Ăn cua phải nhớ điều này kẻo rước độc vào thân!

Thói quen ăn cua gây độc

Khi chọn mua cua đồng, điều đầu tiên cần lưu ý là tuyệt đối không mua cua chết. Bởi cua chết không những làm mùi vị của món ăn bị biến đổi, kém hấp dẫn mà bản thân chúng còn sinh ra độc tố gây nguy hiểm cho con người. Trong cua chết có chứa rất nhiều loại dinh dưỡng khác nhau, trong đó có axit amin histidine.

Ăn cua chết sẽ gặp các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, tức ngực, thậm chí là ngạt thở và nôn mửa. (Ảnh minh họa)

Khi cua chết, vi khuẩn phát triển nhanh, phân hủy protein và tạo ra histamine cùng các amin sinh học độc hại. Histamine không bị loại bỏ hoàn toàn khi nấu chín. Ăn cua chết có thể gây dị ứng, phát ban, khó thở, thậm chí sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên tắc cần nhớ là: chỉ chế biến cua còn sống khỏe, không sử dụng cua đã chết dù chỉ trong thời gian ngắn.

Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình và hấp thụ được nhiều dưỡng chất trong cua đồng, bạn nên chọn mua những con cua cái sống to khỏe và béo.

Gợi ý món ngon với cua đồng

Bún riêu cua đồng

Bát bún riêu hấp dẫn về cả sắc hương và vị với gạch cua béo vàng, cà chua đỏ au xen kẽ bún trắng. Nên chọn kỹ cua đồng tươi ngon và giã tay theo cách truyền thống sẽ lấy được nhiều hơn cua làm xay sẵn ở chợ. Giã thêm chút muối - bí quyết giúp protein trong thịt cua kết dính, khi nấu tạo thành tảng.

Canh cua mồng tơi, mướp hương

Cua đồng nấu canh được nhiều nguyên liệu như rau ngót, rau tập tàng, hoa thiên lý nhưng phổ biến hơn cả canh cua nấu mồng tơi, rau đay, mướp hương. Các loại rau quả này có tính mát, chứa nhiều chất nhầy thực vật giúp nhuận tràng, giảm nhiệt. Canh cua không chỉ giải nhiệt mà còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc cơ thể, điều này cần thiết trong những ngày nóng nực khi ăn uống thường khó tiêu.

Bún hến màu cua chưng

Bún hến tựa đồng xu, trắng mịn vừa vặn một lần gắp, chấm vào màu cua chưng vàng óng, bùi béo, thêm chút hành phi giòn thơm, rau gia vị tươi mát. Tất cả hòa quyện rất có duyên giúp kích thích vị giác ngày nóng. Hiện nay món ăn này chỉ còn vài hàng quán bán, có lẽ phần vì kỳ công, phần vì để lấy đủ gạch cua chưng màu cua cũng khá hiếm. Nên những người yêu phong vị ẩm thực Hà thành cũ vẫn thường tự làm.

Canh bún Hà Nội lối cổ

Bát canh bún thanh mát, ngọt dịu với bún sợi to được ủ ngấm trọn vị cua ngọt ngon, riêu cua béo ngậy, rau muống xanh mềm, rau rút giòn thơm. Nước dùng canh bún cua cổ truyền khác với bún riêu cua là không cho giấm bỗng nếp. Khi chan vào bát bún cua chỉ xâm xấp như bún trộn, còn bún riêu cua lại chan đầy sóng sánh. Bún dùng cho canh bún phải là loại bún sợi to gần giống bún bò Huế. Bún được ủ nóng nên giữ được hình dáng, mềm mượt mà không bị gãy khi gắp ăn. Canh bún Hà nội xưa chuẩn vị thường đi kèm rau muống xơ mới và rau rút.

Canh riêu ăn kèm đậu rán

Bát canh riêu bắt mắt bởi màu đỏ au từ cà chua, thịt cua đóng tảng, dậy mùi thơm từ gạch cua, vị chua thanh từ giấm bỗng nếp. Đậu rán căng phồng bên ngoài vàng ươm, bên trong béo mềm. Rau diếp ngô, rau kinh giới xanh giòn. Tất cả làm nên bức họa đồng quê nhiều sắc màu tươi mát. Mỗi món canh chua Hà Nội đi kèm một rau gia vị riêng, riêu cua đi kèm hành lá, riêu cá phải có thì là và chút lá gấc (nếu có), riêu hến, riêu trai, riêu trùng trục có thêm rau răm. Canh riêu cua thường ăn vào bữa trưa bởi canh cua vốn mang tính hàn (thể âm) ăn buổi trưa (thể dương) sẽ hài hòa âm dương. Không nên ăn canh riêu vào chiều tối (thể âm) dễ bị lạnh bụng.

Canh cua rau rút, khoai sọ, rau muống