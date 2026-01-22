Những thời điểm nên uống và nên tránh uống cà phê, đặc biệt ngày Tết

Một tách cà phê phin hoặc một gói cà phê hòa tan giúp bạn tỉnh táo sau một chuyến đi thăm họ hàng, gia đình nhân dịp Tết. Đặc biệt, chỉ mất 5 giây để có ngay tách cà phê tan mời khách đến chơi nhà ngày Tết… Chính vì sự tiện lợi này mà hiện nay cà phê tan đã trở thành một sự lựa chọn không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Cà phê là thức uống tiện lợi và thông dụng, tuy nhiên, biết được những thời điểm nên tránh uống và nên uống cà phê dưới đây cà phê mới phát huy được lợi ích đối với sức khỏe của bạn. Ảnh: Linh Nhi

Cà phê hòa tan chỉ đơn giản là những tinh thể hình thành sau khi làm khô cà phê đã nghiền. Sau đó, nước được loại bỏ khỏi dịch chiết để tạo ra dạng bột hoặc tinh thể khô cô đặc. Các tinh thể đã khử nước sau đó có thể được hoàn nguyên bằng nước sôi để tạo ra một tách cà phê hòa tan.

Các thời điểm nên tránh uống cà phê

Tuy nhiên, hàng ngày và nhất là dịp Tết, bạn không nên uống cà phê vào các thời điểm sau để tránh ảnh hưởng giấc ngủ do caffeine tồn tại trong cơ thể nhiều giờ.

Buổi chiều muộn và tối (sau 14h-15h):

Caffeine là chất kích thích thần kinh, có thể kéo dài 4-6 giờ, gây khó ngủ, mất ngủ và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ đêm.

Ngay sau khi thức dậy (bụng rỗng):

Đồng thời, tránh uống ngay sau khi thức dậy (bụng đói) vì cortisol cao có thể gây lệ thuộc, ợ nóng, khó tiêu. Theo tiến sĩ Adam Simon, giám đốc y tế của PushDoctor.co.uk cho biết: Uống cà phê vào dạ dày rỗng "có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, run rẩy, và các phản ứng phụ khác, bao gồm cả những thay đổi về tâm trạng". Nó cũng có thể làm tăng triệu chứng rối loạn lo âu, cũng như tăng nhịp tim, khó chịu, và mất khả năng tập trung.

Thời điểm cơ thể bạn có sẵn một ly cà phê "tự nhiên":

Cũng theo tiến sĩ Adam Simon, uống cà phê vào ngay thời điểm bạn thức giấc có thể làm đảo lộn nhịp sinh học. Chúng ta đều có một chiếc đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Chiếc đồng hồ này chạy theo một chu kỳ gần 24 giờ, được thiết lập từ bộ gen và điều khiển mọi tín hiệu hooc-môn trong cơ thể bạn.

Một trong số các hooc-môn quan trọng mà chúng ta nói đến trong trường hợp này là cortisol, - thứ tuyến thượng thận tiết ra khiến bạn cảm thấy tỉnh táo và minh mẫn. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Y khoa Uniformed Services, Hoa Kỳ, nồng độ cortisol của bạn sẽ đạt đỉnh điểm vào khoảng giữa 8 và 9 giờ sáng trong một ngày có nhịp sinh học bình thường.

Vào khoảng thời gian 8 đến 9 giờ sáng này, bạn đã có sẵn trong người một ly cà phê "tự nhiên" được pha bởi vỏ thượng thận.

Điều đó có nghĩa là vào khoảng thời gian 8 đến 9 giờ sáng này, bạn đã có sẵn trong người một ly cà phê "tự nhiên" được pha bởi vỏ thượng thận.

Cortisol đã giúp bạn tỉnh táo nên uống thêm cà phê được xem là thừa và gây hại. Caffeine có trong cà phê được chứng minh là sẽ tiếp tục làm tăng nồng độ cortisol, điều này có hại nhiều hơn là lợi. Nó có thể khiến nhịp sinh học của bạn bị xáo trộn.

Vậy thời điểm nào trong ngày bạn nên uống cà phê?

Buổi sáng: Bạn nên uống từ 9h-11h sáng khi nồng độ cortisol giảm để tỉnh táo tối đa.

Đầu giờ chiều: Uống vào khung 13h đến trước 14h giúp bạn lấy lại năng lượng sau bữa trưa.

Lưu ý cần uống đủ nước: Caffeine có tác dụng lợi tiểu, nên bạn hãy uống thêm nước lọc sau khi uống cà phê.

MỜI ĐỌC THÊM:

Các loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp Tết GĐXH – Do chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến chức năng gan, nên việc ăn gì và uống gì tốt cho gan luôn là mối quan tâm của nhiều người. Đặc biệt vào dịp Tết chúng ta ăn uống nhiều hơn thường ngày, khiến gan phải làm việc nhiều hơn.



