Người bị mỡ máu cao đừng vội kiêng khem cực đoan: Ăn đúng cách, chỉ số sẽ tự 'ngoan ngoãn' ổn định

Người bị mỡ máu cao nên ăn uống thế nào để giữ sức khỏe tim mạch ổn định?

Mỡ máu cao là tình trạng mất cân bằng các chỉ số chất béo trong máu, đặc biệt là cholesterol và triglycerid. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống hợp lý là yếu tố quyết định giúp kiểm soát và cải thiện chỉ số mỡ máu.

Ở người trưởng thành, việc duy trì chế độ ăn khoa học, tăng cường chất xơ, sử dụng nguồn đạm lành mạnh, kết hợp thực phẩm tự nhiên có lợi cho tim mạch sẽ giúp hạn chế hấp thu chất béo xấu. Ngược lại, những thói quen ăn nhiều chất béo bão hòa, đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn hoặc sử dụng rượu bia thường xuyên lại khiến tình trạng mỡ máu tăng cao hơn.

Trong bài này, chúng tôi sẽ đề cập đến 13 loại thực phẩm theo lời khuyên của BS. Trần Văn Chiển khoa Đông y - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dành cho người trưởng thành bị mỡ máu cao. Nội dung bài viết cũng nhấn mạnh rằng thay đổi khẩu phần ăn nên được thực hiện từ từ và có sự theo dõi. Bên cạnh đó, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, kiểm tra mỡ máu định kỳ và bỏ thuốc lá là những yếu tố quan trọng để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh.

Nếu chỉ số mỡ máu vẫn cao dù đã thay đổi lối sống, người bệnh cần được thăm khám để được hướng dẫn điều trị bằng thuốc hoặc chế độ đặc biệt, tránh tự ý dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Việc kiểm soát mỡ máu cần sự kiên trì và hiểu biết đúng để đảm bảo hiệu quả lâu dài cho sức khỏe tim mạch.