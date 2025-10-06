Thời điểm ăn bánh trung thu tốt nhất cho sức khỏe, 5 nhóm người này cần cân nhắc khi ăn!

Bánh trung thu là món ăn truyền thống đặc trưng của dịp Tết Trung thu. Thế nhưng đằng sau lớp vỏ bắt mắt và nhân bánh hấp dẫn lại là hàm lượng đường và chất béo khá cao. Chính vì vậy, việc thưởng thức bánh sao cho hợp lý, đặc biệt với người ăn kiêng hay có vấn đề sức khỏe, là điều không nên xem nhẹ.

5 nhóm người được khuyên nên hạn chế bánh trung thu

Người bệnh tiểu đường

Bánh Trung thu chứa lượng đường tinh luyện cao, dễ làm tăng đường huyết đột ngột. Các loại bánh "dành cho người tiểu đường" cũng thường chỉ giảm đường, chứ không loại bỏ hoàn toàn tinh bột và chất béo. Người bệnh tiểu đường type 1, type 2 hoặc tiền tiểu đường không nên quá một miếng nhỏ và cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người có vấn đề về tiêu hóa

Những người bị viêm loét dạ dày, trào ngược axit, đại tràng co thắt hoặc rối loạn tiêu hóa thường xuyên sẽ gặp khó khăn khi ăn bánh trung thu. Lượng đường và chất béo lớn sẽ làm tăng tiết axit dạ dày, gây đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng và làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh. Nên tránh ăn bánh trung thu khi đang đói. Nên ăn sau bữa ăn chính với lượng nhỏ và kết hợp uống trà nóng để hỗ trợ tiêu hóa.

Người thừa cân, béo phì

Một chiếc bánh Trung thu cỡ lớn có thể khiến tổng lượng calo trong ngày vượt xa nhu cầu cơ thể, dẫn đến tích mỡ bụng và tăng cân nhanh nếu ăn thường xuyên. Người đang trong quá trình giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng nên hạn chế tối đa, chọn hoa quả ít ngọt hoặc các loại hạt.

Người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu cao

Bánh Trung thu có nhiều chất béo bão hòa và cholesterol từ thịt, trứng muối, mỡ phần. Các chất này làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ ở nhóm người vốn đã có nền bệnh tim mạch hoặc rối loạn lipid máu.

Người mắc bệnh lý gan, thận

Gan và thận là cơ quan chuyển hóa, đào thải chất béo, đường và muối. Bánh Trung thu nhiều đạm, chất béo và natri (từ trứng muối, thịt xá xíu, lạp xưởng). Ăn nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thận, gây mệt mỏi, phù, tăng huyết áp.

4 điều cần biết khi ăn bánh trung thu để tốt nhất cho sức khỏe

Nên ăn bánh trung thu vào ban ngày

Tốt nhất nên ăn bánh trung thu vào buổi sáng hoặc trưa, nên ăn ít hoặc cố gắng không ăn vào buổi tối, nhất là đối với người cao tuổi. Nếu không, nó có thể gây đông máu, huyết khối và các bệnh tim mạch khác.

Không nên ăn với cháo

Bánh trung thu và cháo là những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Khi ăn chung với nhau sẽ khiến đường huyết trong cơ thể tăng nhanh, không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân tiểu đường mà còn ảnh hưởng xấu đến tế bào não của con người, giảm chuyển hóa chất béo.

Không ăn bánh bảo quản lâu

Vì bánh trung thu chứa nhiều chất béo nên nếu bảo quản quá lâu sẽ dễ khiến nhân bị biến chất. Bánh trung thu nên ăn khi mua về hoặc bảo quản đúng cách để tránh bị hư hỏng.

Không ăn quá nhiều bánh

Bánh trung thu chứa nhiều chất béo, đường sucrose và tinh bột, ăn quá nhiều sẽ sinh ra cảm giác béo ngậy, đồng thời dễ dẫn đến đầy bụng và gây khó tiêu, chán ăn, tăng đường huyết và các vấn đề khác.

Người già và trẻ em không nên ăn nhiều, nếu không sẽ gây đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn mửa.

