Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngon
Nếu trong bếp nhà bạn đang còn dư xấp bánh tráng mà chưa biết làm gì, hãy thử ngay công thức "bánh tôm rong biển" siêu tốc này. Chỉ với 5 phút chế biến, bạn sẽ có ngay món bánh vỏ mỏng tang, giòn rụm bao bọc lớp nhân tôm tươi rói, ngọt đậm đà từ biển cả.
Những ngày thời tiết se lạnh hay những buổi chiều bỗng nhiên "nhạt mồm nhạt miệng", còn gì tuyệt vời hơn là được nhâm nhi một miếng bánh nóng hổi, vỏ ngoài giòn tan mà bên trong lại mềm ngọt, mọng nước?
Bánh tráng vốn là nguyên liệu "quốc dân" trong bếp của mọi gia đình Việt. Chúng ta thường dùng để cuốn nem, làm gỏi cuốn hay bánh tráng trộn. Thế nhưng, bạn đã bao giờ thử dùng bánh tráng để tạo nên một lớp vỏ "siêu mỏng cánh", giòn tan như bánh quy nhưng lại ôm trọn phần nhân hải sản đậm đà chưa?
Món ăn này không chỉ chinh phục khẩu vị của trẻ nhỏ bởi hương vị thơm ngon, mà còn khiến người lớn mê mẩn vì sự tiện lợi, nhanh gọn và cực kỳ ít dầu mỡ. Sự kết hợp giữa vị ngọt tự nhiên của tôm, mùi thơm đặc trưng của rong biển và độ giòn của bánh tráng sau khi áp chảo sẽ tạo nên một trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới. Đây chính là công thức "cứu cánh" cho những bà nội trợ bận rộn nhưng vẫn muốn có món ngon đãi cả nhà.
Công thức "bất bại" cho món bánh tôm rong biển giòn rụm
Điểm đặc biệt của món này là phần vỏ bánh sau khi chiên sẽ trở nên trong suốt, áp sát vào nhân, tạo cảm giác "vỏ mỏng nhân dày" cực kỳ chất lượng.
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Chả tôm (hoặc tôm tươi băm nhỏ): 200g - 300g.
-Rong biển khô: Loại dùng để nấu canh hoặc vụn rong biển ăn liền.
- Bánh tráng: Loại bánh tráng cuốn chả giò thường dùng (bánh tráng Việt Nam).
- Gia vị: Hành lá cắt nhỏ, muối, tiêu đen, một chút hạt nêm.
- Dầu ăn: Một chút để áp chảo.
Từng bước thực hiện chỉ trong 5 phút
Cách làm món này đơn giản đến mức vụng về đến mấy cũng có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. Đầu tiên, bạn cho phần chả tôm vào tô lớn, thêm rong biển xé nhỏ, hành lá, một chút muối, tiêu đen và hạt nêm theo khẩu vị gia đình. Dùng thìa quết thật đều tay để phần nhân thấm gia vị và có độ dai tự nhiên. Tiêu đen chính là "linh hồn" giúp món ăn dậy mùi thơm và át đi vị tanh của hải sản, nên đừng quên cho một chút nhé!
Tiếp theo, bạn lấy một miếng bánh tráng, vẩy một chút nước cho bánh mềm nhẹ (đừng để ướt quá bánh sẽ bị nát). Trải một lớp nhân tôm rong biển mỏng đều lên bề mặt bánh. Sau đó, lấy một miếng bánh tráng thứ hai chồng khít lên phía trên, dùng tay ép nhẹ để hai lớp bánh dính chặt vào nhau, bao lấy phần nhân ở giữa. Lúc này, chiếc bánh nhìn sẽ dẹt và tròn trịa rất xinh xắn.
Cuối cùng là công đoạn áp chảo. Bạn chỉ cần xịt một lớp dầu mỏng lên chảo chống dính, đợi chảo nóng thì cho bánh vào. Lưu ý để lửa nhỏ vừa để lớp nhân tôm bên trong kịp chín đều mà lớp vỏ bánh tráng bên ngoài không bị cháy áp. Khi thấy mặt dưới đã vàng ruộm và có độ giòn, bạn khéo léo lật mặt bánh còn lại. Chỉ sau khoảng 2-3 phút, chiếc bánh sẽ phồng nhẹ, lớp vỏ trở nên giòn tan và tỏa mùi thơm nức mũi của tôm và rong biển là có thể gắp ra đĩa.
Món bánh tôm rong biển này ngon nhất là khi dùng ngay lúc còn nóng. Bạn có thể để nguyên miếng to hoặc dùng kéo cắt thành từng miếng tam giác nhỏ như miếng pizza. Chấm kèm với một chút tương ớt cay nồng hoặc sốt mayonnaise béo ngậy thì đúng là "đỉnh của chóp".
Cái hay của món ăn này chính là sự đối lập về kết cấu: Lớp vỏ mỏng tang, giòn tan vỡ vụn ngay khi chạm vào đầu lưỡi, sau đó là lớp nhân tôm dai dai, ngọt thanh quyện cùng vị mằn mặn đặc trưng của rong biển. Nó không hề ngấy mỡ như chả giò chiên ngập dầu, lại giữ được trọn vẹn độ tươi ngon của nguyên liệu.
Nếu nhà bạn còn dư bánh tráng, đừng ngần ngại vào bếp thử ngay món này nhé. Chắc chắn đây sẽ là món "tủ" mới trong thực đơn ăn vặt hoặc bữa xế của gia đình bạn đấy!
