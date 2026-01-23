Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng
GĐXH – Với hương thơm thoang thoảng như sâm, vị ngọt mát tự nhiên, rễ cây thường được gọi là “nhân sâm của người nghèo” này không chỉ là vị thuốc dân gian quen thuộc mà còn được biến tấu thành món mứt Tết độc đáo, tốt cho sức khỏe khi dùng đúng cách.
Rễ đinh lăng tốt cho sức khỏe
Đinh lăng là loại cây được trồng phổ biến ở Việt Nam, vừa làm cảnh vừa làm dược liệu. Trong đó, lá và rễ là hai bộ phận được sử dụng nhiều nhất. Cây càng trồng lâu năm thì giá trị dược liệu càng cao.
Theo tham vấn của BSCKI. Dương Ngọc Vân (BVĐK Medlatec), nếu như lá cây đinh lăng có thể thu hoạch quanh năm để làm thực phẩm hoặc dùng uống thì rễ (hay củ) thường thu hoạch khi cây đạt từ 4 – 5 tuổi trở lên. Bởi lúc này, hàm lượng dược chất được tích lũy ở rễ cây tương đối đầy đủ.
Củ đinh lăng vẫn còn được ví là "nhân sâm của nhà nghèo". Rễ đinh lăng có mùi thơm đặc trưng, hơi hắc, gần giống mùi nhân sâm nhưng nhẹ hơn. Khi nếm thử, ban đầu có vị hơi đắng nhẹ, sau ngọt hậu rõ rệt khi nhai kỹ,,
Trước đây, rễ đinh lăng thường được dùng để ngâm rượu, sắc nước uống hoặc làm thuốc trong các bài thuốc dân gian hỗ trợ bồi bổ cơ thể, cải thiện thể trạng, trong đó có người gặp vấn đề về xương khớp.
Vài năm gần đây, rễ đinh lăng còn được chế biến làm mứt Tết. Mứt đinh lăng là món Tết lạ miệng từ dược liệu quý có hương vị độc lạ. Mứt đinh lăng nhanh chóng được nhiều người tìm mua nhờ hương vị khác biệt và giá trị sử dụng.
Trên thị trường, mứt đinh lăng thường được đóng gói 200–500g, giá dao động từ 110.000–150.000 đồng/200g. Mức giá này cao hơn nhiều loại mứt truyền thống do nguyên liệu là rễ đinh lăng lâu năm và quy trình chế biến cầu kỳ. Các công đoạn làm mứt đều được làm thủ công, không có chất bảo quản, không chất tạo màu, không phụ gia và hương liệu.
Cách làm mứt đinh lăng – món mứt Tết lạ miệng từ dược liệu quý
Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hà (Ninh Bình) cho biết, cách làm mứt đinh lăng tương tự phương pháp làm mứt truyền thống. Củ đinh lăng khi thu hoạch được rửa sạch, để ráo nước rồi bào lấy phần thịt mềm nhất. Phần này đem ướp đường khoảng 8–10 tiếng, sau đó sên lên là được hoặc đem sấy khô. Sấy khoảng 3 tiếng là có thể dùng được.
Để làm 1kg mứt, cần tới 7–8kg củ đinh lăng tươi. Trong quá trình chế biến, người làm chỉ chọn phần rễ mềm, loại bỏ hoàn toàn các đoạn rễ già, xơ cứng có nhiều tia gỗ.
Cây trên 5 năm tuổi là điều kiện quan trọng để rễ đủ dược tính, có mùi thơm và vị ngọt hậu, phù hợp làm mứt.
Công đoạn khó nhất chính là bào rễ đinh lăng. Củ đinh lăng cần được bào đủ mỏng, đều tay và không dính tia gỗ, nếu không mứt sẽ bị cứng, giảm độ ngon. Toàn bộ các bước đều làm thủ công, mỗi mẻ mứt chỉ được vài lạng nhưng mất khoảng 30 phút chế biến.
Mứt Tết đinh lăng có hương vị khác biệt, dùng vừa phải tốt cho sức khỏe
Khác với nhiều loại mứt Tết khác, mứt đinh lăng có vị ngọt dịu, mát, xen lẫn mùi thơm tựa như nhân sâm. Màu mứt vàng sẫm tự nhiên, thớ dai nhẹ, càng nhai kỹ mọi người sẽ càng cảm nhận được vị ngọt.
Vị ngọt của mứt không hoàn toàn đến từ đường tinh luyện mà chủ yếu từ mật ong, cỏ ngọt kết hợp với vị ngọt tự nhiên của đinh lăng. Bởi vậy mà mứt ít gây cảm giác ngấy, có thể dùng với lượng nhỏ, vừa phải, kể cả với người cần kiểm soát đường huyết.
Nhờ giữ được nhiều hoạt chất có lợi vốn có trong rễ đinh lăng, mứt đinh lăng không chỉ là món ăn vặt ngày Tết mà còn được xem như sản phẩm kết hợp giữa ẩm thực và chăm sóc sức khỏe nên được nhiều người chọn.
