăng tiết axit dạ dày, gây đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng và làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh. Nên tránh ăn bánh trung thu khi đang đói. Nên ăn sau bữa ăn chính với lượng nhỏ và kết hợp uống trà nóng để hỗ trợ tiêu hóa.
Người thừa cân, béo phì
Một chiếc bánh Trung thu cỡ lớn có thể khiến tổng lượng calo trong ngày vượt xa nhu cầu cơ thể, dẫn đến tích mỡ bụng và tăng cân nhanh nếu ăn thường xuyên. Người đang trong quá trình giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng nên hạn chế tối đa, chọn hoa quả ít ngọt hoặc các loại hạt.
Người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu cao
Bánh Trung thu có nhiều chất béo bão hòa và cholesterol từ thịt, trứng muối, mỡ phần. Các chất này làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ ở nhóm người vốn đã có nền bệnh tim mạch hoặc rối loạn lipid máu.
Người mắc bệnh lý gan, thận
Gan và thận là cơ quan chuyển hóa, đào thải chất béo, đường và muối. Bánh Trung thu nhiều đạm, chất béo và natri (từ trứng muối, thịt xá xíu, lạp xưởng). Ăn nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thận, gây mệt mỏi, phù, tăng huyết áp.
4 điều cần biết khi ăn bánh trung thu để tốt nhất cho sức khỏe
Nên ăn bánh trung thu vào ban ngày
Tốt nhất nên ăn bánh trung thu vào buổi sáng hoặc trưa, nên ăn ít hoặc cố gắng không ăn vào buổi tối, nhất là đối với người cao tuổi. Nếu không, nó có thể gây đông máu, huyết khối và các bệnh tim mạch khác.
Không nên ăn với cháo
Bánh trung thu và cháo là những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Khi ăn chung với nhau sẽ khiến đường huyết trong cơ thể tăng nhanh, không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân tiểu đường mà còn ảnh hưởng xấu đến tế bào não của con người, giảm chuyển hóa chất béo.
Không ăn bánh bảo quản lâu
Vì bánh trung thu chứa nhiều chất béo nên nếu bảo quản quá lâu sẽ dễ khiến nhân bị biến chất. Bánh trung thu nên ăn khi mua về hoặc bảo quản đúng cách để tránh bị hư hỏng.
Không ăn quá nhiều bánh
Bánh trung thu chứa nhiều chất béo, đường sucrose và tinh bột, ăn quá nhiều sẽ sinh ra cảm giác béo ngậy, đồng thời dễ dẫn đến đầy bụng và gây khó tiêu, chán ăn, tăng đường huyết và các vấn đề khác.
Người già và trẻ em không nên ăn nhiều, nếu không sẽ gây đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn mửa.
6 thực phẩm khiến Eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng!Bệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Eczema không chỉ do cơ địa mà còn đến từ bàn ăn. 6 thực phẩm quen thuộc này có thể khiến da bạn ngứa ngáy không dứt.
Người đàn ông 49 tuổi vỡ mạch máu phế quản sau biểu hiện đáng sợ này!Bệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - "Khi đang ngồi bình thường tại nhà thì tôi có cảm giác nhợn ở cổ, rồi tôi khạc ra cả một chén máu đỏ tươi, cỡ 300ml máu", bệnh nhân kể lại.
Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thay 9 loại thực phẩm này, bạn có thể hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim mạch mà không cần dùng thuốc. Khám phá ngay để khỏe mạnh!
Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trước ngày nhập viện vì u não, anh N.S. có biểu hiện đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết...
Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biếtBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Gan không biết nói, nhưng nó biết “thét lên” khi men gan tăng cao. 5 dấu hiệu sau chính là tiếng cảnh báo bạn đừng phớt lờ.
Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quanBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài nên đến khám sớm để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vùBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.
Cảnh báo: 10 loại thực phẩm khiến huyết áp lên như 'diều gặp gió', nhiều người bệnh vẫn ăn hàng ngàyBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - 10 loại thực phẩm tưởng quen thuộc nhưng lại là ‘kẻ thù giấu mặt’ khiến huyết áp tăng vọt, người bị tăng huyết áp cần tránh xa.
Bác sĩ cảnh báo: U tuyến cận giáp dễ bị bỏ sót, nhiều người phát hiện khi đã biến chứng nặngBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - U tuyến cận giáp gây tăng canxi máu, dễ nhầm với loãng xương, sỏi thận. Phát hiện muộn có thể dẫn đến suy thận, gãy xương, rối loạn nhịp tim.
Gan nhiễm mỡ - 'sát thủ thầm lặng': Vì sao cần tầm soát sớm trước khi quá muộn?Bệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể dẫn tới xơ gan, ung thư gan. Tầm soát sớm chính là “chìa khóa vàng” để bảo vệ sức khỏe.
Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vùBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.