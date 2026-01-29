Bất ngờ với loại củ giàu kali gấp 30 lần nấm hương, hỗ trợ xương chắc khỏe, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Trung niên và người cao tuổi cần thực phẩm bổ sung kali, hỗ trợ xương chắc khỏe, không thể bỏ qua loại thực phẩm này.
Khoai môn - Thực phẩm giàu kali, hỗ trợ xương chắc khỏe
Khi mùa đông đến, nhiều người trung niên và cao tuổi bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể. Đôi chân trở nên nặng nề hơn, leo cầu thang dễ mỏi, đầu gối đau nhức và cảm giác lạnh chân xuất hiện thường xuyên. Không ít người cho rằng đây chỉ là dấu hiệu thiếu canxi hoặc thoái hóa khớp do tuổi tác, từ đó vội vàng tìm đến các loại thuốc bổ xương khớp mà quên mất một yếu tố dinh dưỡng quan trọng khác: kali.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, kali đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức mạnh cơ bắp, khả năng vận động và tuần hoàn máu, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Thiếu kali có thể khiến cơ yếu, dễ chuột rút, chân tay lạnh và ảnh hưởng tới chức năng gan. Rất nhiều người cao tuổi hiện nay thiếu kali kéo dài nhưng lại không được phát hiện sớm.
Điều đáng nói là, một loại thực phẩm giàu kali bậc nhất lại thường bị bỏ quên trong bữa ăn hằng ngày. Đó chính là khoai môn - loại củ dân dã, giá rẻ, thường chỉ được xem như món ăn phụ hoặc nguyên liệu chế biến truyền thống. Ít ai biết rằng, mỗi 100 gram khoai môn chứa tới khoảng 378 mg kali, cao gấp 30 lần so với nấm hương và thậm chí vượt cả chuối - loại quả vốn được coi là “biểu tượng” của kali.
Không chỉ giàu kali, khoai môn còn cung cấp magie, vitamin nhóm B và một lượng đáng kể tinh bột kháng. Những dưỡng chất này phối hợp với nhau giúp tăng sức co cơ, cải thiện dẫn truyền thần kinh và giảm tình trạng chuột rút, tê bì chân tay - những vấn đề thường gặp vào mùa lạnh. Chính vì vậy, nhiều người sau khi bổ sung khoai môn hợp lý vào bữa ăn đã nhận thấy đôi chân nhẹ hơn, đi lại vững vàng hơn và ít mỏi khi vận động.
Đối với người trung niên thường xuyên mệt mỏi, ăn uống thất thường hoặc có dấu hiệu gan nhiễm mỡ nhẹ, việc ăn khoai môn đúng cách có thể mang lại lợi ích lâu dài. Không ít người lớn tuổi chia sẻ rằng sau một thời gian ăn khoai môn đều đặn, họ cảm thấy cơ thể ấm hơn vào mùa đông, tiêu hóa tốt hơn và da dẻ cũng bớt xỉn màu.
Món ngon với khoai môn, bổ sung kali, hỗ trợ xương chắc khỏe
Lẩu sườn khoai môn
Cháo lươn khoai môn đậu xanh
Khoai môn hạt sen chiên xù
Bánh mực khoai môn
Trà sữa matcha khoai môn
Chè khoai môn
