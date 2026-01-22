Những thời điểm nên uống và nên tránh uống cà phê, đặc biệt ngày Tết
GĐXH - Cà phê, trong đó cà phê hòa tan là một trong những thức uống được lựa chọn hàng đầu để gia đình tiếp khách ngày Tết.
Một tách cà phê phin hoặc một gói cà phê hòa tan giúp bạn tỉnh táo sau một chuyến đi thăm họ hàng, gia đình nhân dịp Tết. Đặc biệt, chỉ mất 5 giây để có ngay tách cà phê tan mời khách đến chơi nhà ngày Tết… Chính vì sự tiện lợi này mà hiện nay cà phê tan đã trở thành một sự lựa chọn không thể thiếu trong mỗi gia đình.
Cà phê hòa tan chỉ đơn giản là những tinh thể hình thành sau khi làm khô cà phê đã nghiền. Sau đó, nước được loại bỏ khỏi dịch chiết để tạo ra dạng bột hoặc tinh thể khô cô đặc. Các tinh thể đã khử nước sau đó có thể được hoàn nguyên bằng nước sôi để tạo ra một tách cà phê hòa tan.
Các thời điểm nên tránh uống cà phê
Tuy nhiên, hàng ngày và nhất là dịp Tết, bạn không nên uống cà phê vào các thời điểm sau để tránh ảnh hưởng giấc ngủ do caffeine tồn tại trong cơ thể nhiều giờ.
Buổi chiều muộn và tối (sau 14h-15h):
Caffeine là chất kích thích thần kinh, có thể kéo dài 4-6 giờ, gây khó ngủ, mất ngủ và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ đêm.
Ngay sau khi thức dậy (bụng rỗng):
Đồng thời, tránh uống ngay sau khi thức dậy (bụng đói) vì cortisol cao có thể gây lệ thuộc, ợ nóng, khó tiêu. Theo tiến sĩ Adam Simon, giám đốc y tế của PushDoctor.co.uk cho biết: Uống cà phê vào dạ dày rỗng "có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, run rẩy, và các phản ứng phụ khác, bao gồm cả những thay đổi về tâm trạng". Nó cũng có thể làm tăng triệu chứng rối loạn lo âu, cũng như tăng nhịp tim, khó chịu, và mất khả năng tập trung.
Thời điểm cơ thể bạn có sẵn một ly cà phê "tự nhiên":
Cũng theo tiến sĩ Adam Simon, uống cà phê vào ngay thời điểm bạn thức giấc có thể làm đảo lộn nhịp sinh học. Chúng ta đều có một chiếc đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Chiếc đồng hồ này chạy theo một chu kỳ gần 24 giờ, được thiết lập từ bộ gen và điều khiển mọi tín hiệu hooc-môn trong cơ thể bạn.
Một trong số các hooc-môn quan trọng mà chúng ta nói đến trong trường hợp này là cortisol, - thứ tuyến thượng thận tiết ra khiến bạn cảm thấy tỉnh táo và minh mẫn. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Y khoa Uniformed Services, Hoa Kỳ, nồng độ cortisol của bạn sẽ đạt đỉnh điểm vào khoảng giữa 8 và 9 giờ sáng trong một ngày có nhịp sinh học bình thường.
Điều đó có nghĩa là vào khoảng thời gian 8 đến 9 giờ sáng này, bạn đã có sẵn trong người một ly cà phê "tự nhiên" được pha bởi vỏ thượng thận.
Cortisol đã giúp bạn tỉnh táo nên uống thêm cà phê được xem là thừa và gây hại. Caffeine có trong cà phê được chứng minh là sẽ tiếp tục làm tăng nồng độ cortisol, điều này có hại nhiều hơn là lợi. Nó có thể khiến nhịp sinh học của bạn bị xáo trộn.
Vậy thời điểm nào trong ngày bạn nên uống cà phê?
Buổi sáng: Bạn nên uống từ 9h-11h sáng khi nồng độ cortisol giảm để tỉnh táo tối đa.
Đầu giờ chiều: Uống vào khung 13h đến trước 14h giúp bạn lấy lại năng lượng sau bữa trưa.
Lưu ý cần uống đủ nước: Caffeine có tác dụng lợi tiểu, nên bạn hãy uống thêm nước lọc sau khi uống cà phê.
MỜI ĐỌC THÊM:
Các loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp TếtĂn - 4 giờ trước
GĐXH – Do chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến chức năng gan, nên việc ăn gì và uống gì tốt cho gan luôn là mối quan tâm của nhiều người. Đặc biệt vào dịp Tết chúng ta ăn uống nhiều hơn thường ngày, khiến gan phải làm việc nhiều hơn.
Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không?Ăn - 7 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ thói quen rửa thịt trước khi cất vào tủ lạnh giúp thịt sạch hơn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.
Bộ phận bổ nhất của con lợn được cho là bảo vệ nguồn sống mà ai cũng nên ăn, rất sẵn ở chợ ViệtĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Dù cho bạn có tiền sử bệnh tim hay bạn chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị cho cơ thể một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, việc bổ sung các thực phẩm có lợi cho tim trong chế độ ăn uống là một trong những điều tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầuĂn - 11 giờ trước
Hoài Thương, ở Hà Nội, sử dụng lá chanh Đà Lạt thay vì lá chanh nhà trồng để tránh bị đắng, giúp món khô gà trọn vị hơn.
Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày TếtĂn - 13 giờ trước
GĐXH - Cơm ngày Tết là một nét văn hoá truyền thống của Việt Nam. Mâm cơm là nơi mà mỗi gia đình sum họp quây quần trong năm mới. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc là lượng protein trong cơm bao nhiêu? Loại gạo nào ít calo?
Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất nămĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại rau mùa đông giàu chất xơ, vitamin và hoạt chất kháng viêm này, được xem là “rau vàng” giúp ruột khỏe, tăng đề kháng, rất đáng bổ sung vào bữa cơm gia đình.
Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vịĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Gạo nếp là loại gạo gắn liền với nhiều món ăn truyền thống như xôi, xôi chè, bánh chưng, bánh nếp, bánh trôi tàu. Khác với gạo tẻ được dùng để nấu cơm trắng ăn hằng ngày, gạo nếp lại thường gắn với các dịp lễ hơn.
Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bánĂn - 1 ngày trước
Nghe tên đã thấy tò mò, nhìn giá nửa triệu đồng một cặp càng khiến nhiều người ngạc nhiên, vậy mà món bánh này vẫn cháy hàng mỗi dịp xuân về.
Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' nàyĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Có những chân lý dưỡng sinh nằm ngay trong những nguyên liệu rẻ tiền nơi góc chợ mà cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình lãng quên.
Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giảnĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều bà nội trợ gặp phải tình trạng hành tỏi khô bị mề, ẩm mốc hoặc lên mầm chỉ sau thời gian ngắn mua về. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một cách bảo quản hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản thì hãy đọc bài viết sau.
Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡngĂn
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.