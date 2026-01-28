Mới nhất
Ăn cua phải nhớ điều này kẻo rước độc vào thân!

Thứ tư, 10:19 28/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Cua đồng là thức ăn bổ dưỡng đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có không ít người ăn cua đồng sai cách, khiến cả nhà... mắc bệnh.

Thói quen ăn cua gây độc

Khi chọn mua cua đồng, điều đầu tiên cần lưu ý là tuyệt đối không mua cua chết. Bởi cua chết không những làm mùi vị của món ăn bị biến đổi, kém hấp dẫn mà bản thân chúng còn sinh ra độc tố gây nguy hiểm cho con người. Trong cua chết có chứa rất nhiều loại dinh dưỡng khác nhau, trong đó có axit amin histidine. 

Ăn cua đồng đúng cách để bảo vệ sức khỏe và tránh độc tố nguy hiểm - Ảnh 1.

Ăn cua chết sẽ gặp các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, tức ngực, thậm chí là ngạt thở và nôn mửa. (Ảnh minh họa)

Khi cua chết, vi khuẩn phát triển nhanh, phân hủy protein và tạo ra histamine cùng các amin sinh học độc hại. Histamine không bị loại bỏ hoàn toàn khi nấu chín. Ăn cua chết có thể gây dị ứng, phát ban, khó thở, thậm chí sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng.

Những thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp TếtNhững thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp Tết

GĐXH - Cà phê, trong đó cà phê hòa tan là một trong những thức uống được lựa chọn hàng đầu để gia đình tiếp khách ngày Tết.

Nguyên tắc cần nhớ là: chỉ chế biến cua còn sống khỏe, không sử dụng cua đã chết dù chỉ trong thời gian ngắn.

Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình và hấp thụ được nhiều dưỡng chất trong cua đồng, bạn nên chọn mua những con cua cái sống to khỏe và béo.

Gợi ý món ngon với cua đồng

Bún riêu cua đồng

Ăn cua đồng đúng cách để bảo vệ sức khỏe và tránh độc tố nguy hiểm - Ảnh 2.

Bát bún riêu hấp dẫn về cả sắc hương và vị với gạch cua béo vàng, cà chua đỏ au xen kẽ bún trắng. Nên chọn kỹ cua đồng tươi ngon và giã tay theo cách truyền thống sẽ lấy được nhiều hơn cua làm xay sẵn ở chợ. Giã thêm chút muối - bí quyết giúp protein trong thịt cua kết dính, khi nấu tạo thành tảng.

Canh cua mồng tơi, mướp hương

Ăn cua đồng đúng cách để bảo vệ sức khỏe và tránh độc tố nguy hiểm - Ảnh 3.

Cua đồng nấu canh được nhiều nguyên liệu như rau ngót, rau tập tàng, hoa thiên lý nhưng phổ biến hơn cả canh cua nấu mồng tơi, rau đay, mướp hương. Các loại rau quả này có tính mát, chứa nhiều chất nhầy thực vật giúp nhuận tràng, giảm nhiệt. Canh cua không chỉ giải nhiệt mà còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc cơ thể, điều này cần thiết trong những ngày nóng nực khi ăn uống thường khó tiêu.

Bún hến màu cua chưng

Ăn cua đồng đúng cách để bảo vệ sức khỏe và tránh độc tố nguy hiểm - Ảnh 4.

Bún hến tựa đồng xu, trắng mịn vừa vặn một lần gắp, chấm vào màu cua chưng vàng óng, bùi béo, thêm chút hành phi giòn thơm, rau gia vị tươi mát. Tất cả hòa quyện rất có duyên giúp kích thích vị giác ngày nóng. Hiện nay món ăn này chỉ còn vài hàng quán bán, có lẽ phần vì kỳ công, phần vì để lấy đủ gạch cua chưng màu cua cũng khá hiếm. Nên những người yêu phong vị ẩm thực Hà thành cũ vẫn thường tự làm.

Canh bún Hà Nội lối cổ

Ăn cua đồng đúng cách để bảo vệ sức khỏe và tránh độc tố nguy hiểm - Ảnh 5.

Bát canh bún thanh mát, ngọt dịu với bún sợi to được ủ ngấm trọn vị cua ngọt ngon, riêu cua béo ngậy, rau muống xanh mềm, rau rút giòn thơm. Nước dùng canh bún cua cổ truyền khác với bún riêu cua là không cho giấm bỗng nếp. Khi chan vào bát bún cua chỉ xâm xấp như bún trộn, còn bún riêu cua lại chan đầy sóng sánh. Bún dùng cho canh bún phải là loại bún sợi to gần giống bún bò Huế. Bún được ủ nóng nên giữ được hình dáng, mềm mượt mà không bị gãy khi gắp ăn. Canh bún Hà nội xưa chuẩn vị thường đi kèm rau muống xơ mới và rau rút.

Canh riêu ăn kèm đậu rán

Ăn cua đồng đúng cách để bảo vệ sức khỏe và tránh độc tố nguy hiểm - Ảnh 6.

Bát canh riêu bắt mắt bởi màu đỏ au từ cà chua, thịt cua đóng tảng, dậy mùi thơm từ gạch cua, vị chua thanh từ giấm bỗng nếp. Đậu rán căng phồng bên ngoài vàng ươm, bên trong béo mềm. Rau diếp ngô, rau kinh giới xanh giòn. Tất cả làm nên bức họa đồng quê nhiều sắc màu tươi mát. Mỗi món canh chua Hà Nội đi kèm một rau gia vị riêng, riêu cua đi kèm hành lá, riêu cá phải có thì là và chút lá gấc (nếu có), riêu hến, riêu trai, riêu trùng trục có thêm rau răm. Canh riêu cua thường ăn vào bữa trưa bởi canh cua vốn mang tính hàn (thể âm) ăn buổi trưa (thể dương) sẽ hài hòa âm dương. Không nên ăn canh riêu vào chiều tối (thể âm) dễ bị lạnh bụng.

Canh cua rau rút, khoai sọ, rau muống

Ăn cua đồng đúng cách để bảo vệ sức khỏe và tránh độc tố nguy hiểm - Ảnh 7.

Với món ăn này, khi nấu canh cua chú ý canh lửa, ban đầu để vừa và khuấy đều cho riêu thịt đóng tảng. Không nấu lửa to dễ bị trào vỡ và khô xác phần riêu thịt. Rau rút cho vào sau cùng rồi đảo qua tắt bếp để giữ độ giòn ngon và mùi thơm đặc trưng. Không nấu kỹ và lâu làm rau rút kém vị. Riêng phần gạch cua trong món canh này luôn chưng để dậy vị béo ngậy, hương thơm bùi bùi rất đặc trưng.

Ăn cua đồng đúng cách để bảo vệ sức khỏe và tránh độc tố nguy hiểm - Ảnh 8.Hé lộ cách làm món ăn giúp Đình Bắc tăng 20cm chiều cao trong 7 tháng, tăng tốc như xe F1 để rực sáng ở VCK U23 Châu Á 2026

GĐXH - Cao lớn (hiện cao 1m80), tăng tốc như xe công thức 1, nhưng ít ai biết bí quyết đã giúp vua phá lưới U23 Châu Á 2026 Đình Bắc "lột xác" ngoạn mục về thể hình.

Ăn cua đồng đúng cách để bảo vệ sức khỏe và tránh độc tố nguy hiểm - Ảnh 9.Loại quả giúp bổ sung nước và điện giải tự nhiên, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt không phải ai cũng biết

GĐXH - Không chỉ góp phần làm phong phú bữa ăn hàng ngày, loại dưa này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

