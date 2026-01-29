Bất ngờ với loại củ giàu kali gấp 30 lần nấm hương, hỗ trợ xương chắc khỏe, chế biến thành nhiều món ngon

Khoai môn - Thực phẩm giàu kali, hỗ trợ xương chắc khỏe

Khi mùa đông đến, nhiều người trung niên và cao tuổi bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể. Đôi chân trở nên nặng nề hơn, leo cầu thang dễ mỏi, đầu gối đau nhức và cảm giác lạnh chân xuất hiện thường xuyên. Không ít người cho rằng đây chỉ là dấu hiệu thiếu canxi hoặc thoái hóa khớp do tuổi tác, từ đó vội vàng tìm đến các loại thuốc bổ xương khớp mà quên mất một yếu tố dinh dưỡng quan trọng khác: kali.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, kali đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức mạnh cơ bắp, khả năng vận động và tuần hoàn máu, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Thiếu kali có thể khiến cơ yếu, dễ chuột rút, chân tay lạnh và ảnh hưởng tới chức năng gan. Rất nhiều người cao tuổi hiện nay thiếu kali kéo dài nhưng lại không được phát hiện sớm.

Điều đáng nói là, một loại thực phẩm giàu kali bậc nhất lại thường bị bỏ quên trong bữa ăn hằng ngày. Đó chính là khoai môn - loại củ dân dã, giá rẻ, thường chỉ được xem như món ăn phụ hoặc nguyên liệu chế biến truyền thống. Ít ai biết rằng, mỗi 100 gram khoai môn chứa tới khoảng 378 mg kali, cao gấp 30 lần so với nấm hương và thậm chí vượt cả chuối - loại quả vốn được coi là “biểu tượng” của kali.

Không chỉ giàu kali, khoai môn còn cung cấp magie, vitamin nhóm B và một lượng đáng kể tinh bột kháng. Những dưỡng chất này phối hợp với nhau giúp tăng sức co cơ, cải thiện dẫn truyền thần kinh và giảm tình trạng chuột rút, tê bì chân tay - những vấn đề thường gặp vào mùa lạnh. Chính vì vậy, nhiều người sau khi bổ sung khoai môn hợp lý vào bữa ăn đã nhận thấy đôi chân nhẹ hơn, đi lại vững vàng hơn và ít mỏi khi vận động.

Điều khiến khoai môn đặc biệt phù hợp với người trung niên và cao tuổi còn nằm ở tính chất bồi bổ nhẹ nhàng của nó. Khác với nhiều thực phẩm bổ dưỡng dễ gây nóng trong, khoai môn chứa mucoprotein - một dạng protein nhầy có khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày và ruột. Chất này giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn, từ đó gián tiếp giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan. Trong y học cổ truyền, khoai môn từ lâu đã được xem là thực phẩm giúp “dưỡng gan, kiện tỳ”, còn các nghiên cứu hiện đại cho thấy những chất chống oxy hóa trong khoai môn có thể góp phần hỗ trợ gan trong việc xử lý chất béo và độc tố.

Đối với người trung niên thường xuyên mệt mỏi, ăn uống thất thường hoặc có dấu hiệu gan nhiễm mỡ nhẹ, việc ăn khoai môn đúng cách có thể mang lại lợi ích lâu dài. Không ít người lớn tuổi chia sẻ rằng sau một thời gian ăn khoai môn đều đặn, họ cảm thấy cơ thể ấm hơn vào mùa đông, tiêu hóa tốt hơn và da dẻ cũng bớt xỉn màu.

Món ngon với khoai môn, bổ sung kali, hỗ trợ xương chắc khỏe

Lẩu sườn khoai môn

Món lẩu sườn khoai môn là một món lẩu hoàn toàn mới. Cách nấu lẩu khá đơn giản lại ít nguyên liệu. Đặc trưng của món lẩu này chính là phần nước lẩu sanh sánh hấp dẫn nhờ sự kết hợp tuyệt vời của sườn non vị ngọt mềm, khoai môn dẻo bùi chín mềm nhưng không bị quá nát, thoảng mùi thơm từ chao đỏ, sả, gừng và cay nhẹ của sa tế, sả. Ăn kèm với bún, rau muống hoặc cải bẹ xanh là tuyệt vời luôn

Cháo lươn khoai môn đậu xanh

Cháo được nấu từ gạo tấm và gạo nếp mang lại hương vị vừa dẻo vừa thơm lại có lẫn chút vị bùi bùi của đậu xanh và khoai môn cao.

Khoai môn hạt sen chiên xù

Món ăn độc lạ này đặc biệt hấp dẫn thơm ngon với vị thơm béo ngậy từ khoai môn hạt sen phủ sốt.

Bánh mực khoai môn

Khoai môn vừa dẻo vừa bùi, râu mực thì tươi ngọt tự nhiên hòa quyên cùng lớp vỏ vàng giòn tan bên ngoài.

Trà sữa matcha khoai môn

Vị matcha thơm ngọt vừa phải, biến tấu thêm khi kết hợp cùng khoai môn tím nhẹ vừa thơm ngon lại vừa đẹp mắt.

Chè khoai môn

Chè khoai môn là một món tráng miệng ngọt ngào, thơm phức, luôn được các tín đồ hảo ngọt yêu thích. Đơn giản nhưng hấp dẫn, chè khoai môn có thể được kết hợp với đậu xanh, nếp cẩm và thêm một chút đá nhuyễn để tăng thêm sự ngon miệng. Mỗi chén chè khoai môn, với hương vị ngọt, béo mà thơm lừng, sẽ khiến bạn thưởng thức và thích thú.

