Ăn cua phải nhớ điều này kẻo rước độc vào thân!
GĐXH - Cua đồng là thức ăn bổ dưỡng đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có không ít người ăn cua đồng sai cách, khiến cả nhà... mắc bệnh.
Thói quen ăn cua gây độc
Khi chọn mua cua đồng, điều đầu tiên cần lưu ý là tuyệt đối không mua cua chết. Bởi cua chết không những làm mùi vị của món ăn bị biến đổi, kém hấp dẫn mà bản thân chúng còn sinh ra độc tố gây nguy hiểm cho con người. Trong cua chết có chứa rất nhiều loại dinh dưỡng khác nhau, trong đó có axit amin histidine.
Khi cua chết, vi khuẩn phát triển nhanh, phân hủy protein và tạo ra histamine cùng các amin sinh học độc hại. Histamine không bị loại bỏ hoàn toàn khi nấu chín. Ăn cua chết có thể gây dị ứng, phát ban, khó thở, thậm chí sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng.
Nguyên tắc cần nhớ là: chỉ chế biến cua còn sống khỏe, không sử dụng cua đã chết dù chỉ trong thời gian ngắn.
Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình và hấp thụ được nhiều dưỡng chất trong cua đồng, bạn nên chọn mua những con cua cái sống to khỏe và béo.
Gợi ý món ngon với cua đồng
Bún riêu cua đồng
Canh cua mồng tơi, mướp hương
Bún hến màu cua chưng
Canh bún Hà Nội lối cổ
Canh riêu ăn kèm đậu rán
Canh cua rau rút, khoai sọ, rau muống
