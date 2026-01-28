Bữa cơm nhà mùa đông cứ làm món ăn này: Nhanh, ngon, rất hợp ăn cùng cơm
Món ăn này dùng các nguyên liệu đơn giản nhưng tươi ngon và mềm mại, chỉ cần một miếng thôi cũng đủ kích thích vị giác.
Hãy cùng bổ sung thêm một món ăn ngon nữa cho thực đơn gia đình bạn vào ngày mùa đông! Món ăn nóng hổi, mềm tan trong miệng, và sẽ đánh thức vị giác của bạn ngay từ miếng đầu tiên. Điều quan trọng là nguyên liệu rất đơn giản và cách làm rất dễ thực hiện.
Món ăn này được dùng các nguyên liệu chính gồm trứng gà, đậu phụ, rau cải cúc và nấm kim châm. Chúng ta sẽ chiên sơ trứng và đậu phụ cùng nhau, sau đó cho vào nồi đất và nấu cùng với rau với nấm. Phương pháp nấu này tạo ra thành phẩm trứng và đậu phụ mềm, thơm ngon, sự kết hợp các nguyên liệu phong phú, ấm áp, ngon miệng chắc chắn đáng để thử.
Không để mất thêm thời gian của bạn nữa, ngay dưới đây chúng tôi chia sẻ cách làm món ăn cực ngon này. Món ăn tươi ngon và mềm mại, chỉ cần một miếng thôi cũng đủ kích thích vị giác.
Nguyên liệu để làm món đậu phụ bọc trứng nấu cải cúc và nấm kim châm
4 quả trứng gà, 1 miếng đậu phụ bản to, 1 gói nấm kim châm, một mớ rau cải cúc, 3-5 tép băm, một ít ớt đỏ băm, một ít nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một ít muối, một ít dầu ăn, một ít rau mùi.
Cách làm món đậu phụ bọc trứng nấu cải cúc và nấm kim châm
Bước 1: Đậu phụ bạn rửa sạch dưới vòi nước để loại bỏ tạp chất sau đó có thể thái lát, cắt khối vuông hoặc bẻ thành từng miếng lớn. Tiếp theo, chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi và ớt băm vào rồi rưới 1 thìa canh dầu nóng vào để kích thích mùi thơm (hoặc bạn có thể phi thơm tỏi và ớt băm trước). Tiếp theo cho nước tương, dầu hào vào rồi dùng thìa khuấy đều để được phần nước sốt. Rau cải cúc nhặt bỏ gốc rồi rửa sạch và để ráo. Nấm kim châm đem cắt bỏ gốc rồi tách rời nhau, rửa sạch.
Bước 2: Chuẩn bị một chiếc nồi đất nung (hoặc nồi sứ/gốm) sau đó cho rau cải cúc xuống đáy nồi. Tiếp đó rải nấm kim châm lên trên rau cải cúc và rưới một ít nước sốt tỏi cùng một chút muối vào. Nên rắc một chút muối thôi để lớp rau bên dưới không bị nhạt quá. Ngoài ra, hãy nhớ đừng đổ hết nước sốt tỏi vào cùng một lúc, hãy để dành một nửa để dùng sau.
Bước 3: Đập trứng vào bát tô, dùng đũa đánh đều cho tan. Làm nóng chảo, cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho các miếng đậu phụ vào, chiên đến khi có màu hơi vàng nâu. Sau đó lật mặt đậu tiếp tục chiên tương tự. Sau khi các mặt của từng miếng đậu phụ đã được chiên thì dàn đều chúng ra khắp mặt chảo. Sau đó đổ trứng đã đánh tan vào, tiếp tục chiên trên mức lửa vừa cho đến khi lớp trứng đông lại, đậu phụ chín hoàn toàn. Lật mặt các nguyên liệu một lần nữa và chiên đến khi chín.
Bước 4: Sau khi chiên trứng bọc đậu phụ xong, bạn lấy ra khỏi chảo, xếp gọn gàng vào nồi đựng rau cải cúc và nấm kim châm, rưới phần nước sốt tỏi băm còn lại lên trên. Sau đó đổ một lượng nước sôi vừa phải dọc theo mép nồi, vặn to lửa, đậy nắp và bắt đầu nấu. Sau khi nước sôi, đun nhỏ lửa thêm 2 phút nữa rồi tắt bếp. Rắc hành lá và rau mùi thái nhỏ lên trên trước khi dùng.
Thành phẩm món đậu phụ bọc trứng nấu cải cúc và nấm kim châm
Bạn thấy đấy, món ăn hoàn thành rất đơn giản và nhanh phải không nào! Đậu phụ và trứng rất mềm, vị tỏi đậm đà hấp dẫn. Bên dưới còn có rau tươi mát và nấm kim châm giòn ngon. Các nguyên liệu nóng hổi, đậm đà, ăn kèm cơm rất ngon. Nhất định bạn phải thử công thức này cho gia đình thưởng thức nhé.
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ bọc trứng nấu cải cúc và nấm kim châm!
